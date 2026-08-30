El accidente que destapó el secreto de la moto: tussi, marihuana y un ‘laboratorio’ sobre dos ruedas

Todo comenzó el pasado lunes, sobre las 07:30 horas, cuando una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional acudió a la calle General Riera tras recibir el aviso de un accidente de motocicleta con dos personas heridas.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron al hombre y a la mujer sentados en el asfalto, junto a la motocicleta, que estaba perfectamente aparcada. Los policías solicitaron una ambulancia y se acercaron para prestarles auxilio.

Fue entonces cuando la actitud del hombre llamó la atención de los agentes. El varón llevaba una riñonera y se negaba a quitársela, mostrando un comportamiento que los policías calificaron de reacio y extraño. Al comprobar el interior de la riñonera, los agentes encontraron numerosos sobres de plástico vacíos, tres bolsitas con una sustancia pulverulenta de color rosa y otros efectos relacionados con sustancias estupefacientes.

Ante este hallazgo, los policías solicitaron la presencia de otra patrulla para colaborar en la intervención y procedieron a revisar la motocicleta. En uno de los compartimentos del vehículo encontraron una mochila con diversos útiles presumiblemente destinados a la elaboración de sustancias sintéticas psicoactivas. En su interior había un pequeño hornillo eléctrico, un bote de 1.000 mililitros de suero, un pequeño recipiente con un líquido rosado-anaranjado y una pipeta, además de un bote de cristal con un líquido cristalino.

Mientras era atendido en la ambulancia, el hombre manifestó a uno de los agentes que las sustancias estupefacientes eran para su propio consumo y aseguró que él mismo las fabricaba y elaboraba. También explicó que llevaba consigo distintos materiales y sustancias y que los trasladaba a las diferentes fiestas a las que acudía.

La investigación permitió además conocer que la motocicleta estaba alquilada por la mujer. Según manifestó a los agentes, el hombre le pagaba ocasionalmente para que lo trasladara a distintos lugares y aseguró que tenía conocimiento de que podía traficar con sustancias estupefacientes, aunque desconocía si llevaba alguna en ese momento.

La mujer también indicó que momentos antes del accidente el hombre conducía la motocicleta. Los agentes comprobaron posteriormente que el varón carecía de permiso de conducir. Ante todos estos hechos, la Policía Nacional procedió a la detención de ambos como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. En el caso del hombre, además, se produjo una segunda detención por un presunto delito contra la seguridad vial por carecer de permiso de conducir.

La intervención todavía tendría un último giro. Posteriormente, la mujer arremetió contra uno de los agentes, por lo que fue detenida también como presunta autora de un delito de atentado. Finalmente, los agentes intervinieron una bolsita con marihuana y tres bolsitas con tussi, además de diversos efectos relacionados, según la Policía, con la elaboración y distribución de sustancias.

Lo que comenzó como un accidente de motocicleta en Palma terminó con dos personas detenidas y el hallazgo de droga, líquidos y utensilios presuntamente destinados a la elaboración de sustancias sintéticas.