Una alumna del Centro de Educación Superior Felipe Moreno, mejor estudiante de Protocolo de España

La alumna del Centro de Educación Superior Felipe Moreno Andrea Nogueira Agustiño ha recibido el Premio a la Excelencia en los Estudios de Protocolo, que otorga la Asociación Española de Protocolo (AEP).

El primer premio de la tercera edición en la categoría de Grado ha recaído en el Trabajo de Fin de Grado (TFG) titulado La Comunicación No Verbal en los discursos de Navidad de Sus Majestades el Rey Don Juan Carlos I y el Rey Don Felipe VI, presentado en el CES Felipe Moreno el 22 de septiembre de 2021. El trabajo de Nogueira contó con la tutela de la profesora Margarita Aguiló, que participó como secretaria en el tribunal de la defensa oral, presidido por la directora académica del centro, Mariona Perelló.

La AEP ha determinado que la investigación de Nogueira destaca por su grado de vinculación con la profesión, lo novedoso o innovador del trabajo, el interés del trabajo para la sociedad, la posibilidad de desarrollar materiales educativos a partir del trabajo, el impacto profesional o académico, la carga práctica y la calificación obtenida, en este caso una matrícula de honor, informa el centro en un comunicado.

Formaban parte del jurado dos miembros de la AEP -la vicepresidenta 2ª, Gema Martos Caballero, y la vicepresidenta 3ª, Jara Bernués Oliván- y un representante de cada universidad o centro formativo que ha presentado candidaturas.

El TFG de Andrea Nogueira analiza al detalle la comunicación no verbal -formada por los gestos, la vestimenta o el espacio, entre otros aspectos- en cuatro discursos navideños del rey don Juan Carlos I y Felipe VI, concretamente en los dos primeros de ambos monarcas y en los dos más relevantes por la situación social y política de España, tras el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y del referendo ilegal en Cataluña del 1 de octubre de 2017, respectivamente.

El trabajo certifica que el rey Juan Carlos I mejora su lenguaje corporal, lo cual le permite mostrarse más cercano, aunque «sigue manteniendo un perfil bajo de emociones, al ser una persona con poca expresividad». En el caso del actual jefe del Estado, el efecto es inverso: en 2014 «se le veía más cercano y familiar» como consecuencia de la expresividad de sus sentimientos, mientras que en 2017 «se le nota frío, distante, puesto que, a excepción de pequeños momentos, no demuestra emotividad en su lenguaje».

«Aún sigo sin creérmelo», ha afirmado Nogueira, que actualmente trabaja en Fairmont Austin, en Texas. «Me siento muy alegre por haber recibido un reconocimiento por mi trabajo y me motiva a seguir creciendo y mejorando profesionalmente”, ha señalado la ex alumna del CES Felipe Moreno, que ha subrayado su «enorme agradecimiento» hacia Margarita Aguiló y todos los profesores que han formado parte de su etapa universitaria. «Una vez finalizados mis estudios, sé que no hay una mejor opción que me llene tanto como lo ha hecho mi carrera en Protocolo y Organización de Eventos», ha concluido.

Para el CES Felipe Moreno este premio es una «alegría enorme», en palabras de la directora gerente, María José Moreno, quien ha calificado el galardón como «el mejor incentivo para seguir trabajando en la misma línea de búsqueda de la excelencia académica que siempre se ha buscado en nuestro centro».

En la misma línea, la tutora del trabajo, Margarita Aguiló, ha insistido en «el tesón, la constancia, el rigor y la determinación» demostrados por Nogueira «desde el primer día». «Mientras cursaba sus estudios, trabajaba y hacía sus prácticas curriculares, pero ello no le impidió elaborar el mejor TFG que he tenido el honor de tutelar hasta la fecha», ha señalado Aguiló, que considera que alumnas como Andrea son las que otorgan motivación a los docentes y le dan sentido a su trabajo.