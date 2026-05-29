Precio de la gasolina hoy 29 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes 29 de mayo
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Si tienes pensado salir de viaje este viernes, hacer una escapada de fin de semana o simplemente moverte más de lo habitual con el coche, conviene mirar antes dónde están las gasolineras más baratas de Andalucía. Con la llegada del fin de semana aumenta el número de desplazamientos y muchos conductores aprovechan para llenar el depósito antes de coger carretera, algo que hace todavía más importante comparar precios de modo que nada como hacer una consulta en el Geoportal de Gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica que permite ver en tiempo real cuánto cuesta repostar según la provincia, el municipio o el tipo de combustible. De este modo, hoy viernes 29 de mayo repasamos algunas de las gasolineras más económicas en provincias andaluzas como Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba o Granada para ayudarte a ahorrar antes del fin de semana.
Precio de la gasolina hoy 29 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla estas son algunas de las estaciones de servicio donde puedes repostar más barato este viernes antes de arrancar el fin de semana:
Gasolina 95
- Tamoil, Utrera, Carretera A-394 km 16: 1,329 €/l
- Family Energy, Utrera, Carretera C.Cial Almazara Plaza (CTRA. A376) km 2: 1,329 €/l
- Ballenoil, Utrera, Plaza de la Trianilla, s/n: 1,329 €/l
- Plenergy, Utrera, Calle Almazara, 2: 1,329 €/l
- Plenergy, Utrera, Calle Mirlo, 1: 1,329 €/l
- Pertroprix, Calonge, Calle Metalurgia, s/n: 1,337 €/l
- Plenergy, Sevilla, Calle Metalurgia, s/n: 1,337 €/l
- E.S. Vistalegre, Utrera, Calle Écija-Jerez, 11: 1,347 €/l
- Ronda Norte, Sevilla, Autovía SE-30 Nudo Calonge km s/n: 1,348 €/l
- Masfuel, La Rinconada, Carretera A-8002 km 7,6: 1,348 €/l
Gasolina 98
- Galp, Alcalá de Guadaíra, Carretera A-92 km 4: 1,574 €/l
- Galp, Sevilla, Calle Antonio Peña y López, 5: 1,574 €/l
- Galp, Sevilla, Avenida Andalucía, 44: 1,574 €/l
- Nueva Calonge, Sevilla, Calle Metalurgia, s/n: 1,579 €/l
- BS Energy, Los Palacios y Villafranca, Avenida Utrera, s/n: 1,589 €/l
- Enerplus, Mairena del Alcor, Carretera A-392 km 19,900: 1,595 €/l
- Family Energy, Morón de la Frontera, Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n: 1,599 €/l
- Alcampo, Sevilla, Calle Ronda del Tamarguillo, s/n: 1,608 €/l
- Q8, Bollullos de la Mitación, Carretera A-474 Sevilla-Almonte km 7,75: 1,614 €/l
- Los Ventolines (Agla), Pilas, Pilas-Villamanrique km 1,5: 1,619 €/l
Diésel
- Ballenoil, San Juan de Aznalfarache, Calle Ramón y Cajal, s/n: 1,459 €/l
- Petroprix, Mairena del Aljarafe, Calle Lonja, 28: 1,459 €/l
- Q8, Mairena del Aljarafe, Avenida Mariana Pineda esquina Ctra A-8055, s/n: 1,489 €/l
- ASC Carburantes, Mairena del Aljarafe, Calle Artesanía, 11: 1,499 €/l
- Petroprix, San José de la Rinconada, Camino de la Fábrica de Tabaco, 1: 1,499 €/l
- Ballenoil, Estepa, Avenida Badía Polesine, 5: 1,499 €/l
- Petrol&Go, Mairena del Aljarafe, Calle Exposición, 22: 1,499 €/l
- Easygas, La Rinconada, Carretera Nacional IV km 529,8: 1,509 €/l
- Plenergy, San José de la Rinconada, Avenida de Boyeros, 14: 1,509 €/l
- Easygas, San José de la Rinconada, Carrera Sevilla-Brenes, 3,05: 1,509 €/l
Precio de la gasolina hoy 29 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
Si vas a moverte por la provincia gaditana o tienes previsto salir hacia la costa, estas son algunas referencias para encontrar combustible más económico:
Gasolina 95
- Tamoil, Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1: 1,369 €/l
- Ballenoil, Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar: 1,389 €/l
- Alcampo, Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3: 1,389 €/l
- Petroprix, Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km 15: 1,389 €/l
- GM Oil, El Puerto de Santa María, Carrer El Palmar, 11: 1,389 €/l
- Plenergy, Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km s/n: 1,389 €/l
- Ballenoil, El Puerto de Santa María, Carretera N-IV km 653,2: 1,395 €/l
- Petroprix, El Puerto de Santa María, Calle Río Guadarranque, 1: 1,395 €/l
- Petroprix, Los Arenales, Calle Albert Einstein, 17: 1,395 €/l
- Ballenoil, Río San Pedro, Avenida del Perú P.I. Río San Pedro, 1: 1,395 €/l
Gasolina 98
- Alcampo, Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3: 1,489 €/l
- Tamoil, Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1: 1,499 €/l
- ES Coloso, La Línea de la Concepción, Carretera Comarcal 233 km 5,8: 1,555 €/l
- Shell, La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2: 1,559 €/l
- Tarifa Oil, Tarifa, Calle Algeciras, 58: 1,579 €/l
- ASC Carburantes, Tarifa, Carretera CN-340 km 94,2 Mesón Pancho: 1,599 €/l
- Shell, Jerez de la Frontera, A-480 km 25,8: 1,599 €/l
- Gacosur Jerez, Jerez de la Frontera, Calle Sudáfrica, 134: 1,599 €/l
- Galp, Jerez de la Frontera, Carretera Antigua N-IV km 639,5: 1,619 €/l
- Shell, Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km 639,8: 1,629 €/l
Diésel
- Ballenoil, El Puerto de Santa María, Carretera N-IV km 653,2: 1,529 €/l
- Tamoil, Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1: 1,529 €/l
- Petroprix, El Puerto de Santa María, Calle Río Guadarranque, 1: 1,529 €/l
- Petroprix, Los Arenales, Calle Albert Einstein, 17: 1,529 €/l
- Ballenoil, Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar: 1,539 €/l
- Alcampo, Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3: 1,539 €/l
- Petroprix, Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km 15: 1,539 €/l
- Ballenoil, Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km 6: 1,539 €/l
- GM Oil, El Puerto de Santa María, Carrer El Palmar, 11: 1,539 €/l
- Ballenoil, Jerez de la Frontera, Avenida Medina Sidonia km 1: 1,539 €/l
Precio de la gasolina hoy 29 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
Málaga vuelve a ser una de las provincias con más movimiento durante el fin de semana y estas son algunas de las estaciones donde repostar a mejor precio:
Gasolina 95
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen, Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXIII, s/n: 1,395 €/l
- Madese-Benamaina, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Avenida Tívoli, 19: 1,428 €/l
- Petroprix, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Urbanización La Leala, 22: 1,428 €/l
- Ballenoil, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3: 1,439 €/l
- Ballenoil, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Pacharán, 25: 1,439 €/l
- Petromarkt, Benalmádena, Calle Sidra, 4: 1,439 €/l
- Agla, Pizarra, Ctra. Subzona a Álora: 1,449 €/l
- Eroski, Vélez-Málaga, Avenida Juan Carlos I, s/n: 1,449 €/l
- EasyGas, Cajiz, Autovía del Mediterráneo (A-7) km 264,5: 1,449 €/l
- Gueroil, Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5: 1,449 €/l
Gasolina 98
- Ninguno, Marbella, Calle Aluminio, s/n: 1,569 €/l
- ES Coloso Churriana, Málaga, Carretera Comarcal Coín-Málaga km 89: 1,595 €/l
- Coloso, Málaga, Carretera de Coín km 54: 1,595 €/l
- M3 Petróleos, Benalmádena, Av. Antonio Machado, 110: 1,599 €/l
- Agla, Cerralba, Carretera de Cerralba nº 1 km 1: 1,605 €/l
- Shell, Málaga, Avenida Velázquez, s/n: 1,609 €/l
- Galp, Fuengirola, Parcela 1.3 UE-3.11 Finca Valdelecrín: 1,639 €/l
- La Trocha, Coín, Carretera Coín-Cártama km 1: 1,649 €/l
- Gueroil, Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5: 1,649 €/l
- Galp, Málaga, Calle Herman Hesse, 5: 1,649 €/l
Diésel
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen, Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXIII, s/n: 1,466 €/l
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva, Mollina, Avenida de las Américas, 35: 1,517 €/l
- EasyGas, Cajiz, Autovía del Mediterráneo (A-7) km 264,5: 1,529 €/l
- Gueroil, Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5: 1,529 €/l
- Plenergy, Algarrobo, Calle Talleres, 4: 1,529 €/l
- Eroski, Vélez-Málaga, Avenida Juan Carlos I, s/n: 1,549 €/l
- Olivarera Trabuco, Villanueva del Trabuco, Carretera A-7203 km 2,2: 1,555 €/l
- Madese-Benamaina, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Avenida Tívoli, 19: 1,568 €/l
- Petroprix, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Urbanización La Leala, 22: 1,568 €/l
- Lisbona Oil, Torre del Mar, CL Angustias, 1: 1,569 €/l
Precio de la gasolina hoy 29 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
Estas son algunas de las gasolineras más económicas en Córdoba para hoy viernes:
Gasolina 95
- Ballenoil, Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83: 1,404 €/l
- Ballenoil, Lucena, Calle Ejido del Valle junto al recinto ferial, s/n: 1,405 €/l
- Plenergy, Lucena, Calle Concha Lago, s/n: 1,405 €/l
- Plenergy, Anjarón, Calle Espejo, 21: 1,405 €/l
- F. del Moral, Rute, Avenida Blas Infante, s/n: 1,409 €/l
- Cooperativa Lucena, Lucena, Avenida de la Infancia, 15: 1,409 €/l
- Enerplus, Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9: 1,415 €/l
- Ballenoil, Córdoba, Avda. Libia, 34: 1,419 €/l
- Ballenoil, Córdoba, Plaza de Colón, s/n: 1,419 €/l
- Ballenoil, Córdoba, Avenida Campo de la Verdad, s/n: 1,419 €/l
Gasolina 98
- Enerplus, Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9: 1,489 €/l
- Mirasierra, Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2: 1,489 €/l
- Fueling, Lucena, CL Ronda San Francisco, s.n.: 1,499 €/l
- El Carmen, Posadas, Avenida Andalucía, s/n: 1,559 €/l
- Family Energy, Montilla, Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski): 1,589 €/l
- E.S. La Milana Agla, Priego de Córdoba, Carretera A-339 km 24: 1,615 €/l
- Petromarkt, Puente Genil, Calle Membrilleras, 5: 1,639 €/l
- Shell, La Rambla, Ronda de la Rambla, s/n: 1,649 €/l
- Q8, El Arrecife, Carretera N-IV km 428: 1,659 €/l
- Carrefour, Baena, Carretera A-305 km 60: 1,659 €/l
Diésel
- Cooperativa, Benamejí, Avenida de la Venta, 3: 1,498 €/l
- Petroprix, Córdoba, Avenida Esteban de Cabrera, 8: 1,499 €/l
- Plenergy, Córdoba, Avenida Simón Carpintero, 8: 1,499 €/l
- Cepsa, La Rambla, Calle Carrera Baja, 6: 1,504 €/l
- F. del Moral, Rute, Avenida Blas Infante, s/n: 1,519 €/l
- Almazaras de la Subbética, Carcabuey, Carretera A-339 km 17,8: 1,519 €/l
- Ballenoil, Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83: 1,524 €/l
- Riosol, Castro del Río, Ronda Norte, s/n: 1,559 €/l
- Ballenoil, Lucena, Calle Ejido del Valle junto al recinto ferial, s/n: 1,559 €/l
- Plenergy, Lucena, Calle Concha Lago, s/n: 1,559 €/l
Precio de la gasolina hoy 29 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Granada
En Granada también se pueden encontrar diferencias importantes entre unas estaciones y otras, así que estas son algunas de las más baratas este viernes:
Gasolina 95
- Alcampo, Granada, C.C. Alcampo. Crta. Jaén km 88: 1,355 €/l
- Tamoil, Granada, Avenida Andalucía, s/n: 1,359 €/l
- E.S. El Molino Atarfe I, Atarfe, Polígono SI-9.2, 35: 1,369 €/l
- Low Cost Tiburonoil, Albolote, Calle Loja, s/n: 1,369 €/l
- Juncadiesel, Albolote, Calle Baza, 328: 1,369 €/l
- Minioil Albolote, Albolote, Calle Motril parcela 243: 1,369 €/l
- Plenergy, Granada, Avenida de Andalucía, s/n: 1,369 €/l
- Petroprix, Granada, Polígono PERI Cetarsa, 5: 1,369 €/l
- Plenergy, Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km 427: 1,369 €/l
- Petrol & Go, Granada, Avenida Andalucía, s/n: 1,379 €/l
Gasolina 98
- Alcampo, Granada, C.C. Alcampo. Crta. Jaén km 88: 1,465 €/l
- Tamoil, Granada, Avenida Andalucía, s/n: 1,499 €/l
- A. Aguaza, Cúllar, CR N-342, 156: 1,529 €/l
- AM97 Plus S.L., Valderrubio, Carretera Tovares km 1,4: 1,529 €/l
- ASC Carburantes, Atarfe, Carretera N-432 km 429 (izquierdo): 1,579 €/l
- ASC Carburantes, Atarfe, Carretera N-432 km 429 (derecho): 1,579 €/l
- ASC Carburantes, Armilla, Carretera Armilla km 7: 1,579 €/l
- ASC Carburantes, Armilla, Camino Bajo, 35: 1,579 €/l
- ASC Carburantes, Granada, Carretera N-432 km 431: 1,579 €/l
- Alcampo Motril, Motril, Avenida Salobreña, s/n: 1,599 €/l
Diésel
- Tamoil, Granada, Avenida Andalucía, s/n: 1,459 €/l
- E.S. El Molino Atarfe I, Atarfe, Polígono SI-9.2, 35: 1,459 €/l
- Plenergy, Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km 427: 1,459 €/l
- Sur-Oil, Peligros, Calle Loja esquina Calle Guadix, s/n: 1,479 €/l
- Low Cost Tiburonoil, Albolote, Calle Loja, s/n: 1,479 €/l
- Juncadiesel, Albolote, Calle Baza, 328: 1,479 €/l
- Minioil Albolote, Albolote, Calle Motril parcela 243: 1,479 €/l
- Andaluza de Transportes SCA, Albolote, Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar parcela 16 polígono 18: 1,49 €/l
- Alcampo, Granada, C.C. Alcampo. Crta. Jaén km 88: 1,495 €/l
- Lerfu, Albolote, Polígono Juncaril Calle Motril parcela 238: 1,499 €/l
Ahora que ya conocemos las gasolineras más baratas de Andalucía, recuerda que el Geoportal de Gasolineras se actualiza a diario de modo que vas a poder seguir consultando precios durante todo el fin de semana, comparar estaciones cercanas y ver resultados tanto en listado como en forma de mapa como este que ahora te mostramos de Córdoba. De este modo, puedes ubicar mejor donde están las gasolineras más baratas en función de donde estés o por donde pases con el coche.