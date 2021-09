Ayer se celebró en el campo mallorquín de Maioris el torneo del Circuito de Golf Green Travel Ávoris & Travelplan Road to Dominicana. Esta competición, cuyo patrocinador es Ávoris Corporación Empresarial y en esta ocasión una de sus principales marcas, Travelplan, consta de 11 torneos y se celebra por toda España. Organizado por BCD Sports, agencia de Ávoris, llegará a su final entre el 13 y el 20 de noviembre en Punta Cana en el prestigioso campo de golf The Lakes at Barcelo Bavaro, ubicado en una zona privilegiada en la costa oriental de la República Dominicana.

En este torneo, celebrado en club de golf Maioris de Mallorca y sexto del circuito, tras los de Madrid, Jerez de la Frontera, Málaga, Gerona y Tenerife, resultó ganador de la segunda categoría, Joaquín Gómez Clapés, quien rehusó al premio consistente en viajar a la final a la República Dominicana con vuelo y estancia en hoteles Barceló o Be Live y propuso realizar una subasta del premio para destinar el dinero a los damnificados de La Palma que alcanzó la cifra de 3.000 € gracias a su adjudicatario, Paul Ruane, conocido promotor inmobiliario tinerfeño.

Melià Hotels International, por su parte, sorteó una estancia para dos personas también en el país caribeño, ganando la misma José Famny Bustos Gómez de Liaño, el cual, en el mismo espíritu de Joaquín Gómez, también decidió subastar el premio con el mismo objetivo, a lo que se sumó Iberojet, la compañía aérea de Ávoris, aportando los vuelos para incentivar la subasta, que en esta ocasión alcanzó la cifra de 4.000 € y fue ganada finalmente por Michael Bharwani.

La generosidad y solidaridad espontánea de los asistentes y patrocinadores de este torneo, hizo que en total se recaudara la cantidad de 7.000 €, en un espíritu de deportividad y compromiso social. Esta cifra ha sido ya ingresada en la cuenta habilitada por la Asociación de Amigos del Sur de Tenerife (FAST) para recaudar fondos destinados íntegramente a los damnificados por la catástrofe derivada de la erupción del volcán en la isla de La Palma.