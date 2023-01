El Almería ha rechazado una oferta de seis millones de euros más otro en variantes planteada por el Real Mallorca por el fichaje del centrocampista portugués Samú Costa, de 22 años, según ha informado el periodista italiano especialista en fichajes Fabrizio Romano, que ha asegurado que el conjunto andaluz no tenía pensado desprenderse del jugador en este mercado de invierno.

Almeria have turned down an official proposal from Mallorca for Samu Costa — been told it was worth €6m fixed fee plus €1m in add-ons. 🔴🇪🇸 #transfers

Almeria consider the issue closed as they want to keep Samu Costa. pic.twitter.com/QUxvwzm2iw

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2023