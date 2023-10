El Fibwi Palma se queda atrás. El equipo cayó 65-68 ante el Maderas Sorlí Benicarló en un partido que los mallorquines han perdido tras un último cuarto que ha sido una verdadera pesadilla para los de Pau Tomàs. Arrancaba muy igualado el partido con el Fibwi Palma y el Maderas Sorlí Benicarló no dando su brazo a torcer y jugando a un alto nivel defensivo y con un buen juego colectivo del equipo de Pau Tomàs en el que destacaba el buen trabajo bajo aros de Milan Suskavcevic y el acierto de Pablo Longarela cerrándose el parcial con 15-13 favorable a los locales.

En el segundo cuarto Pablo González Longarela y David Font comandaban de inicio la anotación de los mallorquines y Adrià Alonso se veía obligado a parar el encuentro tras un coast to coast espectacular de Rashun Williams que dejaba el duelo en 21-13. Reaccionaban los de Adrià Alonso con canastas de los ex Palma Alejandro Rivas y Fausto Ruesga pero el Fibwi Palma se mantenía firme en el ataque y férreo en defensa. Entraba entonces en juego la figura de Álex Huguet. El joven jugador mallorquín revolucionaba el cuarto con un robo de balón a Fausto Ruesga y un mate posterior que ponía en pie a Son Moix dejando el partido en 27-20. Los mallorquines iban a seguir muy serios en defensa, con Suskavcevic haciéndose enorme en la pintura llegando al descanso con 40-29 y con el primer capitán del equipo mallorquín capturando once rebotes, nueve de ellos en defensa.

El buen momento local se prolongaba en el inicio del tercer cuarto de partido con el partido situándose con 46-31 tras una canasta de David Font. Con una visible mejora defensiva, el equipo de Pau Tomàs se mantenía firme dentro del partido jugando un buen partido colectivo llegando a colocarse el duelo con un claro 51-37 tras un triple de David Font. Sin embargo, el Maderas Sorlí Benicarló iba a reaccionar en la recta final para cerrar el cuarto con 58-47.

La buena imagen del equipo mallorquín no hacía presagiar en absoluto lo que iba a suceder en un último cuarto para olvidar. Una canasta de García y un triple de Diene ponían el duelo en 58-52 obligando a parar a Pau Tomàs el partido. Llegaba entonces el peor momento local. Las canastas que antes habían entrado ahora no lo hacían y el equipo balear veía como su rival lograba voltear el marcador tras una canasta de Libroia para poner el duelo en 58-59.. Los problemas de anotación del Fibwi Palma eran más que visibles con tiros liberados que no entraban y con jugadas en las que Benicarló iba a poner la balanza de su lado con Libroia y García dejando el duelo en 59-63.

Una falta de David Font al lanzar un triple la aprovechaba el segundo capitán del Fibwi Palma para poner el duelo en 62-63 parando entonces el partido Adrià Alonso. Milan Suskavcevic, desde el tiro libre empataba el partido anotando uno de los dos tiros desde la personal pero un triple de Fausto Ruesga volvía a poner en ventaja a los visitantes. Milan, de nuevo, se hacía enorme bajo el aro para poner el partido en 65-66 en el último minuto de encuentro. Orlov anotaba de dos y ya en los últimos minutos, Longarela la iba a tener desde el triple para forzar la prórroga pero su lanzamiento no entraba y la victoria viajaba a Benicarló dejando contrariado a un Fibwi Palma que había firmado un gran encuentro deslucido por un duro 7-21 de parcial en el último cuarto que acabó costándole la victoria en casa.

Fibwi Palma: Marc García (2), David Font (16), Pablo González Longarela (20), Jorge Lafuente (2), Milan Suskavcevic (12). También jugaron Álex Huguet (4), Pau Isern (1) y Rashun Williams (8).

Maderas Sorlí Benicarló: Pedro García (15), David Kristensen (2), Anthony Libroia (13), Fausto Ruesga (12) y Álex Rivas (8). También jugaron Diene (7), Joaquín Reyes (0), Álvaro Fernández (0), Santiago Paz (5), Aaron Patrick (2), Volodymyr Orlov (4).

Parciales: 15-13, 25-16, 18-18, 7-21.

Árbitros: Pastrana González y López Illán. Sin eliminados por faltas personales. Señalaron antideportiva a Pablo González Longarela.

Incidencias: 1200 espectadores en Son Moix. Presenciaron en directo el partido Xavi Bonet, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Palma, David Salom, director general de deportes del Ayuntamiento de Palma y Miquel Àngel Bennàssar, ‘Mini’, gerente del IME.