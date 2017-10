¿Y por qué no Fernando Torres?

Que al Atlético de Madrid le falta un goleador es un secreto a voces. El Cholo Simeone no consigue dar la tecla para encontrar a la pareja ideal de Antoine Griezmann aunque Ángel Correa es el que mejor nivel está ofreciendo. El técnico argentino no está contando en exceso con Kevin Gameiro ni Fernando Torres. El caso del primero es normal: no ha tenido pretemporada, pero por su parte, El Niño sólo ha sido titular en una ocasión, además de jugar minutos esporádicos.

Y es que hay aficionados que se preguntan por qué no Fernando Torres. El delantero de Fuenlabrada suma 221 minutos en lo que va de temporada por los 314 que acumula Luciano Vietto y los 99 de Kevin Gameiro. El Niño es el cuarto delantero más utilizado, por detrás del argentino, de Griezmann y de Ángel Correa.

Su mal partido frente al Girona – en la primera jornada -, como el del resto del equipo, parece que le está pasando factura en este inicio de temporada. Sólo ha sido titular en este encuentro de los once que ha disputado hasta el día de hoy el Atlético de Madrid. Mismas titularidades que Gameiro, por el que Simeone apostó en el importantísimo encuentro frente al Qarabag a pesar de estar prácticamente inédito en lo que va de curso.

Ni Vietto, ni Torres, ni Gameiro han conseguido ver puerta. El primero de ellos ha sido titular en cinco ocasiones, acumulando casi 100 minutos más que Fernando Torres. Más de hora y media de oportunidades. Salvo en la primera jornada en la que fue titular, El Niño no ha disfrutado más de media hora en ninguno de los demás encuentros en los que ha participado. Poco tiempo sobre el verde, que dificulta que el canterano rojiblanco pueda demostrar algo de regularidad.

Con un Kevin Gameiro que no termina de aprovechar sus oportunidades y un Vietto que estaba más fuera que dentro en verano sorprende ver como Fernando Torres es una de las últimas opciones del Cholo Simeone. Parece que El Niño tendrá que esperar a que al técnico argentino se le agote la paciencia con el francés y el argentino para poder demostrar sobre el verde, como él mismo ha dicho, que aún le queda mucho fútbol.