Vecinos de Montellano (Sevilla) se echan a la calle contra el narcotráfico y exigen «más seguridad»

Montellano ha dicho basta. Más de un millar de vecinos han salido a las calles del municipio sevillano gobernado por el PSOE para protestar contra el narcotráfico, el consumo de drogas y los delitos que, según denuncian, están deteriorando la seguridad y la convivencia.

La protesta, convocada por la plataforma ciudadana ‘Montellano libre de drogas’, ha reunido a vecinos de todas las edades en una marcha que ha recorrido distintas calles del municipio. Con pitos, cacerolas y pancartas, los participantes han reclamado medidas concretas frente a un problema que consideran cada vez más preocupante.

La concentración partió de la Plaza de la Concepción y concluyó en la Plaza de la Romería. Durante el recorrido se escucharon consignas contra las drogas y contra las consecuencias que, según los manifestantes, están teniendo en la localidad. Los vecinos no reclaman únicamente una mayor presencia policial.

Entre sus reivindicaciones se encuentran el refuerzo de las investigaciones contra los puntos de venta de estupefacientes, más actuaciones frente a los delitos y una mayor implicación de las administraciones públicas. Los organizadores consideran imprescindible que se adopten medidas preventivas y policiales para impedir que el tráfico y el consumo de drogas terminen normalizándose.

Uno de los momentos más significativos de la jornada se produjo con la participación de familiares de personas afectadas por las drogodependencias. Madres, abuelas, hermanos y amigos se sumaron a una protesta que pretende visibilizar las consecuencias sociales y familiares de las drogas más allá de las estadísticas de delincuencia.

Los convocantes también han planteado la creación de una Mesa de Trabajo contra las Drogas, en la que participen las distintas administraciones, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, profesionales y ciudadanos.

Los organizadores, en el anonimato

La plataforma había estructurado la movilización en seis reivindicaciones concretas: más investigación y medidas contra el tráfico de drogas, un incremento de los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, actuaciones específicas frente a los robos en viviendas y establecimientos, programas de prevención y concienciación sobre las adicciones –especialmente dirigidos a los jóvenes–, la creación de una Mesa de Trabajo contra las Drogas y el impulso de hábitos de vida saludables.

Los organizadores, además, decidieron mantener su identidad en el anonimato por motivos de seguridad y por la «delicadeza del asunto».