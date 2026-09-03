Alertan de una silenciosa estafa en Whatsapp: suplantan tu identidad para robar a tus familiares y amigos sin que lo notes

La Policía Nacional ha lanzado un aviso urgente tras detectar una oleada de denuncias sobre una técnica de ciberfraude que se está extendiendo silenciosamente por Whatsapp. A diferencia de las estafas tradicionales donde pierdes el control del teléfono de forma inmediata, en esta modalidad el atacante consigue enviar mensajes en tu nombre a tus familiares y amigos sin quitarte el acceso a la aplicación.

El éxito de este patrón fraudulento radica en que la víctima no sospecha absolutamente nada. La persona afectada mantiene la sesión abierta y continúa enviando o recibiendo chats habituales. Sin embargo, los estafadores aprovechan esta intrusión para desplegar un ataque de ingeniería social dirigido a sus contactos más cercanos, valiéndose de la relación de confianza existente.

El método operativo sigue una serie de pautas fijas detectadas por los investigadores:

Invisibilidad en el terminal : Los mensajes maliciosos generados por los atacantes no aparecen en la pantalla ni en el historial de chat de la víctima. Únicamente se reflejan en la conversación real del destinatario.

: Los mensajes maliciosos generados por los atacantes no aparecen en la pantalla ni en el historial de chat de la víctima. Únicamente se reflejan en la conversación real del destinatario. Aviso por vías externas : La víctima suele enterarse del problema únicamente cuando un familiar o conocido le llama por teléfono o le escribe por otra plataforma para comprobar si realmente necesita el dinero.

: La víctima suele enterarse del problema únicamente cuando un familiar o conocido le llama por teléfono o le escribe por otra plataforma para comprobar si realmente necesita el dinero. Dispositivos vinculados engañosos : Al revisar la sección de dispositivos conectados dentro de los ajustes de WhatsApp, no siempre se muestra un equipo desconocido, lo que vuelve sumamente compleja su detección inmediata.

: Al revisar la sección de dispositivos conectados dentro de los ajustes de WhatsApp, no siempre se muestra un equipo desconocido, lo que vuelve sumamente compleja su detección inmediata. Móviles sin actualizar: La Policía ha observado una presencia notable de terminales con sistemas operativos obsoletos entre los afectados, lo que representa un vector de vulnerabilidad clave.

Una vez que el criminal accede sin autorización al dispositivo (lo que constituye un primer delito de hackeo), ejecuta una campaña homogeneizada para consumar la estafa económica. El objetivo es persuadir a amigos o familiares directos mediante pretextos de máxima urgencia.

Los esquemas de conversación identificados por las autoridades incluyen excusas detalladas como:

«Necesito tu ayuda urgente, se me ha roto el móvil.»

«Uno nuevo cuesta entre 980 y 1.000 euros y no puedo hacer transferencias en este momento.»

«¿Puedes adelantarme el dinero? Te paso el IBAN del comerciante directamente.»

«Necesito pagar unas facturas de 980 euros o realizar un pago de 995 euros pero me he pasado de mi límite diario.»

«Hazme una transferencia inmediata y mañana sin falta te devuelvo todo el dinero.»

Las cifras solicitadas oscilan casi siempre entre los 950 y los 1.000 euros. Para no levantar sospechas, los delincuentes jamás piden ingresos a nombre de la víctima, sino que solicitan directamente la transferencia hacia cuentas bancarias de supuestos vendedores o de terceros, aumentando así la credibilidad de la maniobra.

Para frenar esta amenaza y evitar caer en las redes de los ciberdelincuentes, la Policía Nacional insta a la ciudadanía a implementar las siguientes medidas de seguridad:

Avisar de inmediato : En caso de sospecha, alertar por otra vía (llamada telefónica habitual, SMS o correo electrónico) a los contactos cercanos para que ignoren cualquier petición financiera.

: En caso de sospecha, alertar por otra vía (llamada telefónica habitual, SMS o correo electrónico) a los contactos cercanos para que ignoren cualquier petición financiera. Protección absoluta de claves : No proporcionar bajo ningún concepto códigos SMS de verificación, pines de seguridad, claves de verificación en dos pasos o escaneos de códigos QR.

: No proporcionar bajo ningún concepto códigos SMS de verificación, pines de seguridad, claves de verificación en dos pasos o escaneos de códigos QR. Mantener el sistema al día : Actualizar el teléfono móvil a la versión de sistema operativo más reciente y descargar siempre la última actualización disponible de WhatsApp.

: Actualizar el teléfono móvil a la versión de sistema operativo más reciente y descargar siempre la última actualización disponible de WhatsApp. Revisión de la aplicación : Comprobar con frecuencia la pestaña de «Dispositivos vinculados», teniendo en cuenta que la ausencia de accesos extraños no garantiza al 100 % que la cuenta esté a salvo.

: Comprobar con frecuencia la pestaña de «Dispositivos vinculados», teniendo en cuenta que la ausencia de accesos extraños no garantiza al 100 % que la cuenta esté a salvo. Doble factor de autenticación: Activar obligatoriamente la verificación en dos pasos en los ajustes de privacidad de la app.

Si has sido víctima de este engaño o se ha producido un intento de estafa, debes reportar la suplantación de manera directa a través del soporte oficial de WhatsApp y acudir con la mayor brevedad a las dependencias de la Policía Nacional para interponer la correspondiente denuncia.