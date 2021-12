Hoy a las doce en Las Rozas se celebrará el sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey con cuatro equipos baleares en el bombo y con la certeza de que al Andratx le corresponderá un rival de Primera División que podría ser el Mallorca, pero no Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid y Athletic Club, que aún están exentos. El Atlético Baleares también podría vérselas con el Mallorca, que quedará emparejado con algún equipo de Primera o Segunda División de la RFEF, categorías en la que militan Andratx y Atlético Baleares. ¿Se viene un derby regional en la Copa? De momento hay dos posibilidades de que así sea porque el Mallorca, en su condición de equipo de Primera División, podría ser el rival que le corresponda al Andratx, pero también le puede tocar al Atlético Baleares. Desde 1997, cuando eliminó al Sóller, el Mallorca no se enfrenta en la Copa del Rey a un equipo balear. Han pasado nada menos que 24 años desde entonces. En aquella ocasión era Héctor Cúper el que acababa de llegar al banquillo bermellón y la eliminatoria ante los sollerics fue el presagio de una gran temporada copera, ya que se llegó a la histórica final de Valencia que se perdería por penaltys ante el FC Barcelona. Más lejano aún es el último precedente de enfrentamientos coperos con el Atlético Baleares. Los dos principales equipos de Palma se vieron las caras en dieciseisavos de final de la temporada 86-87, a partido único en el Estadio Balear, el 13 de noviembre de 1986. Ganó 4-2 el Mallorca, pero necesitó llegar a la prórroga ya que el tiempo reglamentario acabó con empate a uno. Serra Ferrer era el entrenador bermellón. No ha habido enfrentamientos coperos ante la UD Ibiza, que es un club de reciente creación, ni tampoco ante el Andratx. Eso sí, conviene no olvidar que la última vez que el Mallorca visitó el campo municipal de Sa Plana en partido oficial fue en el Campeonato de Liga de Tercera División de la temporada 79-80 y…perdió 1-0. De hecho, el Andratx fue uno de los cuatro equipos que consiguieron derrotar al futuro campeón en aquel curso. Han pasado desde entonces 41 años. ¿Se volverá a repetir un Andratx-Mallorca? A las doce del mediodía lo sabremos.

Posibles rivales del Mallorca:

Primera RFEF: Andorra, Atlético Sanluqueño, Alcoyano, Albacete, Unionistas, Sanse, Deportivo, Linares, Zamora, Rayo Majadahonda, Cultural Leonesa y Atlético Baleares

Segunda RFEF: Bergantiños, Arenteiro, Atlético Mancha Real, Llanera, Palencia Cristo Atlético y Andratx.