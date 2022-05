Un senador andaluz del PSOE cree que a Juan Carlos I «donde deberían recibirlo es en la cárcel»

Alfonso Muñoz Cuenca, senador del PSOE por Córdoba, ha señalado a través de sus redes sociales que al Rey Emérito Juan Carlos I «donde deberían recibirle es en la cárcel». En el socialismo no está sentando nada bien que los españoles reciban entre vítores y ovaciones al Emérito mientras que el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apenas puede pisar la calle. Y eso se nota entre sus militantes.

El comentario del socialista Muñoz Cuenca se ha producido tras la llegada del padre de Felipe VI a la localidad gallega de Sangenjo, donde ha sido recibido por entre vivas al rey, vítores y ovaciones. Muñoz Cuenca aprovechaba la ocasión para responder a un mensaje en redes del también senador Sergio Ramos Acosta (PP), que esgrimía que «ya quisiera Sánchez que la calle le recibiera así. Viva el Rey emérito».

Ante tal comentario, el primero en responder era el senador socialista Ramón Morales, que respondía a Ramos Acosta con un «a Sánchez la calle le vota en las urnas, gracias a eso es presidente del Gobierno». Y es entonces cuando entra en escena Muñoz Cuenca, que respondía: «Donde deberían recibirlo es en la cárcel».

Toni Martín, vicesecretario general del PP andaluz, respondía a este mensaje pidiendo al PSOE que tomara cartas en el asunto: «Urge que Juan Espadas desautorice a su senador del PSOE andaluz, miembro del poder legislativo, que pide cárcel para el rey emérito, que no tiene ninguna causa judicial abierta. Hay que proteger las normas más elementales de la democracia».

Tras las fuertes críticas recibidas, Muñoz Cuenca ha querido rectificar con otro mensaje: «Reconozco que quizás me haya pasado de frenada fruto de un calentón de indignación, porque aunque sé que el emérito no tiene causas pendientes en España, creo que como máxima autoridad, lo mínimo que debería es haber dado explicación y no venir a una regata. Mis disculpas».