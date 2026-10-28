Activistas de extrema izquierda enloquecidos gritan «¡hijo de puta!» a Le Senne (Vox) en la previa del juicio por delito de odio

Activistas de extrema izquierda han insultado al grito de «¡hijo de puta!» al presidente del Parlament de las Islas Baleares, Gabriel Le Senne (Vox), a su salida de la Audiencia de Palma, donde se estaba celebrando la vista preliminar del juicio en el que está acusado de un presunto delito de odio por romper una fotografía de víctimas del franquismo.

La autora de los insultos ha sido una mujer que se encontraba a las puertas del tribunal y frente a agentes de la Policía Nacional junto a otros activistas y miembros de Memòria de Mallorca, el Partido Comunista de España y el Partido Comunista de los Pueblos de España, formaciones que ejercen la acusación popular.

El grupo, compuesto por entre 10 y 15 personas, algunas de ellas con camisetas que lucían imágenes de víctimas como Aurora Picornell, increpó e insultó a Le Senne mientras este atendía a los medios de comunicación.

«Me acusan a mí de odio, pero parece que los que tienen odio son otros», ha asegurado el dirigente de Vox mientras de fondo se escuchaban gritos e improperios como «¡fuera fascistas de las instituciones!».

El juicio se celebrará en octubre del 2027

Por otro lado, la Sección Primera de la Audiencia Provincial ha señalado para los próximos 25, 26, 27, 28 y 29 de octubre de 2027. Así lo ha acordado la Sala después de la audiencia preliminar como paso previo a la celebración del juicio y durante la cual las partes han planteado cuestiones sobre las pruebas a practicar.

Durante la audiencia preliminar, la Sala, presidida por Jaime Tártalo, se ha pronunciado sobre las pruebas propuestas por las partes y, entre otras cuestiones, les ha dado cinco días de plazo para que concreten que partes de los plenos del 18 de junio y 15 de octubre se tienen que visionar a fin de organizar las sesiones de la vista oral.

La Sala, por otra parte, ha rechazado que se cite como testigo perito al historiador David Ginard, autor de un libro sobre Aurora Picornell, al entender que el peso de su figura no es un hecho controvertido. Sobre este asunto, el letrado del colectivo Estimada Aurora ha explicado que el objetivo era contraponer la ideología de Picornell y el resto de víctimas con «la ideología del acusado».

La abogada que representa a Le Senne ha instado a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Mallorca a acreditar su condición de parte perjudicada para personarse como acusación particular al entender que no pueden ser sujetos pasivos de un delito de odio y ha planteado la posible inviolabilidad del presidente del Parlament.

No se ha aceptado como prueba pericial, aunque podrá introducirse como documental, el pronunciamiento de un catedrático de derecho administrativo y letrado de las Cortes sobre la interpretación del reglamento de la Cámara. «Es el núcleo de nuestra defensa», ha afirmado la letrada de Le Senne.

Daños sufridos por el busto de Aurora Picornell en el Molinar

Una de las acusaciones ha propuesto como nueva prueba informes sobre los daños sufridos por el busto de Aurora Picornell en el Molinar y otros elementos arquitectónicos y patrimoniales vandalizados a raíz de los hechos del 18 de junio de 2024. «Que se vea qué le ha pasado a la imagen a raíz de este suceso», ha afirmado la abogada Aina Díaz, que representa al Partido Comunista de España. La Sala le ha dado cinco días para aportar un dossier al respecto.

También se ha discutido sobre el alcance y los visionados en redes sociales de los vídeos de los plenos en los que ocurrieron los hechos objeto de procedimiento.