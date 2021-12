Los de Vadillo afrontaban una décima jornada en la que el principal objetivo era afianzar su juego y su posición en la zona alta de la tabla. Para ello recibía a un Betis con hambre de victoria y con ganas de saciar su mala fortuna esta temporada. Aún así, el dominio, desde el minuto uno, fue por parte de un Palma Futsal que se sintió controlador del ritmo del partido y de las ocasiones claras. Aunque la noche iba a tener un villano con nombre propio: Nico Sarmiento. El portero argentino las paró de todas las maneras posibles, fraguando las oportunidades baleares. Ivi marcó un gol a la contra justo antes del descanso. Pero las ideas mallorquinas seguían siendo las mismas. Al igual que las andaluzas. Vilela, Raúl Campos, Eloy Rojas, Mancuso o Gordillo fueron los que más lo probaron, pero ni con el portero jugador el Palma Futsal fue capaz de encontrar el gol en una noche en la que daba la sensación que era imposible marcar.

Era festivo, aunque el Palau Municipal d’Esports de Son Moix no falló a su cita con el Palma Futsal. Si algo ha conseguido el conjunto balear es fidelizar a una masa social que no entiende de días ni de climatología y que antepone animar a su equipo a cualquier otra cosa. El aficionado no falló y el equipo no quería ser menos. Enfrente recibía a un Real Betis al que los resultados no le habían acompañado durante este primer tramo de la temporada, pero del que ni entrenador ni plantilla mallorquina se fiaban. Es por ello por lo que el partido empezó con una gran tensión.

Los dos equipos eran conscientes de la importancia de los tres puntos en juego, aunque desde el inicio se vio a un Palma Futsal más dominador. A pesar de que en los primeros instantes no generó ocasiones de gol, poco tardó en acechar de manera insistente la portería de Sarmiento. El argentino, ex jugador del club, tuvo que sudar la gota gorda frente a los Vilela, Eloy Rojas y Gordillo que disparaban y se topaban con él. Éste último, Gordillo, en prácticamente un minuto gozó de tres oportunidades para abrir el marcador, pero el portero bético tiró de reflejos para evitar el gol del joven jugador español.

El Real Betis supo aguantar la embestida del Palma Futsal y consiguió calmar las pulsaciones del partido, aunque siguió recibiendo algún que otro ataque de un Palma Futsal que lo probaba desde todas las distancias, pero seguía encontrando a un Sarmiento que estaba formidable en la portería visitante. Cuando todo parecía abocado al inamovible 0-0 al descanso, llegó la gran sorpresa en Son Moix. Ivi recoge un balón a mitad de cancha de su campo, conduce a gran velocidad hasta llegar al balcón del área balear, regatea a su par y bate a Barrón con un disparo que pasa entre las piernas del capitán del Palma Futsal. Jarro de agua fría a un equipo que lo había intentando de todas las maneras posibles y que veía cómo le marcaban en uno de los momentos que más duele, antes del descanso.

Aún así, los de Vadillo no se dejaron hundir por el gol bético y así lo demostraron en su inicio de segunda mitad. Los jugadores baleares seguían creyendo en el plan establecido antes del encuentro y la presión alta, los atraques sin cesar y la circulación vertical seguían siendo constantes en el juego local. Obviamente, llegaron las ocasiones. Los Vilela, Eloy Rojas, Gordillo y Raúl Campos se encontraban con grandes y claras oportunidades para equilibrar el electrónico, pero Sarmiento seguía haciendo estériles los ataques del Palma Futsal. Y si no era el meta argentino eran los palos.

Raúl Campos fue víctima de la mala suerte, ya que a falta de un segundo para finalizar la primera mitad envió un balón al larguero y, en el primer tramo de la segunda parte, chutó desde doce metros y su disparo se fue directo a la cruceta. Parecía que el gol estaba enfadado con el Palma y no le daría el placer, a pesar de tocar insistentemente a su puerta, de conocerse esta noche. Los jugadores baleares arengaban a un aficionado de Son Moix que también se desesperaba viendo a su equipo atacando sin parar y sin poder celebrar ningún tanto.

Juanito, viendo tal asedio, apostó por introducir a Lin como quinto hombre y jugar con portero jugador para dominar el ritmo del partido, aunque le duró poco porque la intensa presión de los jugadores de Vadillo creó más de un problema al conjunto andaluz a la hora de construir su jugada. Mancuso estaba excelso en esa labor y llegaba con peligro a zona de ataque. Viendo que el final se acercaba y el marcador seguía igual, el entrenador del Palma Futsal decidió apostar por el juego de cinco con Cainan como portero jugador.

Las ocasiones seguían llegando y era el mismo Cainan en gozar de una clara oportunidad llegando al solo al segundo palo, pero forzado, con un disparo que terminaría en el lateral de la red. El tiempo se echaba encima de los baleares y la impotencia, que había crecido durante los cuarenta minutos de partido, se consolidaría al ver que la bocina sonaba y el marcador quedaba a cero. El Palma Futsal vivió un partido desafortunado en que el gol no quiso saber nada de ellos poniendo a un Sarmiento inconmensurable bajo palos béticos y evitando a toda costa que los baleares continuasen con su racha de partidos puntuando.

– Palma Futsal: Barrón, Marlon, Cainan, Mancuso y Vilela. También jugaron Chaguinha, Eloy Rojas, Raúl Campos, Tomaz y Gordillo.

-Real Betis Futsal: Sarmiento, Eric Pérez, Lin, Raúl Jiménez y Rubén Cornejo. También jugaron Ivi, Bocao, Cristian Povea, Buendía y Thorp.

– Goles: 0-1 Ivi (min. 19)

– Árbitros: Martínez Flores y Navarron Liza. Amonestaron a Vilela por parte del Palma Futsal y a Sarmiento, Lin, Bocao y Buendía por parte de Real Betis Futsal.

– Pabellón: Palau Municipal d’Esports de Son Moix. Partido correspondiente a la décima jornada de LNFS. 3.100 espectadores.