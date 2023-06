Procesado el ex alcalde socialista de Padul por lesiones y delitos contra el medio ambiente

El PSOE andaluz (PSOE-A) suma y sigue en su desfile por los tribunales de la comunidad. Y es que no hay semana que no se conozca una nueva condena o procesamiento por parte de alguien del socialismo de Andalucía. Este domingo, hemos conocido que el Juzgado de Instrucción número 7 de Granada ha decidido procesar al que fuera alcalde de Padul, el socialista Manuel Alarcón Pérez, por presuntos delitos contra el medio ambiente y contra la ordenación del territorio, así como de lesiones, en relación a la construcción de un edificio cuya licencia presuntamente no era conforme a la ley y donde la actividad industrial generada en su interior habría provocado ruidos y molestias a vecinos del entorno que han acabado con cuadros de insomnio, fatiga crónica y depresión.

El auto de procedimiento abreviado se dirige contra otras tres personas más y se produce a raíz de la denuncia de un particular que tiene su vivienda habitual en las inmediaciones de este edificio en el que desarrolla sus actividades industriales una mercantil y que en reiteradas ocasiones había denunciado los «ruidos» y vibraciones» que provoca y que exceden «de los límites reglamentariamente permitidos», según recoge el auto.

Este particular habría denunciado esta situación ante el ex alcalde y el resto de funcionarios del Ayuntamiento investigados «sin que éstos hayan actuado» a fin disminuir los ruidos o «suspender» la actividad industrial que se desarrollaba e el inmueble. Mantiene el juez instructor que tampoco ha hecho «lo necesario al respecto» el responsable de la empresa, que figura entre los investigados.

Como consecuencia de esta actividad, el denunciante alega que tiene «un cuadro de insomnio y síndrome de fatiga crónica, cuadro depresivo y ansiedad por insomnio desde hace varios años, del que viene siendo tratado médicamente con diversas recaídas y aumento de la medicación, todo ello derivado de su exposición al ruido y la vibración».

Según se expone en el auto, los cargos vinculados al Ayuntamiento investigados «autorizaron y ejecutaron» la construcción del edificio «en base» a una licencia de obras concedida «a sabiendas de que no era conforme con la legislación y ordenación urbanísticas vigentes en el momento de los hechos».

El juez ha considerado que existen «motivos más que suficientes» para realizar estas imputaciones por la presunta comisión de delitos contra el medio ambiente (ruidos), contra la ordenación del territorio y de lesiones, por lo que ha acordado continuar las diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado.

El auto se dictó a finales de febrero y en este tiempo ha sido recurrido por varias partes. Ahora mismo se está a la espera de los escritos de acusación, que el fiscal aún no ha presentado aunque sí lo ha hecho ya la acusación ejercida por un particular afectado por los ruidos en su vivienda.