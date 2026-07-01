Feria del Ángel de Teruel 2026: el regreso de Sebastián Castella, Alejandro Talavante y Tomás Rufo levantan expectación del 3 al 12 de julio

Teruel ya está metida de lleno en sus Fiestas del Ángel 2026. Desde este 3 de julio y hasta el día 12, la ciudad encadena actos, conciertos, peñas y, cómo no, toros, en una de esas semanas que marcan el calendario local cada verano.

Dentro de toda esa programación, la Feria Taurina del Ángel vuelve a ocupar un papel central. No es ninguna sorpresa: los carteles de este año han conseguido reunir a figuras muy reconocibles con otros nombres que vienen empujando fuerte, algo que ha generado bastante ambiente entre los aficionados en los días previos. Además, hay un elemento que centra la atención y que tiene que ver con el décimo aniversario de la muerte de Víctor Barrio que ha convertido esta edición en algo especial, con un homenaje muy presente tanto en el cartel como en el propio desarrollo de la feria.

Carteles taurinos de la Feria del Ángel 2026

La feria arranca el sábado 4 de julio a las 19:00 horas, con la novillada de picadores mixta que contará con reses de Jiménez Pasquau para Tomás González, Pedro Montaldo y Rubén Vara. Es el típico cartel de inicio que sirve para medir sensaciones y ver a los que vienen por detrás.

El domingo 5 cambia completamente el tono. A la misma hora, las 19:00, llegará la corrida homenaje a Víctor Barrio, y en esta ocasión con toros de Los Maños para Sánchez Vara, Morenito de Aranda y Damián Castaño. No será una tarde cualquiera; de hecho, es una de las citas que muchos tienen marcadas desde hace semanas.

El lunes 6 continúa la programación con una segunda novillada sin picadores, también a las 19:00 horas, en formato de concurso de ganaderías turolenses. Aquí el protagonismo recae en los jóvenes, con nombres como Pedro de la Hermosa, Jaime Torija, Rodrigo Villalón o Hugo Masía.

Tras unos días con más protagonismo de otros actos festivos, el jueves 9 vuelve el peso fuerte a la plaza con la corrida de rejones. A las 19:00 horas, toros de Soto de la Fuente para Lea Vicens, Sebastián Fernández y Ferrer Martín. Un festejo distinto, más vistoso, que suele atraer a un público muy variado.

El viernes 10 llega una de las corridas más esperadas del ciclo. A las 19:00 horas, toros de Villamarta para David de Miranda, Tomás Rufo y Cristiano Torres. Aquí ya se mezclan toreros en muy buen momento con otros que buscan consolidarse. Y el sábado 11 se guarda uno de los platos fuertes. A las 19:00 horas, toros de Buenavista para Sebastián Castella, Alejandro Talavante y Aarón Palacio. Es, probablemente, el cartel que más expectación ha levantado este año.

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Festejos dentro de la Fiestas del Ángel

Más allá de la plaza, la Feria del Ángel mantiene su esencia en los festejos populares, que siguen siendo una parte fundamental de las fiestas. De este modo, el sábado 4 de julio, a las 23:30 horas, se celebrará el concurso de recortes con toros de fuego, mientras que el martes 7, a las 19:00 horas, llegará el espectáculo cómico «Casta Aragonesa», una propuesta diferente que mezcla humor con elementos tradicionales.

El jueves 9 por la noche, a las 23:30 horas, tendrá lugar el concurso de quebradores goyesco, con la despedida de Iván Sánchez y la participación de algunos de los mejores especialistas del momento. Y luego el fin de semana se contará con la final del campeonato de emboladores en la madrugada del sábado 11 de julio, junto a la conocida batalla del corro, mientras que el domingo 12, a las 18:00 horas, llegará la tradicional merienda en la plaza de toros.

No nos olvidamos además algo que define las fiestas del Ángel de Teruel que es el ambiente en la calle, con la celebración de La Vaquilla que transforma la ciudad por completo durante todo el fin de semana, con miles de personas participando en actos como la puesta del pañuelico al Torico o el desfile de peñas.

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Entradas y organización

La gestión de la plaza corre a cargo de Patycar Eventos, responsable de la confección de los carteles y la organización de los festejos taurinos. Las entradas están disponibles desde el pasado 24 de junio en taquillas, en horario de mañana y tarde, y también el mismo día de cada festejo desde primera hora. Además, existe la opción de compra online, algo que cada vez utilizan más aficionados, para ello sólo tienes que entrar en la web de torosteruel.com

La Feria del Ángel mantiene así su identidad, combinando tradición, cartel y ambiente en una semana en la que Teruel vuelve a situarse en el mapa taurino del verano. Con el regreso de figuras como Castella y Talavante, la presencia de nombres en forma como Tomás Rufo y el peso emocional del homenaje a Víctor Barrio, la edición de 2026 no pasa desapercibida para ningún aficionado.