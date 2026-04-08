Precio de la gasolina hoy 8 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

El precio de la gasolina es un tema que interesa siempre a todos los conductores, pero lo cierto es que se ha convertido en algo que se consulta a diario desde que estallara la Guerra de Irán, y que afecta de forma directa a lo que cuesta el barril de combustible. Cierto es que en España, la rebaja del IVA ha suavizado ligeramente la situación, pero para quienes tienen que conducir a diario o para quienes el transporte es su trabajo, los precios siguen estando a costes que afectan y mucho. Por ello, es importante saber lo que nos cuesta la gasolina en cada momento así que os ofrecemos a continuación, cuáles son las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía hoy 8 de abril.

Y para ello, nada mejor que consultar en Geoportalgasolineras.es del Ministerio de Transición Ecológica que ofrece datos actualizados de cualquier provincia así que nos centramos ahora en la comunidad andaluza y lo que marcan los precios para hoy miércoles 8 de abril.

Gasolineras más baratas hoy en Sevilla

Estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy en Sevilla según indica Geoportalgasolineras.es del Ministerio de Transición Ecológica:

Gasolina 95

Gasolina 98

Diésel

Gasolineras más baratas hoy en Málaga

Estos son los precios de la gasolina y diésel para Málaga:

Gasolina 95

Gasolina 98

Diésel

Gasolineras más baratas hoy en Cádiz

Si quieres repostar en Cádiz, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy miércoles:

Gasolina 95

Gasolina 98

Diésel

Gasolineras más baratas hoy en Córdoba

Cuáles son las gasolineras más baratas hoy miércoles 8 de abril en Córdoba:

Gasolina 95

Gasolina 98

Diésel

Gasolineras más baratas hoy en Granada

Las gasolineras más baratas en Granada en este miércoles son estas:

Gasolina 95

Gasolina 98

Diésel

El mapa de Geoportal para averiguar donde es más económico repostar

Ahora ya sabemos cuáles son las gasolineras más baratas para repostar en Andalucía en este 8 de abril, pero si quieres consultar a otra hora o cualquier otro día, nada como echar un vistazo rápido al Geoportal de gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica, una herramienta que nos sirve para ver los precios actualizados en cada estación, pudiendo filtrar no solo por municipio, y tipo de combustible. Podemos ver ahora un ejemplo con el mapa de Málaga que aparece en este portal: