El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha abierto la puerta este martes a una posible coalición con Vox tras las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio, aunque sostiene su firme convencimiento de lograr «un gobierno monocolor como el de Díaz Ayuso»en la Comunidad de Madrid.

Preguntado sobre si le daría «asco» gobernar con Vox, el líder andaluz ha descartado emplear ese término. «Asco no es la palabra que utilizaría», ha recalcado, un calificativo que Moreno sólo aplicaría a los partidos que «legitiman la violencia o el terrorismo», ya que su vocación es sentir «el máximo respeto» por todos los votantes.

El presidente de la Junta ha reconocido que con la designación de Macarena Olona como candidata a la Junta, la formación de Santiago Abascal ha elegido a «una de las personas más emblemáticas en el Congreso de los Diputados», por lo que será una «dura» rival.

Olona, en la «línea provocativa» de Vox

La candidatura de Macarena Olona a la Presidencia de la Junta traerá consigo «una campaña intensa, dura y compleja», ha vaticinado Moreno en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press. El presidente andaluz ha señalado que Olona «es un candidata de reconocimiento mediático» y entre los posibles candidatos, Vox «ha apostado por la que pueda movilizar más» votantes.

El líder de la Junta ha admitido sobre la candidata que no tiene con ella «ningún trato, no la conozco, no he hablado con ella de manera formal, informal, no quiero prejuzgar a nadie», por lo que «hasta que no la conozca no puedo opinar».

«Va en la línea de Vox, mantiene esa línea provocativa, contundente, que busca la atención de los medios, de los posibles votantes, con intervenciones salidas de tono, opuestas al uso habitual», ha añadido.

Con la referencia de que Olona está censada en Granada, Moreno ha afirmado que «no sé su nivel de arraigo, le tocará a ella en los 48 días» que quedan para las elecciones «demostrar que conoce Andalucía y su compromiso con esta tierra».

El jefe del Ejecutivo autonómico ha mostrado su sorpresa por el «argumento» del PSOE que señala que la llegada de Olona a la política andaluza permitirá al socialismo «resucitar a parte de su electorado».

«Los andaluces tienen que decidir y reflexionar qué es lo que quieren para sus hijos y nietos. Del PSOE sabemos a dónde nos llevan, es lo mismo de siempre, es lo mismo que Sánchez en España. El PP es la gran fuerza central, con sus virtudes y defectos, con sus luces y sombras, capaz de incorporar sus aspiraciones», ha concluido Moreno.