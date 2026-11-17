«Nada es más fácil que autoengañarse: lo que cada hombre desea, eso cree que es verdad». Esta reflexión de Demóstenes, uno de los grandes oradores de la antigua Grecia, esconde una lección sobre la manera en la que las personas interpretamos el mundo. A veces, el deseo de que algo suceda es tan grande que terminamos convencidos de que ocurrirá, aunque las pruebas indiquen lo contrario. Una forma de engañarnos que puede afectar a nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestra manera de afrontar la vida.

La verdad que no siempre queremos aceptar

Demóstenes invita a pensar en una de las mayores dificultades del ser humano, que es aceptar aquello que no coincide con sus expectativas. Cuando deseamos algo con mucha intensidad, podemos llegar a interpretar cualquier pequeño indicio como una señal de que estamos en lo cierto. Dejamos de observar los acontecimientos con objetividad y comenzamos a construir una realidad que se ajusta a lo que queremos conseguir.

El problema aparece cuando confundimos la esperanza con la certeza. Tener ilusión por algo no significa que vaya a suceder, del mismo modo que creer firmemente en una idea no demuestra que sea verdadera. Sin embargo, muchas personas prefieren aferrarse a aquello que les proporciona tranquilidad antes que enfrentarse a una realidad que puede resultar dolorosa.

El autoengaño también condiciona nuestras decisiones

Esta reflexión tiene una aplicación directa en la vida cotidiana. Ocurre cuando alguien permanece en una situación que le hace daño porque espera que las cosas cambien, cuando ignora las señales de una relación que no funciona o cuando se convence de que una decisión equivocada terminará teniendo un resultado positivo.

En psicología, este comportamiento guarda relación con el sesgo de confirmación, que nos lleva a prestar más atención a la información que respalda nuestras creencias y a ignorar aquella que las cuestiona. De esta manera, podemos terminar defendiendo una idea no porque sea cierta, sino porque necesitamos que lo sea.

Aprender a no confundir deseos con realidad

La enseñanza que deja Demóstenes es una invitación a cuestionarnos nuestras propias certezas. Antes de tomar una decisión importante, conviene preguntarse si estamos valorando los hechos o si, por el contrario, estamos buscando argumentos que justifiquen aquello que deseamos. Reconocer que podemos equivocarnos no es una debilidad, sino una muestra de madurez.

Al final, la frase del orador griego recuerda que no siempre vemos las cosas como son, sino como nos gustaría que fueran. Y esa puede ser una de las trampas más difíciles de reconocer, ya que convencernos de una mentira simplemente porque la verdad no es la que esperábamos. Porque, en ocasiones, dejar de engañarnos a nosotros mismos es el primer paso para empezar a vivir con mayor libertad.