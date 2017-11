Simeone, objetivo número uno del Everton

Diego Pablo Simeone es uno de los grandes entrenadores de este deporte. En estos seis años en el banquillo rojiblanco ha conseguido logros impensables, entre ellos una Liga y dos finales de Champions. No sorprende que muchos clubes piensen en él para reforzar su banquillo. Según desvela Sky Sports y se hacen eco varios medios ingleses como el Mirror, el Cholo es el objetivo número uno del Everton para sustituir al cesado Ronald Koeman la próxima temporada.

Con el técnico holandés destituido, David Unsworth se ha hecho cargo del equipo hasta final de temporada. Los toffees no pasan por un buen momento, van decimoquintos en la Premier League y el club busca un entrenador que devuelva al equipo a la zona alta de la tabla, donde han estado en los últimos 13 años. Desde 2004 no habían bajado de la decimoprimera posición, cuando quedaron cuartos por la cola a seis puntos del descenso.

A día de hoy se encuentran peleando por no bajar a la Championship, están a dos puntos de los puestos de descenso. La entidad de Liverpool confía en que el entrenador interino le de la vuelta a la situación y salve al equipo. Según relata Sky, el Everton tiene otras alternativas por si falla Simeone: Sam Allardyce, Marco Silva y el actual técnico David Unsworth.

En Goodison Park son conscientes de que fichar al Cholo es una operación casi imposible de llevar a cabo. El argentino tiene contrato con el Atlético hasta 2020 tras renovar en septiembre. Ha asegurado que en estos momentos no se le pasa por la cabeza abandonar el club y menos a mitad de temporada. De ahí que manejen diferentes nombres para el banquillo.

Allardyce libre y Unsworth le gana a Silva

De las alternativas que barajan, Allardyce se encuentra sin equipo. El ex seleccionador de Inglaterra está libre después de haber dejado el Crystal Palace en junio y deja la puerta abierta a una posible llamada del Everton. “¿Quién sabe? Tendría que considerarlo si me llaman, aunque no tiene sentido especular con esto. David Unsworth es el actual entrenador” afirmó en Bein Sports.

Unsworth sumó el pasado fin de semana su primer triunfo (3-2), el tercero del equipo en lo que va de Premier. Fue ante el Watford de Marco Silva, otro de los candidatos a ocupar el banquillo de los toffees. Este último termina contrato en junio de 2019 y es, acorde con la información publicada en Inglaterra, la cuarta opción del cuadro de Liverpool.