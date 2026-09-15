Las condiciones meteorológicas para hoy, 14 de septiembre de 2026, se presentan favorables en toda la provincia de Zaragoza, con un cielo mayormente despejado y algunas nubes altas. Las temperaturas, aunque mínimas sin cambios, experimentarán un ascenso en las máximas. El viento será suave y variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: aumento de calor con cielos despejados

El cielo de Zaragoza se presentará despejado esta mañana, como si se despertara lentamente, listo para recibir la luz del sol que comenzará a asomarse a las 07:42. La temperatura mínima se situará en unos agradables 17 grados y junto a la suave brisa del viento, que soplará a unos 5 km/h con ráfagas de hasta 6, el ambiente será muy placentero para disfrutar del aire libre. A lo largo del día, el calor irá en aumento, alcanzando una máxima de 35 grados. La humedad relativa, con mínimos del 20%, mantendrá a raya esa sensación de pesadez en el ambiente.

Ya por la tarde, el sol brillará intensamente, haciendo que las temperaturas rocen los 32 grados, aunque la sensación térmica podría elevarse hasta los 35 grados. El cielo, aunque despejado, podría cambiar su semblante hacia la noche, cuando se prevé un ambiente con un ligero descenso en los termómetros hasta los 24 grados. La jornada contará con casi 13 horas de luz, con el sol despidiéndose a las 20:14, permitiendo disfrutar de un verano que parece estar en su pleno apogeo.

Calatayud: nubes intensas y riesgo de lluvia

El cielo de Calatayud despierta con un aire inquieto, presagio de inestabilidad que se manifiesta en la brisa. A medida que avanza la mañana, las nubes se arremolinan y el viento comienza a soplar con fuerza, anticipando un día marcado por la agitación. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 35 grados, mostrando un contraste notable en la sensación térmica.

Tras un inicio templado, la tarde traerá consigo un intenso descenso térmico y una probabilidad del 75% de lluvias intensas, acompañadas de rachas de viento que alcanzan hasta 60 km/h. Con la humedad elevada, mejor será no olvidarse del paraguas; las sorpresas que pueden llegar del cielo son mejor enfrentar con precaución.

Tarazona: cielo despejado y ambiente templado

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado a lo largo de la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 32 grados, creando un ambiente agradable y templado. El viento soplará de forma suave, sin que se prevé la llegada de lluvias, lo que permite disfrutar del día sin preocupaciones.

Es una jornada ideal para pasear por las calles o disfrutar de alguna actividad al aire libre. La tranquilidad que se respira sugiere que se puede aprovechar el tiempo para compartir momentos agradables con amigos o familiares.