Aguirre: «No nos podemos permitir pensar en el partido del martes»

«No nos podemos permitir pensar en el partido del martes. Nosotros vamos paso a paso y nuestro principal objetivo ahora es el Alavés. Hemos sabido distinguir ambas competiciones y sabemos que cualquier jugador suma en cualquier circunstancia», ha dicho hoy Javier Aguirre en la rueda de prensa previa al choque de mañana en Vitoria, dejando en segundo plano la semifinal ante la Real Sociedad.

«Se ha hablado cero en el vestuario del partido de Copa. Yo no me ducho con ellos, pero no he oído en ninguna parte un solo comentario sobre el martes. Estamos centrados en la Liga porque venimos de una derrota y queremos resarcirnos. Si no vamos con la cabeza muy bien puesta en el partido de Vitoria nos vamos a llevar un disgusto», recalcó.

Sobre su rival, el Alavés de García Plaza, explicó que «Omorodion es un jugador espectacular. Les hemos puesto imágenes de él a los futbolistas. A mí me ha sorprendido gratamente porque en el primer partido que le vi ante el Atlético no me llamó la atención. Luego me fijé en él cuando le ficharon y en el Alavés ha demostrado lo bueno que es. Pero el Alavés no es sólo él, es un equipo que juega muy bien al fútbol y que está muy bien trabajado por García Plaza».

Sobre las tarjetas vistas el pasado domingo ante la Real Sociedad admitió que «hemos hablado sobre las tarjetas en los dos últimos partidos en casa. Sobre todo en el banquillo no hemos hecho bien nuestro trabajo, yo el primero que soy el máximo responsable. Tendré que ser más serio y más disciplinado con los arbitrajes. Y con los jugadores igual. Raíllo se ha dejado el físico por el club y se entrega al 100×100, yo lo valoro mucho por su compromiso».

«A Raíllo lo conozco muy bien. Es un líder natural, un tipo que se viste por los pies y que está comprometidísimo. Se ha jugado su carrera por nosotros y lo necesitamos. Es un grandísimo jugador y una mejor persona», agregó sobre el futbolista cordobés, que no podrá estar disponible mañana en Vitoria al estar sancionado, pero que sí jugará la vuelta de la semifinal de Copa del Rey.

Por último, en cuanto a la situación actual del equipo, dijo que «hemos mejorado en la creación de juego porque hemos invertido mucho tiempo en ello. Dábamos por hecho que nuestros mecanismos defensivos estaban consolidados, pero los rivales te van conociendo y van aprendiendo cómo te pueden hacer daño. Además perdimos durante mucho tiempo a Raíllo, que para nosotros es una pieza fundamental, y también han caído Valjent y Maffeo. Eso al final pasa factura, pero creo que seguimos siendo compactos y reconocibles atrás».