¿Cuál es el precio de la gasolina en Madrid para este martes 7 de abril? Seguro que esta es una de las primeras cuestiones que vas a querer resolver hoy ya que el precio de los carburantes es algo que preocupa cada vez a más gente teniendo en cuenta, que muchos son los que siguen cogiendo el coche para ir a trabajar y que además parece que la subida de precios se mantiene a pesar de que han bajado ligeramente desde que se aplicara la reducción del IVA del 21 al 10%.

Sin embargo, se sigue teniendo esa sensación de que repostar es cada día más y más caro con precios que de media superan los 1,4 euros por ejemplo, en la gasolina. No son los casi 2 euros a los que se llegó cuando estalló la Guerra de Irán, pero es más que evidente que siguen siendo precios elevados, de modo que se hace más que necesario saber dónde tenemos que repostar y sobre todo, qué diferencias podemos encontrar a partir de lo que se indica en el Geoportal de gasolineras que es la herramienta que pone a nuestra disposición, el Ministerio de Transición Ecológica:

Precio de la gasolina hoy 7 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Si vives en Madrid capital o alrededores, y quieres saber dónde es más barato repostar para hoy martes, estas son las que aparecen en Geoportal:

Gasolina 95

Alcampo Fuenlabrada – 1.375 €/l – Fuenlabrada – Avenida Pablo Iglesias, s/n (Ciudad Loranca)

– 1.375 €/l – Fuenlabrada – Avenida Pablo Iglesias, s/n (Ciudad Loranca) Alcampo – 1.375 €/l – Alcorcón – Avenida Europa, s/n

– 1.375 €/l – Alcorcón – Avenida Europa, s/n Alcampo – 1.384 €/l – Alcalá de Henares – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34

– 1.384 €/l – Alcalá de Henares – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34 Petroprix – 1.399 €/l – Alcalá de Henares – Calle Isaac Newton, 155

– 1.399 €/l – Alcalá de Henares – Calle Isaac Newton, 155 Supeco – 1.399 €/l – Alcalá de Henares – Avenida Europa, s/n (Polígono La Garena)

– 1.399 €/l – Alcalá de Henares – Avenida Europa, s/n (Polígono La Garena) Family Energy – 1.399 €/l – Leganés – Calle Isaac Peral, 12

– 1.399 €/l – Leganés – Calle Isaac Peral, 12 GasExpress – 1.409 €/l – Alcalá de Henares – Carretera Daganzo km 3

– 1.409 €/l – Alcalá de Henares – Carretera Daganzo km 3 Alcampo – 1.409 €/l – Alcobendas – Avenida Olímpica, 9

– 1.409 €/l – Alcobendas – Avenida Olímpica, 9 Lavaplus – 1.409 €/l – Alcalá de Henares – Carrera de Ajalvir, 3

– 1.409 €/l – Alcalá de Henares – Carrera de Ajalvir, 3 Petroprix – 1.409 €/l – Móstoles – Calle Yolanda González, 5

– 1.409 €/l – Móstoles – Calle Yolanda González, 5 Alcampo – 1.412 €/l – Torrejón de Ardoz – Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5

– 1.412 €/l – Torrejón de Ardoz – Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5 Plenergy – 1.419 €/l – Alcalá de Henares – Avenida de Madrid, 60

– 1.419 €/l – Alcalá de Henares – Avenida de Madrid, 60 Plenergy – 1.419 €/l – Madrid – Calle Pirotecnia, 2

– 1.419 €/l – Madrid – Calle Pirotecnia, 2 Baratoil – 1.419 €/l – Parla – Avenida Cerro del Rubal, 7

– 1.419 €/l – Parla – Avenida Cerro del Rubal, 7 Plenergy – 1.419 €/l – Leganés – Calle Rey Pastor, 3

– 1.419 €/l – Leganés – Calle Rey Pastor, 3 Plenergy – 1.419 €/l – Madrid – Carretera Vicálvaro estación O’Donnell km 20

– 1.419 €/l – Madrid – Carretera Vicálvaro estación O’Donnell km 20 Plenergy – 1.419 €/l – Leganés – Calle Eduardo Torroja, 29

– 1.419 €/l – Leganés – Calle Eduardo Torroja, 29 Plenergy – 1.429 €/l – Móstoles – Paseo de Arroyomolinos, 37

– 1.429 €/l – Móstoles – Paseo de Arroyomolinos, 37 Alcampo – 1.433 €/l – Madrid – Calle José Paulete, s/n

– 1.433 €/l – Madrid – Calle José Paulete, s/n Beroil – 1.459 €/l – Móstoles – Calle Simón Hernández, 73

– 1.459 €/l – Móstoles – Calle Simón Hernández, 73 Petrol Móstoles – 1.459 €/l – Móstoles – Calle Torres Quevedo, 6

– 1.459 €/l – Móstoles – Calle Torres Quevedo, 6 Petroprix – 1.465 €/l – Fuenlabrada – Calle Móstoles, 83

– 1.465 €/l – Fuenlabrada – Calle Móstoles, 83 T9 – 1.467 €/l – Fuenlabrada – Carretera M-506 km 16,3

– 1.467 €/l – Fuenlabrada – Carretera M-506 km 16,3 Petroprix – 1.467 €/l – Fuenlabrada – Avenida de la Cantueña, 8

– 1.467 €/l – Fuenlabrada – Avenida de la Cantueña, 8 Petroprix – 1.467 €/l – Fuenlabrada – Calle Constitución, 100

Gasolina 98

Alcampo – 1.488 €/l – Madrid – Calle José Paulete, s/n

– 1.488 €/l – Madrid – Calle José Paulete, s/n Alcampo – 1.489 €/l – Alcobendas – Avenida Olímpica, 9

– 1.489 €/l – Alcobendas – Avenida Olímpica, 9 Alcampo – 1.501 €/l – Alcalá de Henares – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34

– 1.501 €/l – Alcalá de Henares – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34 Alcampo Fuenlabrada – 1.501 €/l – Fuenlabrada – Avenida Pablo Iglesias, s/n (Ciudad Loranca)

– 1.501 €/l – Fuenlabrada – Avenida Pablo Iglesias, s/n (Ciudad Loranca) Alcampo – 1.501 €/l – Alcorcón – Avenida Europa, s/n

– 1.501 €/l – Alcorcón – Avenida Europa, s/n Confor Auto – 1.586 €/l – Alcobendas – Avenida de la Industria, 45

– 1.586 €/l – Alcobendas – Avenida de la Industria, 45 Avia – 1.599 €/l – Alcorcón – Carretera M-506 km 4

– 1.599 €/l – Alcorcón – Carretera M-506 km 4 Avia – 1.599 €/l – Alcorcón – Carretera M-506 km 4,9

– 1.599 €/l – Alcorcón – Carretera M-506 km 4,9 Galp – 1.609 €/l – Navalcarnero – Polígono Alparache, s/n

– 1.609 €/l – Navalcarnero – Polígono Alparache, s/n Confort Auto – 1.615 €/l – La Aldehuela – Calle Diesel, 9

– 1.615 €/l – La Aldehuela – Calle Diesel, 9 Shell – 1.628 €/l – Ciempozuelos – Carretera M-414 km 42,1

– 1.628 €/l – Ciempozuelos – Carretera M-414 km 42,1 Alcampo – 1.629 €/l – Torrejón de Ardoz – Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5

– 1.629 €/l – Torrejón de Ardoz – Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5 Galp – 1.639 €/l – Villalba – Calle Matadero, s/n

– 1.639 €/l – Villalba – Calle Matadero, s/n Galp – 1.639 €/l – Majadahonda – Polígono El Carralero, s/n

– 1.639 €/l – Majadahonda – Polígono El Carralero, s/n Galp – 1.639 €/l – Alcalá de Henares – Vía Complutense, s/n

– 1.639 €/l – Alcalá de Henares – Vía Complutense, s/n Carrefour – 1.649 €/l – Alcobendas – A-1 km 14,5

– 1.649 €/l – Alcobendas – A-1 km 14,5 E.Leclerc – 1.649 €/l – Aranjuez – Paseo del Deleite, 13

– 1.649 €/l – Aranjuez – Paseo del Deleite, 13 Moeve – 1.657 €/l – Madrid – Avenida San Luis, 75

– 1.657 €/l – Madrid – Avenida San Luis, 75 Star Petroleum – 1.664 €/l – Madrid – Avenida de los Poblados, 167

– 1.664 €/l – Madrid – Avenida de los Poblados, 167 Carrefour – 1.669 €/l – Rivas-Vaciamadrid – Avenida de la Técnica, s/n

– 1.669 €/l – Rivas-Vaciamadrid – Avenida de la Técnica, s/n Shell – 1.669 €/l – Fuente el Saz – Carretera M-117 km 3,1

– 1.669 €/l – Fuente el Saz – Carretera M-117 km 3,1 Alcampo – 1.669 €/l – Colmenar Viejo – Calle Tejera, 2

– 1.669 €/l – Colmenar Viejo – Calle Tejera, 2 BP Mayorazgo 365 – 1.669 €/l – Madrid – Calle Sierra de la Demanda, 2

– 1.669 €/l – Madrid – Calle Sierra de la Demanda, 2 Shell – 1.669 €/l – Parla – Avenida de las Lagunas, 1

– 1.669 €/l – Parla – Avenida de las Lagunas, 1 Carrefour – 1.679 €/l – Móstoles – Carretera Nacional V km 19

Diésel

Confor Auto – 1.657 €/l – Alcobendas – Avenida de la Industria, 45

– 1.657 €/l – Alcobendas – Avenida de la Industria, 45 Alcampo Fuenlabrada – 1.678 €/l – Fuenlabrada – Avenida Pablo Iglesias, s/n (Ciudad Loranca)

– 1.678 €/l – Fuenlabrada – Avenida Pablo Iglesias, s/n (Ciudad Loranca) Alcampo – 1.678 €/l – Alcorcón – Avenida Europa, s/n

– 1.678 €/l – Alcorcón – Avenida Europa, s/n Family Energy – 1.679 €/l – Leganés – Calle Isaac Peral, 12

– 1.679 €/l – Leganés – Calle Isaac Peral, 12 Alcampo – 1.689 €/l – Alcalá de Henares – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34

– 1.689 €/l – Alcalá de Henares – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34 Alcampo – 1.689 €/l – Torrejón de Ardoz – Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5

– 1.689 €/l – Torrejón de Ardoz – Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5 Alcampo – 1.689 €/l – Madrid – Calle José Paulete, s/n

– 1.689 €/l – Madrid – Calle José Paulete, s/n Beroil – 1.689 €/l – Móstoles – Calle Simón Hernández, 73

– 1.689 €/l – Móstoles – Calle Simón Hernández, 73 Olanca – 1.689 €/l – Las Nieves – Avenida de las Nieves, 5

– 1.689 €/l – Las Nieves – Avenida de las Nieves, 5 Alcampo – 1.689 €/l – Alcobendas – Avenida Olímpica, 9

– 1.689 €/l – Alcobendas – Avenida Olímpica, 9 E.Leclerc – 1.699 €/l – Aranjuez – Paseo del Deleite, 13

– 1.699 €/l – Aranjuez – Paseo del Deleite, 13 Green Gas – 1.699 €/l – Torres de la Alameda – Calle Bruselas, 4

– 1.699 €/l – Torres de la Alameda – Calle Bruselas, 4 E.Leclerc – 1.699 €/l – Aranjuez – Calle de las Moreras, 62

– 1.699 €/l – Aranjuez – Calle de las Moreras, 62 GPS Oil – 1.705 €/l – Parla – Avenida Cerro del Rubal, 1

– 1.705 €/l – Parla – Avenida Cerro del Rubal, 1 Baratoil – 1.709 €/l – Parla – Avenida Cerro del Rubal, 7

– 1.709 €/l – Parla – Avenida Cerro del Rubal, 7 Avia – 1.719 €/l – Móstoles – Calle Julio Cervera, 21

– 1.719 €/l – Móstoles – Calle Julio Cervera, 21 Gasóleos Torres – 1.725 €/l – Torres de la Alameda – Calle Madrid, 46

– 1.725 €/l – Torres de la Alameda – Calle Madrid, 46 T9 – 1.729 €/l – Humanes de Madrid – Avenida de Fuenlabrada, 31

– 1.729 €/l – Humanes de Madrid – Avenida de Fuenlabrada, 31 Merodio – 1.729 €/l – Colmenar Viejo – Calle Cerro San Pedro, 4

– 1.729 €/l – Colmenar Viejo – Calle Cerro San Pedro, 4 Supeco – 1.729 €/l – San Martín de Valdeiglesias – Avenida de Madrid, 34

– 1.729 €/l – San Martín de Valdeiglesias – Avenida de Madrid, 34 Shell – 1.729 €/l – Alcalá de Henares – Vía Complutense, 105

– 1.729 €/l – Alcalá de Henares – Vía Complutense, 105 Simón Grup – 1.729 €/l – Madrid – Carretera Villaverde a Vallecas km 283

– 1.729 €/l – Madrid – Carretera Villaverde a Vallecas km 283 Supeco – 1.729 €/l – Madrid – Calle Eduardo Barreiros, 114

– 1.729 €/l – Madrid – Calle Eduardo Barreiros, 114 Shell – 1.729 €/l – Humanes de Madrid – Avenida Fuenlabrada, 110

– 1.729 €/l – Humanes de Madrid – Avenida Fuenlabrada, 110 Shell – 1.729 €/l – Ciempozuelos – Carretera M-414 km 42,1

Mapa para consultar el precio de la gasolina

El precio de la gasolina, como hemos podido comprobar, puede variar bastante en función de donde repostes, ya sea en la capital y especialmente en los municipios colindantes de modo que es importante tener siempre como referencia, el Geoportal del Ministerio de Transición Ecológica que ya hemos mencionado. En este puedes encontrar siempre listadas las gasolineras más baratas ya que se ordenan de más económicas a más caras. Además lo puedes ver también a través de un mapa, como el que por ejemplo te dejamos ahora de la capital, dado que te permite filtrar por municipio y hasta por el tipo de combustible, así que tenlo en cuenta para tus futuras consultas: