Precio de la gasolina hoy 29 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Si tienes pensado salir de viaje este viernes, hacer una escapada de fin de semana o simplemente moverte más de lo habitual con el coche, conviene mirar antes dónde están las gasolineras más baratas de Andalucía. Con la llegada del fin de semana aumenta el número de desplazamientos y muchos conductores aprovechan para llenar el depósito antes de coger carretera, algo que hace todavía más importante comparar precios de modo que nada como hacer una consulta en el Geoportal de Gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica que permite ver en tiempo real cuánto cuesta repostar según la provincia, el municipio o el tipo de combustible. De este modo, hoy viernes 29 de mayo repasamos algunas de las gasolineras más económicas en provincias andaluzas como Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba o Granada para ayudarte a ahorrar antes del fin de semana.

Precio de la gasolina hoy 29 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla

En Sevilla estas son algunas de las estaciones de servicio donde puedes repostar más barato este viernes antes de arrancar el fin de semana:

Gasolina 95

Tamoil , Utrera, Carretera A-394 km 16: 1,329 €/l

, Utrera, Carretera A-394 km 16: 1,329 €/l Family Energy , Utrera, Carretera C.Cial Almazara Plaza (CTRA. A376) km 2: 1,329 €/l

, Utrera, Carretera C.Cial Almazara Plaza (CTRA. A376) km 2: 1,329 €/l Ballenoil , Utrera, Plaza de la Trianilla, s/n: 1,329 €/l

, Utrera, Plaza de la Trianilla, s/n: 1,329 €/l Plenergy , Utrera, Calle Almazara, 2: 1,329 €/l

, Utrera, Calle Almazara, 2: 1,329 €/l Plenergy , Utrera, Calle Mirlo, 1: 1,329 €/l

, Utrera, Calle Mirlo, 1: 1,329 €/l Pertroprix , Calonge, Calle Metalurgia, s/n: 1,337 €/l

, Calonge, Calle Metalurgia, s/n: 1,337 €/l Plenergy , Sevilla, Calle Metalurgia, s/n: 1,337 €/l

, Sevilla, Calle Metalurgia, s/n: 1,337 €/l E.S. Vistalegre , Utrera, Calle Écija-Jerez, 11: 1,347 €/l

, Utrera, Calle Écija-Jerez, 11: 1,347 €/l Ronda Norte , Sevilla, Autovía SE-30 Nudo Calonge km s/n: 1,348 €/l

, Sevilla, Autovía SE-30 Nudo Calonge km s/n: 1,348 €/l Masfuel, La Rinconada, Carretera A-8002 km 7,6: 1,348 €/l

Gasolina 98

Galp , Alcalá de Guadaíra, Carretera A-92 km 4: 1,574 €/l

, Alcalá de Guadaíra, Carretera A-92 km 4: 1,574 €/l Galp , Sevilla, Calle Antonio Peña y López, 5: 1,574 €/l

, Sevilla, Calle Antonio Peña y López, 5: 1,574 €/l Galp , Sevilla, Avenida Andalucía, 44: 1,574 €/l

, Sevilla, Avenida Andalucía, 44: 1,574 €/l Nueva Calonge , Sevilla, Calle Metalurgia, s/n: 1,579 €/l

, Sevilla, Calle Metalurgia, s/n: 1,579 €/l BS Energy , Los Palacios y Villafranca, Avenida Utrera, s/n: 1,589 €/l

, Los Palacios y Villafranca, Avenida Utrera, s/n: 1,589 €/l Enerplus , Mairena del Alcor, Carretera A-392 km 19,900: 1,595 €/l

, Mairena del Alcor, Carretera A-392 km 19,900: 1,595 €/l Family Energy , Morón de la Frontera, Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n: 1,599 €/l

, Morón de la Frontera, Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n: 1,599 €/l Alcampo , Sevilla, Calle Ronda del Tamarguillo, s/n: 1,608 €/l

, Sevilla, Calle Ronda del Tamarguillo, s/n: 1,608 €/l Q8 , Bollullos de la Mitación, Carretera A-474 Sevilla-Almonte km 7,75: 1,614 €/l

, Bollullos de la Mitación, Carretera A-474 Sevilla-Almonte km 7,75: 1,614 €/l Los Ventolines (Agla), Pilas, Pilas-Villamanrique km 1,5: 1,619 €/l

Diésel

Ballenoil , San Juan de Aznalfarache, Calle Ramón y Cajal, s/n: 1,459 €/l

, San Juan de Aznalfarache, Calle Ramón y Cajal, s/n: 1,459 €/l Petroprix , Mairena del Aljarafe, Calle Lonja, 28: 1,459 €/l

, Mairena del Aljarafe, Calle Lonja, 28: 1,459 €/l Q8 , Mairena del Aljarafe, Avenida Mariana Pineda esquina Ctra A-8055, s/n: 1,489 €/l

, Mairena del Aljarafe, Avenida Mariana Pineda esquina Ctra A-8055, s/n: 1,489 €/l ASC Carburantes , Mairena del Aljarafe, Calle Artesanía, 11: 1,499 €/l

, Mairena del Aljarafe, Calle Artesanía, 11: 1,499 €/l Petroprix , San José de la Rinconada, Camino de la Fábrica de Tabaco, 1: 1,499 €/l

, San José de la Rinconada, Camino de la Fábrica de Tabaco, 1: 1,499 €/l Ballenoil , Estepa, Avenida Badía Polesine, 5: 1,499 €/l

, Estepa, Avenida Badía Polesine, 5: 1,499 €/l Petrol&Go , Mairena del Aljarafe, Calle Exposición, 22: 1,499 €/l

, Mairena del Aljarafe, Calle Exposición, 22: 1,499 €/l Easygas , La Rinconada, Carretera Nacional IV km 529,8: 1,509 €/l

, La Rinconada, Carretera Nacional IV km 529,8: 1,509 €/l Plenergy , San José de la Rinconada, Avenida de Boyeros, 14: 1,509 €/l

, San José de la Rinconada, Avenida de Boyeros, 14: 1,509 €/l Easygas, San José de la Rinconada, Carrera Sevilla-Brenes, 3,05: 1,509 €/l

Precio de la gasolina hoy 29 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz

Si vas a moverte por la provincia gaditana o tienes previsto salir hacia la costa, estas son algunas referencias para encontrar combustible más económico:

Gasolina 95

Tamoil , Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1: 1,369 €/l

, Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1: 1,369 €/l Ballenoil , Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar: 1,389 €/l

, Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar: 1,389 €/l Alcampo , Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3: 1,389 €/l

, Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3: 1,389 €/l Petroprix , Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km 15: 1,389 €/l

, Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km 15: 1,389 €/l GM Oil , El Puerto de Santa María, Carrer El Palmar, 11: 1,389 €/l

, El Puerto de Santa María, Carrer El Palmar, 11: 1,389 €/l Plenergy , Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km s/n: 1,389 €/l

, Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km s/n: 1,389 €/l Ballenoil , El Puerto de Santa María, Carretera N-IV km 653,2: 1,395 €/l

, El Puerto de Santa María, Carretera N-IV km 653,2: 1,395 €/l Petroprix , El Puerto de Santa María, Calle Río Guadarranque, 1: 1,395 €/l

, El Puerto de Santa María, Calle Río Guadarranque, 1: 1,395 €/l Petroprix , Los Arenales, Calle Albert Einstein, 17: 1,395 €/l

, Los Arenales, Calle Albert Einstein, 17: 1,395 €/l Ballenoil, Río San Pedro, Avenida del Perú P.I. Río San Pedro, 1: 1,395 €/l

Gasolina 98

Alcampo , Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3: 1,489 €/l

, Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3: 1,489 €/l Tamoil , Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1: 1,499 €/l

, Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1: 1,499 €/l ES Coloso , La Línea de la Concepción, Carretera Comarcal 233 km 5,8: 1,555 €/l

, La Línea de la Concepción, Carretera Comarcal 233 km 5,8: 1,555 €/l Shell , La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2: 1,559 €/l

, La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2: 1,559 €/l Tarifa Oil , Tarifa, Calle Algeciras, 58: 1,579 €/l

, Tarifa, Calle Algeciras, 58: 1,579 €/l ASC Carburantes , Tarifa, Carretera CN-340 km 94,2 Mesón Pancho: 1,599 €/l

, Tarifa, Carretera CN-340 km 94,2 Mesón Pancho: 1,599 €/l Shell , Jerez de la Frontera, A-480 km 25,8: 1,599 €/l

, Jerez de la Frontera, A-480 km 25,8: 1,599 €/l Gacosur Jerez , Jerez de la Frontera, Calle Sudáfrica, 134: 1,599 €/l

, Jerez de la Frontera, Calle Sudáfrica, 134: 1,599 €/l Galp , Jerez de la Frontera, Carretera Antigua N-IV km 639,5: 1,619 €/l

, Jerez de la Frontera, Carretera Antigua N-IV km 639,5: 1,619 €/l Shell, Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km 639,8: 1,629 €/l

Diésel

Ballenoil , El Puerto de Santa María, Carretera N-IV km 653,2: 1,529 €/l

, El Puerto de Santa María, Carretera N-IV km 653,2: 1,529 €/l Tamoil , Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1: 1,529 €/l

, Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1: 1,529 €/l Petroprix , El Puerto de Santa María, Calle Río Guadarranque, 1: 1,529 €/l

, El Puerto de Santa María, Calle Río Guadarranque, 1: 1,529 €/l Petroprix , Los Arenales, Calle Albert Einstein, 17: 1,529 €/l

, Los Arenales, Calle Albert Einstein, 17: 1,529 €/l Ballenoil , Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar: 1,539 €/l

, Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar: 1,539 €/l Alcampo , Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3: 1,539 €/l

, Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3: 1,539 €/l Petroprix , Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km 15: 1,539 €/l

, Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km 15: 1,539 €/l Ballenoil , Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km 6: 1,539 €/l

, Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km 6: 1,539 €/l GM Oil , El Puerto de Santa María, Carrer El Palmar, 11: 1,539 €/l

, El Puerto de Santa María, Carrer El Palmar, 11: 1,539 €/l Ballenoil, Jerez de la Frontera, Avenida Medina Sidonia km 1: 1,539 €/l

Precio de la gasolina hoy 29 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Málaga

Málaga vuelve a ser una de las provincias con más movimiento durante el fin de semana y estas son algunas de las estaciones donde repostar a mejor precio:

Gasolina 95

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen , Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXIII, s/n: 1,395 €/l

, Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXIII, s/n: 1,395 €/l Madese-Benamaina , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Avenida Tívoli, 19: 1,428 €/l

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Avenida Tívoli, 19: 1,428 €/l Petroprix , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Urbanización La Leala, 22: 1,428 €/l

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Urbanización La Leala, 22: 1,428 €/l Ballenoil , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3: 1,439 €/l

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3: 1,439 €/l Ballenoil , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Pacharán, 25: 1,439 €/l

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Pacharán, 25: 1,439 €/l Petromarkt , Benalmádena, Calle Sidra, 4: 1,439 €/l

, Benalmádena, Calle Sidra, 4: 1,439 €/l Agla , Pizarra, Ctra. Subzona a Álora: 1,449 €/l

, Pizarra, Ctra. Subzona a Álora: 1,449 €/l Eroski , Vélez-Málaga, Avenida Juan Carlos I, s/n: 1,449 €/l

, Vélez-Málaga, Avenida Juan Carlos I, s/n: 1,449 €/l EasyGas , Cajiz, Autovía del Mediterráneo (A-7) km 264,5: 1,449 €/l

, Cajiz, Autovía del Mediterráneo (A-7) km 264,5: 1,449 €/l Gueroil, Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5: 1,449 €/l

Gasolina 98

Ninguno , Marbella, Calle Aluminio, s/n: 1,569 €/l

, Marbella, Calle Aluminio, s/n: 1,569 €/l ES Coloso Churriana , Málaga, Carretera Comarcal Coín-Málaga km 89: 1,595 €/l

, Málaga, Carretera Comarcal Coín-Málaga km 89: 1,595 €/l Coloso , Málaga, Carretera de Coín km 54: 1,595 €/l

, Málaga, Carretera de Coín km 54: 1,595 €/l M3 Petróleos , Benalmádena, Av. Antonio Machado, 110: 1,599 €/l

, Benalmádena, Av. Antonio Machado, 110: 1,599 €/l Agla , Cerralba, Carretera de Cerralba nº 1 km 1: 1,605 €/l

, Cerralba, Carretera de Cerralba nº 1 km 1: 1,605 €/l Shell , Málaga, Avenida Velázquez, s/n: 1,609 €/l

, Málaga, Avenida Velázquez, s/n: 1,609 €/l Galp , Fuengirola, Parcela 1.3 UE-3.11 Finca Valdelecrín: 1,639 €/l

, Fuengirola, Parcela 1.3 UE-3.11 Finca Valdelecrín: 1,639 €/l La Trocha , Coín, Carretera Coín-Cártama km 1: 1,649 €/l

, Coín, Carretera Coín-Cártama km 1: 1,649 €/l Gueroil , Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5: 1,649 €/l

, Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5: 1,649 €/l Galp, Málaga, Calle Herman Hesse, 5: 1,649 €/l

Diésel

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen , Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXIII, s/n: 1,466 €/l

, Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXIII, s/n: 1,466 €/l S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva , Mollina, Avenida de las Américas, 35: 1,517 €/l

, Mollina, Avenida de las Américas, 35: 1,517 €/l EasyGas , Cajiz, Autovía del Mediterráneo (A-7) km 264,5: 1,529 €/l

, Cajiz, Autovía del Mediterráneo (A-7) km 264,5: 1,529 €/l Gueroil , Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5: 1,529 €/l

, Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5: 1,529 €/l Plenergy , Algarrobo, Calle Talleres, 4: 1,529 €/l

, Algarrobo, Calle Talleres, 4: 1,529 €/l Eroski , Vélez-Málaga, Avenida Juan Carlos I, s/n: 1,549 €/l

, Vélez-Málaga, Avenida Juan Carlos I, s/n: 1,549 €/l Olivarera Trabuco , Villanueva del Trabuco, Carretera A-7203 km 2,2: 1,555 €/l

, Villanueva del Trabuco, Carretera A-7203 km 2,2: 1,555 €/l Madese-Benamaina , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Avenida Tívoli, 19: 1,568 €/l

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Avenida Tívoli, 19: 1,568 €/l Petroprix , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Urbanización La Leala, 22: 1,568 €/l

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Urbanización La Leala, 22: 1,568 €/l Lisbona Oil, Torre del Mar, CL Angustias, 1: 1,569 €/l

Precio de la gasolina hoy 29 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba

Estas son algunas de las gasolineras más económicas en Córdoba para hoy viernes:

Gasolina 95

Ballenoil , Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83: 1,404 €/l

, Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83: 1,404 €/l Ballenoil , Lucena, Calle Ejido del Valle junto al recinto ferial, s/n: 1,405 €/l

, Lucena, Calle Ejido del Valle junto al recinto ferial, s/n: 1,405 €/l Plenergy , Lucena, Calle Concha Lago, s/n: 1,405 €/l

, Lucena, Calle Concha Lago, s/n: 1,405 €/l Plenergy , Anjarón, Calle Espejo, 21: 1,405 €/l

, Anjarón, Calle Espejo, 21: 1,405 €/l F. del Moral , Rute, Avenida Blas Infante, s/n: 1,409 €/l

, Rute, Avenida Blas Infante, s/n: 1,409 €/l Cooperativa Lucena , Lucena, Avenida de la Infancia, 15: 1,409 €/l

, Lucena, Avenida de la Infancia, 15: 1,409 €/l Enerplus , Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9: 1,415 €/l

, Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9: 1,415 €/l Ballenoil , Córdoba, Avda. Libia, 34: 1,419 €/l

, Córdoba, Avda. Libia, 34: 1,419 €/l Ballenoil , Córdoba, Plaza de Colón, s/n: 1,419 €/l

, Córdoba, Plaza de Colón, s/n: 1,419 €/l Ballenoil, Córdoba, Avenida Campo de la Verdad, s/n: 1,419 €/l

Gasolina 98

Enerplus , Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9: 1,489 €/l

, Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9: 1,489 €/l Mirasierra , Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2: 1,489 €/l

, Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2: 1,489 €/l Fueling , Lucena, CL Ronda San Francisco, s.n.: 1,499 €/l

, Lucena, CL Ronda San Francisco, s.n.: 1,499 €/l El Carmen , Posadas, Avenida Andalucía, s/n: 1,559 €/l

, Posadas, Avenida Andalucía, s/n: 1,559 €/l Family Energy , Montilla, Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski): 1,589 €/l

, Montilla, Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski): 1,589 €/l E.S. La Milana Agla , Priego de Córdoba, Carretera A-339 km 24: 1,615 €/l

, Priego de Córdoba, Carretera A-339 km 24: 1,615 €/l Petromarkt , Puente Genil, Calle Membrilleras, 5: 1,639 €/l

, Puente Genil, Calle Membrilleras, 5: 1,639 €/l Shell , La Rambla, Ronda de la Rambla, s/n: 1,649 €/l

, La Rambla, Ronda de la Rambla, s/n: 1,649 €/l Q8 , El Arrecife, Carretera N-IV km 428: 1,659 €/l

, El Arrecife, Carretera N-IV km 428: 1,659 €/l Carrefour, Baena, Carretera A-305 km 60: 1,659 €/l

Diésel

Cooperativa , Benamejí, Avenida de la Venta, 3: 1,498 €/l

, Benamejí, Avenida de la Venta, 3: 1,498 €/l Petroprix , Córdoba, Avenida Esteban de Cabrera, 8: 1,499 €/l

, Córdoba, Avenida Esteban de Cabrera, 8: 1,499 €/l Plenergy , Córdoba, Avenida Simón Carpintero, 8: 1,499 €/l

, Córdoba, Avenida Simón Carpintero, 8: 1,499 €/l Cepsa , La Rambla, Calle Carrera Baja, 6: 1,504 €/l

, La Rambla, Calle Carrera Baja, 6: 1,504 €/l F. del Moral , Rute, Avenida Blas Infante, s/n: 1,519 €/l

, Rute, Avenida Blas Infante, s/n: 1,519 €/l Almazaras de la Subbética , Carcabuey, Carretera A-339 km 17,8: 1,519 €/l

, Carcabuey, Carretera A-339 km 17,8: 1,519 €/l Ballenoil , Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83: 1,524 €/l

, Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83: 1,524 €/l Riosol , Castro del Río, Ronda Norte, s/n: 1,559 €/l

, Castro del Río, Ronda Norte, s/n: 1,559 €/l Ballenoil , Lucena, Calle Ejido del Valle junto al recinto ferial, s/n: 1,559 €/l

, Lucena, Calle Ejido del Valle junto al recinto ferial, s/n: 1,559 €/l Plenergy, Lucena, Calle Concha Lago, s/n: 1,559 €/l

Precio de la gasolina hoy 29 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Granada

En Granada también se pueden encontrar diferencias importantes entre unas estaciones y otras, así que estas son algunas de las más baratas este viernes:

Gasolina 95

Alcampo , Granada, C.C. Alcampo. Crta. Jaén km 88: 1,355 €/l

, Granada, C.C. Alcampo. Crta. Jaén km 88: 1,355 €/l Tamoil , Granada, Avenida Andalucía, s/n: 1,359 €/l

, Granada, Avenida Andalucía, s/n: 1,359 €/l E.S. El Molino Atarfe I , Atarfe, Polígono SI-9.2, 35: 1,369 €/l

, Atarfe, Polígono SI-9.2, 35: 1,369 €/l Low Cost Tiburonoil , Albolote, Calle Loja, s/n: 1,369 €/l

, Albolote, Calle Loja, s/n: 1,369 €/l Juncadiesel , Albolote, Calle Baza, 328: 1,369 €/l

, Albolote, Calle Baza, 328: 1,369 €/l Minioil Albolote , Albolote, Calle Motril parcela 243: 1,369 €/l

, Albolote, Calle Motril parcela 243: 1,369 €/l Plenergy , Granada, Avenida de Andalucía, s/n: 1,369 €/l

, Granada, Avenida de Andalucía, s/n: 1,369 €/l Petroprix , Granada, Polígono PERI Cetarsa, 5: 1,369 €/l

, Granada, Polígono PERI Cetarsa, 5: 1,369 €/l Plenergy , Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km 427: 1,369 €/l

, Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km 427: 1,369 €/l Petrol & Go, Granada, Avenida Andalucía, s/n: 1,379 €/l

Gasolina 98

Alcampo , Granada, C.C. Alcampo. Crta. Jaén km 88: 1,465 €/l

, Granada, C.C. Alcampo. Crta. Jaén km 88: 1,465 €/l Tamoil , Granada, Avenida Andalucía, s/n: 1,499 €/l

, Granada, Avenida Andalucía, s/n: 1,499 €/l A. Aguaza , Cúllar, CR N-342, 156: 1,529 €/l

, Cúllar, CR N-342, 156: 1,529 €/l AM97 Plus S.L. , Valderrubio, Carretera Tovares km 1,4: 1,529 €/l

, Valderrubio, Carretera Tovares km 1,4: 1,529 €/l ASC Carburantes , Atarfe, Carretera N-432 km 429 (izquierdo): 1,579 €/l

, Atarfe, Carretera N-432 km 429 (izquierdo): 1,579 €/l ASC Carburantes , Atarfe, Carretera N-432 km 429 (derecho): 1,579 €/l

, Atarfe, Carretera N-432 km 429 (derecho): 1,579 €/l ASC Carburantes , Armilla, Carretera Armilla km 7: 1,579 €/l

, Armilla, Carretera Armilla km 7: 1,579 €/l ASC Carburantes , Armilla, Camino Bajo, 35: 1,579 €/l

, Armilla, Camino Bajo, 35: 1,579 €/l ASC Carburantes , Granada, Carretera N-432 km 431: 1,579 €/l

, Granada, Carretera N-432 km 431: 1,579 €/l Alcampo Motril, Motril, Avenida Salobreña, s/n: 1,599 €/l

Diésel

Tamoil , Granada, Avenida Andalucía, s/n: 1,459 €/l

, Granada, Avenida Andalucía, s/n: 1,459 €/l E.S. El Molino Atarfe I , Atarfe, Polígono SI-9.2, 35: 1,459 €/l

, Atarfe, Polígono SI-9.2, 35: 1,459 €/l Plenergy , Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km 427: 1,459 €/l

, Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km 427: 1,459 €/l Sur-Oil , Peligros, Calle Loja esquina Calle Guadix, s/n: 1,479 €/l

, Peligros, Calle Loja esquina Calle Guadix, s/n: 1,479 €/l Low Cost Tiburonoil , Albolote, Calle Loja, s/n: 1,479 €/l

, Albolote, Calle Loja, s/n: 1,479 €/l Juncadiesel , Albolote, Calle Baza, 328: 1,479 €/l

, Albolote, Calle Baza, 328: 1,479 €/l Minioil Albolote , Albolote, Calle Motril parcela 243: 1,479 €/l

, Albolote, Calle Motril parcela 243: 1,479 €/l Andaluza de Transportes SCA , Albolote, Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar parcela 16 polígono 18: 1,49 €/l

, Albolote, Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar parcela 16 polígono 18: 1,49 €/l Alcampo , Granada, C.C. Alcampo. Crta. Jaén km 88: 1,495 €/l

, Granada, C.C. Alcampo. Crta. Jaén km 88: 1,495 €/l Lerfu, Albolote, Polígono Juncaril Calle Motril parcela 238: 1,499 €/l

Ahora que ya conocemos las gasolineras más baratas de Andalucía, recuerda que el Geoportal de Gasolineras se actualiza a diario de modo que vas a poder seguir consultando precios durante todo el fin de semana, comparar estaciones cercanas y ver resultados tanto en listado como en forma de mapa como este que ahora te mostramos de Córdoba. De este modo, puedes ubicar mejor donde están las gasolineras más baratas en función de donde estés o por donde pases con el coche.