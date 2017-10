“Hay que seguir insistiendo”. Esa es la idea que se repite una y otra vez en el vestuario del Atlético de Madrid. Los futbolistas son conscientes de que no están acertados de cara a portería, pero a su vez son conocedores de que no es por falta de ocasiones. La ansiedad puede pasarle factura a los atacantes colchoneros, que al igual que el Cholo Simeone, creen que una vez empiecen a llegar los tantos, no se volverán a atascar en esta faceta.

Todos los futbolistas del Atlético de Madrid coinciden: “No hay suerte”. Para ello tendrán que seguir trabajando en mejorar en la parcela ofensiva y esperar que los goles comiencen a llegar de una forma natural. En eso no tiene dudas el Cholo Simeone: “Si seguimos así vendrán cosas mejores”.

Y es que al Atlético no le están faltando las ocasiones gol. Ante equipos como la Roma, Qarabag, Elche o Villarreal la falta de puntería evitó que los rojiblancos se llevasen la victoria. Los Griezmann, Vietto, Gameiro, Torres o Correa las están teniendo, pero no están finos a la hora de materializar las oportunidades que se les presentan.

Es por ello que esta consigna se ha consolidado en el vestuario del Atlético de Madrid. “Hay que seguir insistiendo”, se repiten los futbolistas de la plantilla, que ya han visto como se les han escapado varios puntos importantes por culpa de la falta de pegada. Y sobre todo ahora, que llega un mes vital para el devenir de la temporada de los hombres de Simeone.

Pese a esta mala racha de resultados el equipo continúa mostrando su hambre de ganar y de conseguir títulos. Por eso, tanto públicamente como internamente, se repiten que la ansiedad de no hacer gol no debe hacer mella en ellos y seguir trabajando como hasta ahora, que así, los goles y las victorias acabarán llegando.