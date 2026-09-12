El 12 de septiembre de 2026, el cielo se presentará poco nuboso en toda la provincia de Zaragoza, con temperaturas que se mantendrán estables o experimentarán un ligero ascenso. Un viento flojo del noroeste en el valle del Ebro y de dirección variable en el resto de la provincia dará paso a una brisa del norte en las horas centrales. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y calor suave

El cielo se presenta despejado al inicio de la jornada en Zaragoza, con temperaturas que rondarán los 15 grados. A medida que avanza el día, el sol, como un amigable compañero, elevará el termómetro hasta alcanzar una máxima de 31 grados, ofreciendo un respiro en este inicio de otoño. Con una humedad que se mantendrá en un rango moderado, el ambiente no resultará pesado, aunque se notará la calidez de la luz solar. No se esperan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre.

Después del mediodía, el viento se levantará con suavidad, soplando a unos 20 kilómetros por hora; sin embargo, hay que estar atento a rachas más fuertes que pueden llegar hasta los 30 km/h. A medida que se desplieguen las horas de luz, que se extenderán desde las 07:40 hasta las 20:18, se sugiere aprovechar los espacios al aire libre, ya que por la tarde la temperatura se sentirá ligeramente más cálida, alcanzando una sensación térmica máxima de 30 grados. La noche caerá tranquila, con mínimas de 15 grados, invitando a disfrutar de un plácido final de día.

Calatayud: día inestable con viento y lluvias

Con un amanecer marcado por nubes grisáceas y el susurro del viento, Calatayud siente la llegada de un día inestable. Las rachas de viento comienzan a hacerse notar, mientras la temperatura ronda los 10 grados y el fresco ambiente invita a prepararse para cambios inmediatos. A lo largo de la mañana, el cielo seguirá cubriéndose y las condiciones empeorarán, con cielos nublados y una temperatura máxima que alcanzará los 29 grados, pero no sin antes pasar por un notable descenso.

La tarde traerá consigo un giro drástico, con vientos superiores a 30 km/h y una humedad que puede resultar agobiante, alcanzando hasta un 85%. La sensación térmica será notablemente más fresca, especialmente al caer la noche, con temperaturas que se desplomarán a los 10 grados. Es un día en el que mejor no olvidarse del paraguas al salir, por si las lluvias se presentan en cualquier momento.

Tarazona: cielo nublado y ambiente tranquilo

El día se presenta con un tiempo estable y un cielo ligeramente nublado, manteniendo temperaturas agradables que rondan entre los 12 y 27 grados. Aunque se registran algunas ráfagas de viento leve, no se esperan precipitaciones, lo que confiere a la jornada un ambiente tranquilo ideal para disfrutar al aire libre.

Es un momento perfecto para pasear por las calles o disfrutar de una taza de café en alguna terraza, ya que el tiempo invita a realizar actividades cotidianas con tranquilidad. Aprovechar el día podría convertirse en un auténtico placer, sin preocupaciones por cambios bruscos en el tiempo.