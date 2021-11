Un hombre de 39 años acusado de intentar matar a otro a puñaladas en una vivienda en Llucmajor ha asegurado este viernes, ante el tribunal que juzga los hechos, que fue la víctima quien le atacó a él primero con un hacha, y que él le apuñaló para defenderse.

El hombre está acusado de un delito de tentativa de homicidio y se enfrenta a una pena de ocho años de cárcel. Su compañero de piso, un joven de 23 años, está igualmente acusado de participar en el intento de homicidio y también se enfrenta a una petición de ocho años de prisión.

El juicio se ha celebrado este viernes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares. La víctima, por su parte, ha mantenido su versión asegurando que los acusados le acorralaron en la vivienda y el mayor de ellos le apuñaló, negando haber agredido él a nadie, informa la agencia Europa Press.

El principal acusado ha reconocido que apuñaló a la víctima, pero ha asegurado que lo hizo en defensa propia y sin que, como sostiene el fiscal, el otro joven le instara a atacarlo. «No me animó nadie a hacer nada, lo hice yo por mi propia defensa», ha dicho.

Cocaína y casa okupa

Tanto los dos acusados como la víctima han explicado que el día de los hechos coincidieron en un kebab y se fueron de fiesta. El autor del apuñalamiento y la víctima consumieron cocaína, y después, fueron a la vivienda, una casa okupa. A partir de ahí, las versiones difieren.

En el momento de los hechos, la víctima mantenía una relación con la expareja del acusado. Según el más joven de los acusados, se inició una discusión entre ellos porque la víctima pretendía «poner a vender droga» al hijo de su compañero de piso, de 16 años.

Los acusados sostienen que pidieron al hombre que se marchase. «Le dijimos: márchate, tenemos vecinos y no queremos jaleo». Han explicado que media hora después, el hombre volvió con un hacha corta, blandiéndola mientras agarraba a uno de ellos del cuello y le amenazaba. «Vi que se abalanzaba sobre mí con un hacha, yo estaba en la cocina haciendo un bocadillo, y antes de que él me dé intento defenderme», ha contado el procesado.

Entonces, según el principal sospechoso, él cogió un cuchillo de cocina que había a su alcance y le apuñaló para defenderse. «Él fue más rápido», ha relatado el joven. Después del apuñalamiento, la víctima se habría ido por su propio pie llevándose el hacha.

En cambio, la víctima niega que él agrediese al otro hombre y asegura que le acorralaron entre ambos. El perjudicado ha dicho que cuando estaban en la casa discutieron porque él recriminó al otro hombre incidentes previos con su expareja; vio que el otro se ponía violento e hizo ademán de marcharse.

Pero, según su versión, el hombre le dijo al joven que se interpusiese en la puerta para que no pudiera escapar y que el chico le golpeó con un machete romo en la espalda. Siguiendo con su relato, el primer hombre habría sacado un cuchillo -la víctima ha afirmado que sabía que el acusado dormía con un cuchillo debajo de la cama, aunque también ha dicho que era la primera vez que estaba en el domicilio- y se lo clavó en el abdomen.

«Dijo: estoy cansado de que los niñatos me vaciléis», ha contado el denunciante, que cree que el acusado tenía inquina contra él: «Ya llevaba rabia acumulada porque yo estaba con su exmujer».

El hombre ha contado que consiguió salir de la casa y deambulando por la calle una chica le indicó que había un centro sanitario cerca. También ha sostenido que el acusado más joven intentó amedrentarle para que no denunciara: «Me decía: déjalo, tu y yo en la calle, si eres un hombre no vas a ir a la Policía y no vas a denunciar».

Incidentes en el juicio

En un momento del juicio la Policía se ha llevado esposado al acusado porque constantemente interrumpía la sesión. El Tribunal también ha hecho abandonar la Sala a la víctima, que se había quedado como público, por no guardar silencio.

La Fiscalía sitúa los hechos en septiembre de 2020, sobre las 07.00 horas, cuando la víctima y los acusados estaban en un domicilio de Llucmajor y se inició una discusión.

Según el relato del fiscal, el hombre de 39 años forcejeó con la víctima y cogió un cuchillo que tenía escondido debajo de una almohada. El escrito de acusación recoge que el más joven le instó a atacar a la víctima diciéndole: «Aprovecha y hazlo hoy».

Siguiendo con la versión del Ministerio Público, el hombre le dijo al joven que se fuera a la puerta para impedir que la víctima escapara. Presuntamente, el chico agredió a la víctima con un machete en el cuello, y posteriormente lo sujetó, momento en el que el mayor de ambos se fue directamente hacia la víctima y le clavó el cuchillo.

El perjudicado sufrió una herida de cuatro centímetros de profundidad en la parte baja del abdomen que le seccionó parte del intestino, que requirió una intervención quirúrgica. La Fiscalía señala que aunque la lesión no afectó a órganos vitales, por las posibles complicaciones se considera de alto riesgo para la vida.

La Fiscalía imputa a los dos hombres un presunto delito de homicidio en grado de tentativa. Además de la pena de cárcel, pide una indemnización de casi 13.000 euros en favor de la víctima.