Cielo con intervalos nubosos en toda la provincia, con probabilidad de precipitaciones débiles en la mitad sur y algunas lluvias aisladas en otras áreas. Las temperaturas mínimas descienden, mientras que las máximas se mantienen o suben ligeramente. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: tarde soleada con nubes y frescura

El cielo de Zaragoza se despereza lentamente esta mañana, luciendo un tono grisáceo que invita a la calma. Las temperaturas rondan los 6 grados al amanecer, pero con el avance del día, se espera que alcancen un máximo de 16 grados. Aunque la probabilidad de lluvia es baja en las primeras horas, puede haber algún chubasco leve por la tarde-noche, así que es recomendable llevar un paraguas para cualquier eventualidad. El viento, suave pero constante del oeste, soplará a unos 10 km/h, proporcionando un ligero frescor al ambiente.

Ya por la tarde, el sol se asomará tímidamente mientras el cielo se repartirá entre nubes y claros, ofreciendo momentos agradables. La humedad, marcando un nivel alto, hará que el ambiente se sienta algo cargado y pesado. La puesta de sol a las 17:54 nos regalará un par de horas más de luz. La sensación térmica podría llegar incluso hasta los 15 grados, haciendo que el día se sienta cálido, por lo que es una buena ocasión para disfrutar al aire libre, siempre con un ojo en las nubes.

Calatayud: nubes grises y viento fuerte

La mañana en Calatayud se presenta con un aire fresco que anticipa cambios inminentes. Las nubes grises cubren el cielo, mientras el viento comienza a soplar con fuerza, generando un ambiente inquieto que apreta el pecho. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva y aunque esta será leve por la mañana, se espera una tarde-noche más cargada, con hasta un 10% de posibilidad de precipitación.

El contraste es notable entre el inicio y el ocaso del día. La temperatura oscilará entre -3 y 13 °C, mientras que la sensación térmica puede descender incluso más, lo que sugiere que el abrigo será imprescindible. Las rachas de viento pueden superar los 30 km/h y con la humedad alcanzando valores del 100%, lo más prudente será no olvidar el paraguas.

Tarazona: cielos despejados y ambiente acogedor

El tiempo se presenta estable, con cielos mayormente despejados por la mañana y algunas nubes dispersas en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre refrescantes 1°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 13°C, mientras que el viento soplará suavemente, contribuyendo a una sensación de bienestar sin sobresaltos.

Un ambiente acogedor invita a disfrutar de actividades al aire libre, ideal para pasear por los parques o simplemente relajarse en una terraza. La jornada promete ser perfecta para desconectar y aprovechar el día en pequeñas rutinas cotidianas.