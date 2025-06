El restaurante Matador, ubicado en el moderno barrio de Ruzafa, en Valencia, nunca se habría imaginado que una ONG británica de carácter animalista les pondría en el ojo informativo, por lucir este nombre en su negocio hostelero.

Parece ser que la organización animalista PETA, con sede en el Reino Unido, les ha enviado una propuesta para sugerirles que cambien el nombre de su local por el de El Profesor «para honrar a los docentes, los verdaderos protectores del patrimonio valenciano, en lugar de glorificar a los maltratadores de animales que torturan y matan toros por diversión».

Decimos «parece ser» porque a la hora de terminar esta noticia el dueño del restaurante asegura a OKGREEN que no ha recibido ninguna carta. Es más, nos costó explicarle al propietario, que no quiere que se publique su nombre, esta rocambolesca historia, porque no entendía nada de lo que le estábamos contando.

Un restaurante para disfrutar…

La portavoz de la organización nos asegura que esta llamativa propuesta de los animalistas les llegará en forma de misiva, «salía hoy» (por ayer martes). Una noticia que al dueño del local le ha pillado desprevenido.

La web de Matador describe este lugar como un sitio en el que se viene a disfrutar, «aquí no vienes sólo a comer y beber… Somos un rincón de tapas y cócteles en pleno corazón de Ruzafa, donde la buena comida, la buena compañía y el buen rollo siempre van de la mano».

Ninguna referencia taurina

«Nos encanta ver cómo nuestras mesas se llenan de platos para compartir, copas que chocan en un brindis y conversaciones que se alargan hasta que el reloj deja de importar». Ninguna referencia taurina en el local hace creer que este espacio sea defensor de los toros… más allá de su nombre.

«Se están equivocando, el nombre de Matador es el título de una canción de Los Fabulosos Cadillacs», una banda argentina de ska de los años 80. Una canción que trata sobre un revolucionario que es perseguido por la policía que finalmente le da muerte y, que, al principio del vídeo, aparece una guindilla.

Sacamos a colación este tipo de pimiento pequeño, alargado y puntiagudo, de color rojo y sabor picante, porque tiene también un protagonismo muy especial en toda esta historia. Lo explicaremos más adelante.

«Crueldad obsoleta»

Sin embargo, la ONG, con sede en el Reino Unido, aprovecha este nombre para dar visibilidad a sus argumentos antitaurinos explicando que «los toros sólo quieren vivir en paz, pero son sometidos a un terror constante, apuñalados repetidamente hasta su muerte frente a multitudes que jalean», afirma Mimi Bekhechi, vicepresidenta de PETA en Europa.

Añaden los animalistas que desde PETA emplazan al restaurante Matador a cambiar el nombre y convertirse en El Profesor para «dejar atrás la promoción de una crueldad obsoleta y ganarse el elogio de los valencianos solidarios, quienes reconocen con razón que las corridas de toros son tortura, no cultura».

En una zona de ocio

Entre sus argumentos, PETA destaca que «el restaurante Matador abrió recientemente y está en una zona de ocio para jóvenes y adultos, lo que aumenta la necesidad de un cambio de nombre».

Bekhechi, representante de PETA, se pregunta por qué hay que «glorificar la violencia cuando se puede rendir homenaje a los profesores… La Generalitat Valenciana destina fondos a la crueldad animal mientras recorta las instituciones culturales». «Retiremos las espadas y entreguemos diplomas en su lugar», añade Bekhechi.

Desde Ruzafa, el dueño del restaurante, cada vez más sorprendido por todo lo que le contamos, afirma que su negocio no tiene ninguna referencia taurina, no tiene ningún elemento que tenga referencia o coincidencia con la tauromaquia en la decoración. Todo esto le parece una barbaridad, casi surrealista.

Acciones legales contra la ONG

Nos fijamos en la carta y lo más parecido al mundo taurino son un par de tapas de rabo de toro. Desde la portavocía de la organización animalista nos aseguran que lucen en su camiseta el nombre del restaurante acompañado de dos cuernos de toro ensangrentados.

«Son guindillas», nos escribe en un mensaje el propietario de Matador. Tiene sentido, pues su logotipo es una guindilla y en su carta el chile y otros ingredientes ardientes, están bastante presentes. Incluso el emoticono de la guindilla aparece en sus publicaciones de Instagram para anunciar su «cocina con toques picantes».

Desde Ruzafa nos comenta su dueño que pondrá este asunto en manos de su abogado para emprender acciones legales contra la organización animalista británica para denunciar esta acción tan llamativa.

«Rechazo» ciudadano a los toros

En el fondo de toda esta cuestión está, según PETA, que «la propuesta llega en un momento de creciente rechazo a las corridas de toros, 8 de cada 10 españoles las consideran inaceptables».

Se trata sin duda de acción de marketing, algo complicada de entender, en la que se pide a un restaurante de Valencia que cambie el nombre del local un año después de su apertura.

Con motivo de esta campaña, la organización animalista británica recuerda que «a principios de este año, entidades de protección animal entregaron 664.777 firmas a la Junta Electoral como parte de la iniciativa ciudadana No Es Mi Cultura».

La iniciativa busca derogar la ley de 2013 que declara patrimonio cultural a estos espectáculos taurinos. Al superar la barrera de 500.000 firmas, el Congreso de los Diputados debe considerar oficialmente la derogación.