Arana se escapa: “Está todo hecho con el Sevilla, sólo falta firmar los contratos”

El fichaje de Guilherme Arana por el Sevilla era un secreto a voces. Extraoficialmente se daba por hecha su llegada a Nervión en vez de al Wanda Metropolitano. Pero no ha sido hasta ahora cuando el propio jugador ha confirmado la noticia. “Ha llegado una propuesta en firme del Sevilla. Está todo hecho, sólo falta que firme los contratos”, dijo el futbolista del Corinthians en los medios de su país.

Su llegada a Sevilla está cerrada a falta de que las tres partes estampen su firma en los documentos para ratificar su venta. El lateral zurdo comenzará una nueva etapa en la Liga después de que su equipo conquistara recientemente su séptimo Brasileirao tras el encuentro ante el Fluminense. Los detalles del acuerdo entre Sevilla, Corinthians y los agentes del futbolista están cerrados y, salvo contratiempo inesperado, Arana será nuevo jugador del cuadro del Toto Berizzo.

Además del Sevilla, Atlético y Barcelona también estaban interesados en sus servicios. Según desveló Goal en su día, el club brasileño rechazó una propuesta de 11 millones de euros por Arana, aunque el jugador asegura que “al final no llegó ninguna propuesta, y por eso me he comprometido con el Sevilla”.

Con su llegada a Nervión, Berizzo contará con tres jugadores en el flanco izquierdo de la defensa. Arana competirá con Sergio Escudero y Carole, refuerzo de esta temporada, por hacerse con un puesto en el once titular del técnico argentino: “Tengo el sueño de jugar en Europa… Todo indica que voy a jugar en Europa el año que viene”. Los andaluces pagarán 11 millones de euros por el 80% de sus derechos económicos para incorporarlo a sus filas.