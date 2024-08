Aguirre y los mallorquines Amor y Pol Lorente, presentados en México

Javier Aguirre y los mallorquines Toni Amor y Pol Llorente han sido oficialmente presentados por la Federación Mexicana de Fútbol. Aguirre, que tendrá también a su lado al ex-jugador del FC Barcelona Rafa Márquez, ha sido el elegido para dirigir a la selección azteca en el próximo Mundial, que México coorganizará junto a Estados Unidos y Canadá. Toni Amor será el segundo entrenador, mientras que Pol Lorente volverá a ejercer como preparador físico. «Era el momento de volver a mi país», dijo Aguirre ante los medios mexicanos.

Con liderazgo y experiencia, este es el Cuerpo Técnico que encabezará a la Selección Nacional de México de cara al Mundial 2026 y al Proyecto 2030

«Yo creo que algo importante es la ilusión de la gente, el hecho de que seamos dos mexicanos con buenas carreras en el extranjero, nos califica para generar pocas dudas», dijo el Vasco en su presentación refiriéndose a Rafa Márquez, que está previsto que le sustituya en el banquillo a partir de 2026, después del Mundial, momento en el que el entrenador ex-mallorquinista pasaría a desempeñar otras funciones.

«Si el jugador mexicano no se ha vuelto tremendamente disciplinado, lo va a ser. No empezamos de cero, venimos a un proyecto que ya está en camino»., agregó Aguirre, para dejar luego claro que «vamos a ver qué es lo mejor para todos, haremos una evaluación, pero todo lo que es necesario para trabajar, créeme que lo haremos. El proyecto 365 me encanta, el seleccionado nacional debe serlo todos los días del año».

Aguirre, por último, aseguró que «creo en la calidad y en los procesos. Si el proyecto es buscar gente joven, yo no veo la edad. Los que me conocen saben que juega el que mejor está en ese momento. Es muy difícil hacer una lista y que todos estén satisfechos. Creo en el cambio generacional y en los jóvenes mexicanos, hay calidad de sobra, estoy seguro».

