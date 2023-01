Un hombre ha sido condenado a un año de prisión por haber amenazado con una navaja al árbitro de un partido de fútbol en Palma, concretamente del Collerense-Rotlet Molinar.

La condena, que incluye también la prohibición de entrar en un campo de fútbol en cinco años, se ha producido después de que el acusado haya reconocido los hechos y haber llegado a un acuerdo la acusación particular con la Fiscalía.

Según ha indicado este miércoles en un comunicado la Federación de Fútbol de les Illes Balears (FFIB), que ejercía la acusación particular, el incidente se produjo en octubre de 2021 en el partido de la Tercera División del Collerense-Rotlet.

Entonces, el condenado sacó una navaja y amenazó al árbitro. Al no ser alguien con licencia federativa no pudo ser sancionado por la FFIB, pero sí decidió en su momento personarse en el proceso judicial que se inició contra esta persona como acusación particular, recoge la agencia Europa Press.

El individuo fue detenido por la policía y es reincidente. La FFIB ha subrayado que «siempre luchará por la protección del colectivo arbitral y por erradicar la violencia verbal y física en los campos de fútbol» de Baleares.