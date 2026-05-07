El precio del combustible vuelve a colarse en las conversaciones de muchos conductores, sobre todo cuando toca llenar el depósito y ves que no todas las gasolineras marcan lo mismo. En Andalucía además es algo que se da bastante, ya que en pocos kilómetros puedes encontrarte con diferencias que, aunque parezcan pequeñas, al final se notan. Por eso cada vez es más habitual echar un vistazo antes de parar, tirar de comparadores o lo más fiable, que es consultar herramientas como el Geoportal, que permite ver precios actualizados casi al momento y ubicar las estaciones más baratas según la zona. Conozcamos entonces ahora, cuál es el precio de la gasolina hoy 7 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía.

Gasolineras más baratas hoy en Sevilla

Si vives en Sevilla, estas son las gasolineras más baratas hoy jueves 7 de mayo:

Gasolina 95

Family Energy (Utrera) – Carretera C.Cial Almazara Plaza km. 2 – 1.309 €/l

(Utrera) – Carretera C.Cial Almazara Plaza km. 2 – 1.309 €/l Petrouya (Utrera) – Carretera Utrera-Sevilla km. 1 – 1.309 €/l

(Utrera) – Carretera Utrera-Sevilla km. 1 – 1.309 €/l Ballenoil (Utrera) – Plaza de la Trianilla, s/n – 1.309 €/l

(Utrera) – Plaza de la Trianilla, s/n – 1.309 €/l Plenergy (Utrera) – Calle Mirlo, 1 – 1.319 €/l

(Utrera) – Calle Mirlo, 1 – 1.319 €/l Plenergy (Utrera) – Calle Almazara, 2 – 1.329 €/l

(Utrera) – Calle Almazara, 2 – 1.329 €/l Plenergy (Lebrija) – Avenida José María Tomassetti, 5 – 1.337 €/l

(Lebrija) – Avenida José María Tomassetti, 5 – 1.337 €/l Family Energy (Morón de la Frontera) – Avenida de la Asunción, s/n – 1.339 €/l

(Morón de la Frontera) – Avenida de la Asunción, s/n – 1.339 €/l Petroprix (Morón de la Frontera) – Avenida del Pilar, 4 – 1.339 €/l

(Morón de la Frontera) – Avenida del Pilar, 4 – 1.339 €/l E.S. Vistalegre (Utrera) – Calle Écija-Jerez, 11 – 1.347 €/l

(Utrera) – Calle Écija-Jerez, 11 – 1.347 €/l Ronda Norte (Sevilla) – Autovía SE30 Nudo Calonge km. s/n – 1.347 €/l

Gasolina 98

Alcampo S.A. (Sevilla) – Ronda del Tamarguillo, s/n – 1.544 €/l

(Sevilla) – Ronda del Tamarguillo, s/n – 1.544 €/l Galp (Sevilla) – Calle Antonio Peña y López, 5 – 1.549 €/l

(Sevilla) – Calle Antonio Peña y López, 5 – 1.549 €/l Galp (Sevilla) – Avenida Andalucía, 44 – 1.549 €/l

(Sevilla) – Avenida Andalucía, 44 – 1.549 €/l Shell (Sevilla) – Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n – 1.564 €/l

(Sevilla) – Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n – 1.564 €/l Galp (Alcalá de Guadaíra) – A-92 km. 4 – 1.569 €/l

(Alcalá de Guadaíra) – A-92 km. 4 – 1.569 €/l Nueva Calonge (Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.589 €/l

(Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.589 €/l Enerplus (Mairena del Alcor) – Carretera A-392 km. 19,9 – 1.595 €/l

(Mairena del Alcor) – Carretera A-392 km. 19,9 – 1.595 €/l Meroil (Lora del Río) – Avenida de la Campana, s/n – 1.599 €/l

(Lora del Río) – Avenida de la Campana, s/n – 1.599 €/l Family Energy (Morón de la Frontera) – Avenida de la Asunción, s/n – 1.599 €/l

(Morón de la Frontera) – Avenida de la Asunción, s/n – 1.599 €/l BP (Los Palacios y Villafranca) – Avenida Utrera, s/n – 1.599 €/l

Diésel

E.S. Vistalegre (Utrera) – Calle Écija-Jerez, 11 – 1.579 €/l

(Utrera) – Calle Écija-Jerez, 11 – 1.579 €/l Canges del Hoyo (Utrera) – A-376 km. 22,3 – 1.579 €/l

(Utrera) – A-376 km. 22,3 – 1.579 €/l Family Energy (Utrera) – Carretera C.Cial Almazara Plaza km. 2 – 1.579 €/l

(Utrera) – Carretera C.Cial Almazara Plaza km. 2 – 1.579 €/l Ballenoil (Utrera) – Plaza de la Trianilla, s/n – 1.579 €/l

(Utrera) – Plaza de la Trianilla, s/n – 1.579 €/l Plenergy (Utrera) – Calle Almazara, 2 – 1.579 €/l

(Utrera) – Calle Almazara, 2 – 1.579 €/l Plenergy (Utrera) – Calle Mirlo, 1 – 1.579 €/l

(Utrera) – Calle Mirlo, 1 – 1.579 €/l Gasolinera Utrera (Utrera) – Avenida San Juan Bosco, 108 – 1.589 €/l

(Utrera) – Avenida San Juan Bosco, 108 – 1.589 €/l Petrouya (Utrera) – Carretera Utrera-Sevilla km. 1 – 1.589 €/l

(Utrera) – Carretera Utrera-Sevilla km. 1 – 1.589 €/l Moeve-Arroceros B.G. (La Puebla del Río) – Finca El Reboso s/n – 1.590 €/l

(La Puebla del Río) – Finca El Reboso s/n – 1.590 €/l Pertroprix (Calonge) – Calle Metalurgia, s/n – 1.597 €/l

Gasolineras más baratas hoy en Málaga

Para quienes viven en Málaga, estas son las gasolineras más baratas:

Gasolina 95

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen (Cuevas de San Marcos) – Avenida de Juan XXII, s/n – 1.392 €/l

(Cuevas de San Marcos) – Avenida de Juan XXII, s/n – 1.392 €/l Los Remedios-Picasat SCA (Ronda) – Carretera CA-9113 Setenil-El Gastor km. 11 – 1.410 €/l

(Ronda) – Carretera CA-9113 Setenil-El Gastor km. 11 – 1.410 €/l Madese-Benamaina (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Avenida Tívoli, 19 – 1.418 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Avenida Tívoli, 19 – 1.418 €/l Ballenoil (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3 – 1.418 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3 – 1.418 €/l Ballenoil (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Pacharán, 25 – 1.418 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Pacharán, 25 – 1.418 €/l Petroprix (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Urbanización La Leala, 22 – 1.418 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Urbanización La Leala, 22 – 1.418 €/l Ballenoil (Estepona) – Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1.419 €/l

(Estepona) – Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1.419 €/l Ballenoil (Estepona) – Calle Graham Bell, 13 – 1.419 €/l

(Estepona) – Calle Graham Bell, 13 – 1.419 €/l Olivarera Trabuco (Villanueva del Trabuco) – Carretera A-7203 km. 2,2 – 1.429 €/l

(Villanueva del Trabuco) – Carretera A-7203 km. 2,2 – 1.429 €/l M3 Petróleos (Benalmádena) – Av. Antonio Machado, 110 – 1.439 €/l

Gasolina 98

M3 Petróleos (Benalmádena) – Av. Antonio Machado, 110 – 1.539 €/l

(Benalmádena) – Av. Antonio Machado, 110 – 1.539 €/l Ninguno (Marbella) – Calle Aluminio, s/n – 1.569 €/l

(Marbella) – Calle Aluminio, s/n – 1.569 €/l ES Coloso Churriana (Málaga) – Carretera Comarcal Coín-Málaga km. 89 – 1.595 €/l

(Málaga) – Carretera Comarcal Coín-Málaga km. 89 – 1.595 €/l Coloso (Málaga) – Carretera de Coín km. 54 – 1.595 €/l

(Málaga) – Carretera de Coín km. 54 – 1.595 €/l Agla (Cerralba) – Carretera de Cerralba nº 1 km. 1 – 1.605 €/l

(Cerralba) – Carretera de Cerralba nº 1 km. 1 – 1.605 €/l Shell (Málaga) – Avenida Velázquez, s/n – 1.619 €/l

(Málaga) – Avenida Velázquez, s/n – 1.619 €/l La Trocha (Coín) – Carretera Coín-Cártama km. 1 – 1.629 €/l

(Coín) – Carretera Coín-Cártama km. 1 – 1.629 €/l Agla (Yunquera) – Carretera C/Castillo, s/n A-366 km. 1 – 1.638 €/l

(Yunquera) – Carretera C/Castillo, s/n A-366 km. 1 – 1.638 €/l Galp (Fuengirola) – Parc Parcela 1.3 de la UE-3.11 Finca Valdelecín, s/n – 1.639 €/l

(Fuengirola) – Parc Parcela 1.3 de la UE-3.11 Finca Valdelecín, s/n – 1.639 €/l Galp (Málaga) – Calle Herman Hesse, 5 – 1.649 €/l

Diésel

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen (Cuevas de San Marcos) – Avenida de Juan XXII, s/n – 1.609 €/l

(Cuevas de San Marcos) – Avenida de Juan XXII, s/n – 1.609 €/l Ballenoil (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3 – 1.628 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3 – 1.628 €/l Ballenoil (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Pacharán, 25 – 1.628 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Pacharán, 25 – 1.628 €/l Petroprix (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Urbanización La Leala, 22 – 1.628 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Urbanización La Leala, 22 – 1.628 €/l Madese-Benamaina (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Avenida Tívoli, 19 – 1.638 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Avenida Tívoli, 19 – 1.638 €/l Ballenoil (Estepona) – Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1.649 €/l

(Estepona) – Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1.649 €/l Ballenoil (Estepona) – Calle Graham Bell, 13 – 1.649 €/l

(Estepona) – Calle Graham Bell, 13 – 1.649 €/l S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva (Mollina) – Avenida de las Américas, 35 – 1.652 €/l

(Mollina) – Avenida de las Américas, 35 – 1.652 €/l Plenergy (Torremolinos) – Calle Cañada de los Cardos, s/n – 1.657 €/l

(Torremolinos) – Calle Cañada de los Cardos, s/n – 1.657 €/l Ballenoil (Torremolinos) – Calle Antonio Márquez Muñoz, 36 – 1.657 €/l

Gasolineras más baratas hoy en Cádiz

Cádiz ubica las gasolineras más baratas hoy jueves en estas localizaciones:

Gasolina 95

Alcampo (Jerez de la Frontera) – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.385 €/l

(Jerez de la Frontera) – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.385 €/l Petroprix (Jerez de la Frontera) – Carretera Madrid Cádiz km. 15 – 1.385 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera Madrid Cádiz km. 15 – 1.385 €/l Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.385 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.385 €/l Seroil Energy (Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.385 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.385 €/l Ballenoil (El Puerto de Santa María) – Carretera N-IV km. 653,2 – 1.389 €/l

(El Puerto de Santa María) – Carretera N-IV km. 653,2 – 1.389 €/l Petroprix (El Puerto de Santa María) – Calle Río Guadarranque, 1 – 1.389 €/l

(El Puerto de Santa María) – Calle Río Guadarranque, 1 – 1.389 €/l Petroprix (Los Arenales) – Calle Albert Einstein, 17 – 1.389 €/l

(Los Arenales) – Calle Albert Einstein, 17 – 1.389 €/l Ballenoil (Río San Pedro) – Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1 – 1.389 €/l

(Río San Pedro) – Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1 – 1.389 €/l Meroil (Puerto Serrano) – Carretera Sevilla-Ronda A-375 km. 38,500 – 1.399 €/l

(Puerto Serrano) – Carretera Sevilla-Ronda A-375 km. 38,500 – 1.399 €/l Hemegas (Villamartín) – Avenida Arcos, 55 – 1.399 €/l

Gasolina 98

ES Coloso (La Línea de la Concepción) – Carretera Comarcal 233 km. 5,8 – 1.495 €/l

(La Línea de la Concepción) – Carretera Comarcal 233 km. 5,8 – 1.495 €/l Shell (La Línea de la Concepción) – Avenida Ronda Norte, 2 – 1.559 €/l

(La Línea de la Concepción) – Avenida Ronda Norte, 2 – 1.559 €/l Alcampo (Jerez de la Frontera) – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.568 €/l

(Jerez de la Frontera) – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.568 €/l Shell (Jerez de la Frontera) – A-480 km. 25,8 – 1.579 €/l

(Jerez de la Frontera) – A-480 km. 25,8 – 1.579 €/l Tamoil (Jerez de la Frontera) – Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1.599 €/l

(Jerez de la Frontera) – Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1.599 €/l ASC Carburantes (Tarifa) – Carretera CN-340 km. 94,2 Mesón Pancho – 1.599 €/l

(Tarifa) – Carretera CN-340 km. 94,2 Mesón Pancho – 1.599 €/l Easyfuel (Chiclana de la Frontera) – Urbanización Parcela 2 del SUNC-TU 24 “Camino del Lobo 1”, 1 – 1.599 €/l

(Chiclana de la Frontera) – Urbanización Parcela 2 del SUNC-TU 24 “Camino del Lobo 1”, 1 – 1.599 €/l Tarifa Oil (Tarifa) – Calle Algeciras, 58 – 1.599 €/l

(Tarifa) – Calle Algeciras, 58 – 1.599 €/l Shell (Jerez de la Frontera) – Carretera Circunvalación km. 639,8 – 1.609 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera Circunvalación km. 639,8 – 1.609 €/l Galp (Jerez de la Frontera) – Carretera Antigua N-IV km. 639,5 – 1.629 €/l

Diésel

Alcampo (Jerez de la Frontera) – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.595 €/l

(Jerez de la Frontera) – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.595 €/l Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Avenida Europa, s/n – 1.605 €/l

(Jerez de la Frontera) – Avenida Europa, s/n – 1.605 €/l Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Avenida Sanlúcar, s/n – 1.605 €/l

(Jerez de la Frontera) – Avenida Sanlúcar, s/n – 1.605 €/l Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Avenida Fernando Portillo, s/n – 1.605 €/l

(Jerez de la Frontera) – Avenida Fernando Portillo, s/n – 1.605 €/l Petroprix (Jerez de la Frontera) – Carretera Madrid Cádiz km. 15 – 1.605 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera Madrid Cádiz km. 15 – 1.605 €/l Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.605 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.605 €/l Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Avenida Medina Sidonia km. 1, s/n – 1.605 €/l

(Jerez de la Frontera) – Avenida Medina Sidonia km. 1, s/n – 1.605 €/l Plenergy (Jerez de la Frontera) – Carretera Circunvalación km. s/n – 1.605 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera Circunvalación km. s/n – 1.605 €/l Seroil Energy (Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.605 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.605 €/l SCA Ntra. Sra. de las Virtudes (Conil de la Frontera) – Carretera Cádiz-Málaga km. 21 – 1.620 €/l

Gasolineras más baratas hoy en Córdoba

Si vives en Córdoba, estas son las gasolineras más baratas en las que puedes repostar hoy:

Gasolina 95

Ballenoil (Palma del Río) – Avenida Santa Ana, 83 – 1.379 €/l

(Palma del Río) – Avenida Santa Ana, 83 – 1.379 €/l Fueling (Lucena) – CL Ronda San Francisco, s/n – 1.389 €/l

(Lucena) – CL Ronda San Francisco, s/n – 1.389 €/l Riosol (Castro del Río) – Ronda Norte, s/n – 1.399 €/l

(Castro del Río) – Ronda Norte, s/n – 1.399 €/l F. del Moral (Rute) – Avenida Blas Infante, s/n – 1.399 €/l

(Rute) – Avenida Blas Infante, s/n – 1.399 €/l Cooperativa Lucena (Lucena) – Avenida de la Infancia, 15 – 1.399 €/l

(Lucena) – Avenida de la Infancia, 15 – 1.399 €/l Enerplus (Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.409 €/l

(Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.409 €/l HRuiz (Palma del Río) – Polígono Calle Naranja Salustiana, 1 – 1.409 €/l

(Palma del Río) – Polígono Calle Naranja Salustiana, 1 – 1.409 €/l Enerplus (Córdoba) – Avenida Lonjas, s/n – 1.419 €/l

(Córdoba) – Avenida Lonjas, s/n – 1.419 €/l Ballenoil (Córdoba) – Avda. Libia, 34 – 1.419 €/l

(Córdoba) – Avda. Libia, 34 – 1.419 €/l Ballenoil (Córdoba) – Plaza de Colón, s/n – 1.419 €/l

Gasolina 98

Enerplus (Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.489 €/l

(Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.489 €/l Mirasierra (Rute) – Carretera de Rute a Encinas Reales km. 0,2 – 1.489 €/l

(Rute) – Carretera de Rute a Encinas Reales km. 0,2 – 1.489 €/l Fueling (Lucena) – CL Ronda San Francisco, s/n – 1.489 €/l

(Lucena) – CL Ronda San Francisco, s/n – 1.489 €/l El Carmen (Posadas) – Avenida Andalucía, s/n – 1.559 €/l

(Posadas) – Avenida Andalucía, s/n – 1.559 €/l Family Energy (Montilla) – Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski), 140 – 1.589 €/l

(Montilla) – Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski), 140 – 1.589 €/l Repsol (Alcolea) – CR N-4, 384,8 – 1.589 €/l

(Alcolea) – CR N-4, 384,8 – 1.589 €/l Petromarkt (Puente Genil) – Calle Membrilleras, 5 – 1.619 €/l

(Puente Genil) – Calle Membrilleras, 5 – 1.619 €/l Carrefour (Baena) – Carretera A-305 km. 60 – 1.619 €/l

(Baena) – Carretera A-305 km. 60 – 1.619 €/l Avia (Aguilar de la Frontera) – Calle Ancha, s/n – 1.629 €/l

(Aguilar de la Frontera) – Calle Ancha, s/n – 1.629 €/l Shell (Lucena) – Carretera de Cabra nº 31 – 1.629 €/l

Diésel

Enerplus (Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.639 €/l

(Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.639 €/l Econoil (Lucena) – Calle Teruel, 2 – 1.679 €/l

(Lucena) – Calle Teruel, 2 – 1.679 €/l Enerplus (Benamejí) – N-331 km. 495,8 – 1.695 €/l

(Benamejí) – N-331 km. 495,8 – 1.695 €/l Petrovap (Pozoblanco) – Calle Primera (PG.I. Dehesa Boyal), 50 – 1.709 €/l

(Pozoblanco) – Calle Primera (PG.I. Dehesa Boyal), 50 – 1.709 €/l Estación de Servicio El Cruce de Santa María de Trassierra (Córdoba) – Carretera de Trassierra km. 8 – 1.739 €/l

(Córdoba) – Carretera de Trassierra km. 8 – 1.739 €/l Q8 (Lucena) – Avenida Miguel Cuenca Valdivia, 16 – 1.739 €/l

(Lucena) – Avenida Miguel Cuenca Valdivia, 16 – 1.739 €/l Carrefour (Puente Genil) – Carretera La Rambla, s/n – 1.749 €/l

(Puente Genil) – Carretera La Rambla, s/n – 1.749 €/l Galp (Córdoba) – Avenida Profesor Arnold J. Toynbee, 23 – 1.754 €/l

(Córdoba) – Avenida Profesor Arnold J. Toynbee, 23 – 1.754 €/l Avia (Montilla) – Carretera N-331 km. 41 – 1.759 €/l

(Montilla) – Carretera N-331 km. 41 – 1.759 €/l Carrefour (Baena) – Carretera A-305 km. 60 – 1.769 €/l

Gasolineras más baratas hoy en Granada

Para quienes están en Granada, si deseas poder encontrar las gasolineras más baratas son estas:

Gasolina 95

GM Oil (Motril) – Calle Santo Domingo, 23 – 1.399 €/l

(Motril) – Calle Santo Domingo, 23 – 1.399 €/l BP Baza (Baza) – Carretera Benamaurel km. s/n – 1.437 €/l

(Baza) – Carretera Benamaurel km. s/n – 1.437 €/l Tamoil (Granada) – Avenida Andalucía, s/n – 1.459 €/l

(Granada) – Avenida Andalucía, s/n – 1.459 €/l BP (Benalúa de las Villas) – Carretera A-403 km. 129 – 1.479 €/l

(Benalúa de las Villas) – Carretera A-403 km. 129 – 1.479 €/l San Lázaro Güevéjar (Güevéjar) – Carretera NE 55 km. 16 – 1.485 €/l

(Güevéjar) – Carretera NE 55 km. 16 – 1.485 €/l Petrol & Go (Granada) – Avenida Andalucía, s/n – 1.489 €/l

(Granada) – Avenida Andalucía, s/n – 1.489 €/l Agla San Francisco (Loja) – Avenida Tierno Galván, 1 – 1.489 €/l

(Loja) – Avenida Tierno Galván, 1 – 1.489 €/l ASC Carburantes (Atarfe) – Carretera N-432 km. 429 – 1.499 €/l

(Atarfe) – Carretera N-432 km. 429 – 1.499 €/l ASC Carburantes (Atarfe) – Carretera N-432 km. 429 – 1.499 €/l

(Atarfe) – Carretera N-432 km. 429 – 1.499 €/l Galp (Pulianas) – Ctra. Vílchez-Almería, P.K. 0,100 – 1.499 €/l

Gasolina 98

ASC Carburantes (Atarfe) – Carretera N-432 km. 429 – 1.599 €/l

(Atarfe) – Carretera N-432 km. 429 – 1.599 €/l ASC Carburantes (Atarfe) – Carretera N-432 km. 429 – 1.599 €/l

(Atarfe) – Carretera N-432 km. 429 – 1.599 €/l Tamoil (Granada) – Avenida Andalucía, s/n – 1.599 €/l

(Granada) – Avenida Andalucía, s/n – 1.599 €/l Shell (Churriana de la Vega) – CR Nueva Las Gabias pk 2.9 – 1.609 €/l

(Churriana de la Vega) – CR Nueva Las Gabias pk 2.9 – 1.609 €/l San Lázaro Güevéjar (Güevéjar) – Carretera NE 55 km. 16 – 1.625 €/l

(Güevéjar) – Carretera NE 55 km. 16 – 1.625 €/l Galp (Pulianas) – Ctra. Vílchez-Almería, P.K. 0,100 – 1.639 €/l

(Pulianas) – Ctra. Vílchez-Almería, P.K. 0,100 – 1.639 €/l Shell (Armilla) – Carretera Granada-Armilla km. 1,8 – 1.679 €/l

(Armilla) – Carretera Granada-Armilla km. 1,8 – 1.679 €/l Shell (Granada) – Avenida del Conocimiento, 1 – 1.689 €/l

(Granada) – Avenida del Conocimiento, 1 – 1.689 €/l Cepsa (Granada) – Polígono Industrial Almanjáyar, Parc. 55-80-0-01 – 1.699 €/l

(Granada) – Polígono Industrial Almanjáyar, Parc. 55-80-0-01 – 1.699 €/l Shell (Pulianas) – Caserío Duende, 6 – 1.699 €/l

Diésel

GM Oil (Motril) – Calle Santo Domingo, 23 – 1.599 €/l

(Motril) – Calle Santo Domingo, 23 – 1.599 €/l BP Baza (Baza) – Carretera Benamaurel km. s/n – 1.607 €/l

(Baza) – Carretera Benamaurel km. s/n – 1.607 €/l BP (Benalúa de las Villas) – Carretera A-403 km. 129 – 1.679 €/l

(Benalúa de las Villas) – Carretera A-403 km. 129 – 1.679 €/l Repsol (Montefrío) – Carretera Alcalá km. 1 – 1.699 €/l

(Montefrío) – Carretera Alcalá km. 1 – 1.699 €/l Tamoil (Granada) – Avenida Andalucía, s/n – 1.699 €/l

(Granada) – Avenida Andalucía, s/n – 1.699 €/l E.S. Petronachil – Los Álamos (Atarfe) – Carretera Atarfe-Santa Fe km. 0,5 – 1.699 €/l

(Atarfe) – Carretera Atarfe-Santa Fe km. 0,5 – 1.699 €/l BP Oil (Santa Fe) – Av. Palos de la Frontera (Rotonda) – 1.715 €/l

(Santa Fe) – Av. Palos de la Frontera (Rotonda) – 1.715 €/l BP (Santa Fe) – Calle Buenavista, s/n – 1.715 €/l

(Santa Fe) – Calle Buenavista, s/n – 1.715 €/l E.S. Granasol (Ogíjares) – Calle Ctra. s/n Ogíjares-Armilla – 1.719 €/l

(Ogíjares) – Calle Ctra. s/n Ogíjares-Armilla – 1.719 €/l Galp (Montefrío) – Carretera Montefrío-Granada km. 2 – 1.719 €/l

El mapa del Geoportal donde encontrar las gasolineras más baratas de Andalucía

Ahora ya hemos visto cuáles son las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves, en las principales ciudades de la Andalucía pero si quieres hacer una consulta más detallada o deseas poder mirar otro día, puedes usar la herramienta de Geoportal Gasolineras que no sólo muestra listados como este, sino que también permite ver las gasolineras directamente sobre un mapa como este que te mostramos a continuación, y a modo de ejemplo, de Cádiz.

De este modo, puedes ver cuáles tienes cerca, comparar precios sin cambiar de pantalla y decidir en un momento dónde te compensa parar. Además, puedes filtrar por combustible o por provincia, así que no hace falta perder tiempo buscando.