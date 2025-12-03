Una adolescente de 15 años muere asfixiada al quedar atrapada en los barrotes de una ventana en Palma

Tragedia en la capital balear. Una chica, de tan sólo 15 años de edad, ha perdido la vida de forma accidental en su domicilio al quedarse atrapada entre los barrotes de hierro de una ventana y morir asfixiada. Un trágico suceso que ha conmocionado a toda la barriada.

Los hechos ocurrieron este pasado martes por la noche, en torno a las 21:30 horas, cuando los servicios de emergencia fueron alertados por familiares que se encontraban en el interior de la vivienda de que la menor estaba atrapada y tenía problemas para respirar. Rápidamente, agentes de la Policía Nacional, Policía Local de Palma, sanitarios del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU-061) y los Bomberos de Palma se desplazaron hasta el lugar del suceso para auxiliar a la víctima.

Según las primeras hipótesis del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, y a la espera de la confirmación oficial por parte del Instituto de Medicina Legal de Palma, todo indica que la joven, por causas aún desconocidas, habría sacado la cabeza por la ventana entre los barrotes. Al intentar retirarla, quedó atrapada y terminó asfixiándose.

Cuando los equipos sanitarios llegaron al lugar, no pudieron hacer nada por salvarle la vida. El fallecimiento fue certificado y comunicado a la autoridad judicial. La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias exactas del trágico suceso.

Desde el Servicio de Emergencias del 112 se activó un psicólogo de guardia para atender a los familiares. Sin duda alguna, se vivieron momentos de gran tensión dado que en el momento de producirse el trágico accidente en la vivienda había varios familiares.