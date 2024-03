Ver la vida con ojos alegres de niño, así es la nueva exposición de Espacio Mondo de Sevilla

En Sevilla ha nacido Espacio Mondo, un lugar para el diálogo de la cultura. Realidades que se entrelazan y construyen gracias a la conjunción de varias funciones que generan otra y que, de alguna forma, se convierten en anhelos de una dimensión alcanzable.

Este espacio, fundado por Natalia Duvige, Andrés Suárez y Carlos Macías, apuesta por dar visibilidad a artistas emergentes del panorama nacional produciendo encuentros efímeros que trascienden el tiempo y el espacio.

Todos ellos, dedicados a sus respectivas profesiones, ofrecen servicios de arquitectura, diseño gráfico y fotografía, además de producción de mobiliario o en el caso de Suárez, de arte.

Actualmente, cuentan con una exposición temporal en el espacio, bajo el titulo: El niño soy yo por Rafa García. Una muestra disponible para ser visita en horario fijo los jueves de 18 h a 20 h o bajo cita previa, del 14 de marzo al 27 de abril en Calle Escoberos 26, Sevilla.

«En un mundo obsesionado con la perfección y la apariencia impecable, a menudo olvidamos que la verdadera esencia de la belleza reside en la singularidad y la autenticidad. Cada cicatriz, cada arruga y cada rasgo peculiar cuentan una historia única sobre nuestras experiencias y nuestras travesías a lo largo de la vida. Al abrazar la imperfección, recuperamos la libertad de ser nosotros mismos sin miedo al escrutinio externo», explican desde Espacio Mondo.

Por todo ello, tienen la intención de celebrar la belleza de lo imperfecto: «Disfrutemos de la vida con la misma alegría que cuando éramos niños y recordemos que la verdadera belleza reside en la autenticidad y la aceptación de nosotros mismos y de los demás. El niño soy yo es un canto a la niñez, a ver la vida a través de los ojos de un niño y disfrutar las cosas en su esencia», comentan en una nota.

«Son obras donde el disfrute y la alegría se ven a claramente. He disfrutado del proceso de creación más que nunca. Me he divertido y me lo he pasado más que bien», explica el artista.

Pase lo que pase al final pasará, Somos lo que hacemos con lo que hicieron con nosotros, Me siento bien son, entre otras, algunos de los títulos de las obras que tanto interés han despertado en el panorama artístico de la ciudad.