«En vez de copiar a la Premier parece que copiamos a la Kings League», ha dicho hoy en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante el Villarreal Javier Aguirre, expresando su descontento por la presencia de cámaras de TV en los vestuarios. «No todo vale con dinero, hay que priorizar cosas», ha añadido el entrenador mexicano, que se ha quejado de que «estamos priorizando el dinero por encima del interés deportivo. El año pasado jugamos nueve partidos a las dos de la tarde y no nos quedó otra que adaptarnos, pero ya no está Kang, así que entiendo que no le interesamos tanto al mercado asiático».

Sobre el debut del Mallorca en Son Moix, mañana a las 19.39 ante el Villarreal, recalcó que «va a ser un poco especial porque el estadio, aunque va a quedar muy bien, está aún en proceso de remodelación. Es una pena que sea en viernes porque se nos acortó mucho la semana, pero los jugadores están muy motivados por el estreno en casa».

«Ambos equipos tenemos un estilo definido. A Quique no lo voy a descubrir yo ahora. Espero que ellos tengan la pelota y nosotros tengamos nuestras oportunidades. Son un equipo muy fluido ofensivamente y que seguro nos van a poner problemas», vaticinó el mexicano, que dijo que «toda la plantilla» está en buenas condiciones. «Me encanta el grupo que tenemos porque son todos muy solidarios. Es como una familia. Cuando actuamos solos nos cuesta, cuando vamos todos a una es mucho más fácil».

En cuanto a si van a llegar más fichajes, admitió que se busca un nuevo defensa central: «Hasta donde yo sé tenían cierto interés en buscar algo más. Estamos bien, quizás si encontramos algo en el mercado que nos pueda ayudar en defensa lo traeremos, pero si no viene no pasa nada, estamos completos».

Finalmente, sobre los descuentos que se están viendo en los partidos dijo que «estoy a favor de que se juegue, de que haya tiempo efectivo. Si el espectador paga por 90 minutos, que vea eso, y no 36 minutos. Lo que pasa es que hay que ser prudentes y actuar con lógica».