El alcalde de Palma obligado a archivar el expediente del agente que denunció la corrupción policial

El alcalde de Palma, el socialista, José Hila, se ha visto obligado a archivar el expediente del agente que denunció la corrupción policial a instancias del instructor del caso.

Un policía que avisó hasta en 60 ocasiones al primer edil, de las supuestas irregularidades que se estaban cometiendo en el cuartel, citando el posible amaño de cinco plazas para sindicalistas policiales o el cobro de miles de euros en horas extra por altos mandos del Cuerpo imputados en el ‘caso Cursach’, tras la decisión de la concejala socialista de Seguridad Ciudadana, Joana Maria Adrover, de paralizar los bolsines de oficiales y subinspectores.

En vez de investigar estas denuncias, la cúpula policial liderada por el Intendente, José Luís Carque y la edil Adrover, procedieron a abrirle un expediente sancionador, que además de incluir un posible traslado, le atribuía la supuesta comisión de dos faltas graves y una leve, por lo que le podría haber caído al agente una suspensión de hasta tres meses de empleo y sueldo.

Pero la instructora del expediente, una funcionaria del Ayuntamiento de Palma que no trabaja en el cuartel de Sant Ferran, ha ordenado el archivo del mismo por varias razones. La primer de ellas es que no había base alguna para sancionarlo, pero además apunta en su resolución que le llama mucho la atención, que los servicios jurídicos dijeran a la Jefatura de Policía Local que instara al agente a realizar otra solicitud ampliando su denuncia con todas las irregularidades que se estarían cometiendo en el cuartel, y que no sólo no se le requiera para ello en ningún momento, sino que se usara esa información para abrirle el expediente disciplinario.

Un tema de persecución pura y dura que también padecieron otros agentes agentes que como él se atrevieron a denunciar estas irregularidades, jamás investigadas ni por la Jefatura de Mandos del cuartel, ni desde la Alcaldía de Palma.

Pero no sólo eso, el instructor además insta a investigar, y a depurar responsabilidades por haber infringido el Ayuntamiento de Palma la ley de protección de datos con el denunciante, al haberse revelado desde un área municipal a un medio de comunicación la denuncia remitida con nombres y apellidos por el agente sobre las supuestas irregularidades policiales que nunca se han investigado, al haberse negado la edil Adrover a ello pese a haberle instado la Concejalía de Función Pública a hacerlo.

Y es que en todo momento, la edil Adrover y el Intendente Carque, se han negado por activa y pasiva a mover un solo dedo para investigar nada al respecto.