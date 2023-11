2-1. Victoria por la mínima del Mallorca Palma Futsal para seguir en lo alto

Victoria por la mínima del Mallorca Palma Futsal para seguir en lo alto, para consolidarse en la segunda posición de la tabla y dar un gran paso hacia su primer objetivo de la temporada: la clasificación para la Copa de España. Tayebi apareció, a tres minutos de la bocina, para destrabar un partido espeso, ante un Noia Portus Apostoli que puso en aprietos a los de Antonio Vadillo.

El Mallorca Palma Futsal salió al campo falto de fluidez. Transcurrían los minutos y los dirigidos por Antonio Vadillo no conseguían abrir la lata, aun gozando de ocasiones para hacerlo. Primero Chaguinha, que con un disparo muy escorado, no pudo encontrar la portería rival. Después, fue Tayebi quien pudo abrir el marcador, pero su disparo se marchó cruzado en exceso. Cleber, por su parte, puso una falta peligrosa en la frontal, pero apareció Sarmiento con solidez para negarle el gol al ala brasileño. También Rómulo tuvo la ocasión de poner el primer tanto para los mallorquines, pero el guardameta gallego voló para impedirlo.

A su entrada al campo, Moslem gozó también de varias ocasiones, pero tampoco fue capaz de materializar ninguna. Entonces, Machado aprovechó una salida de Luan Muller para poner a placer el primer gol del Noia Portus Apostoli, que recibía el golpe de confianza necesario para atreverse un poco más. No obstante, el empate llegó enseguida. Un gol en propia portería de Edu Jabá, tras un saque de esquina de los palmesanos igualó la contienda. A pesar de ello, el Noia Portus Apostoli llegaba cada vez más a la portería de un Mallorca Palma Futsal que no tenía su mejor día.

Luan Muller se convirtió en la muralla que los locales requerían de él, deteniendo incluso un 3 para 1 que despertó los aplausos en la grada. El equipo, sin embargo, no conseguía responder al asedio gallego y, al final de los veinte minutos, se marchó al descanso con el marcador inalterado.

En la segunda parte, el Mallorca Palma Futsal daba la impresión de recuperar cierta agresividad e intensidad. La falta de fluidez, llevó a los mallorquines a probar alternativas en su juego, incorporando más a Luan Muller. El Noia Portus Apostoli sacaba por momentos el carácter que había estado demostrando hasta el momento y seguía suponiendo una amenaza constante para los locales. Sin embargo, los mallorquines, inconformistas con el empate, sabían que tenían que dar un paso adelante y así lo hicieron.

Con un mayor dominio del juego, solo la falta de imprecisión a la hora de finalizar evitaba el 2-1. Lo intentó Fabinho con un punterazo que se encajó en el lateral de la portería de Sarmiento. Salar tuvo también una ocasión clarísima, pero la defensa gallega consiguió in extremis evitar el tanto del iraní. Moslem volvió a amenazar también a los visitantes, pero su guardameta continuaba sólido bajo palos. Se le terminaba el tiempo al Mallorca Palma Futsal. Entonces, cuando su equipo más lo necesitaba, respondió Tayebi con un golazo que otorgaba una victoria clave a los suyos, para consolidarse en los primeros puestos de la tabla y acercarse a la clasificación para la Copa de España.

El Noia Portus Apostoli respondió jugando con cinco en los últimos minutos, pero los locales supieron resistir para que los tres puntos se quedaran en Son Moix.

Mallorca Palma Futsal: Luan Muller, Marcelo, Chaguinha, Fabinho y Tayebi. También jugaron: Cleber, Moslem, Gordillo, Bruno Gomes, Rómulo, Salar y Vilian.

Noia Portus Apostoli: Sarmiento, Power, Machado, David Pazos y Pirata. También jugaron: Altamirano, Edu Jaba, Atos, Nico Rosa y Matheus Pereira.

Goles: 0-1 Machado (minuto 7’); 1-1 Edu Jabá P.P. (minuto 10’); 2-1 Tayebi (minuto 37’).

Árbitros: Delgado Sastre y Martínez Flores. Amonestaron con tarjeta amarilla a Marcelo y Rómulo, del Mallorca Palma Futsal, y a Machado, David Pazos y Matheus Preá, del Noia Portus Apostoli.

Pabellón: Palau Municipal d’Esports Son Moix. Partido correspondiente a la jornada 10. 2000 espectadores.