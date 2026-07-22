Precio de la gasolina hoy 22 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Nos acercamos al final del mes y además estamos a mediados de semana, de modo que puede que tengas pensado comenzar a preparar el coche para cuando te vayas de vacaciones. Puede también, que uses el coche para ir a trabajar de modo que si deseas saber dónde repostar toma nota porque este es el precio de la gasolina para hoy miércoles 22 de julio y dónde están las gasolineras más baratas en las principales ciudades andaluzas como Sevilla, Málaga o Cádiz.

Precio de la gasolina hoy 22 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla

En Sevilla, estas son las gasolineras más barata para repostar hoy miércoles:

Gasolina 95

Family Energy . Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n (C.C. Eroski). Precio: 1.389 €/l .

. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n (C.C. Eroski). Precio: . Ballenoil . Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.399 €/l .

. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: . Petroprix . Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.399 €/l .

. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: . Alcampo . Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.407 €/l .

. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: . Petroprix . Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.407 €/l .

. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: . Ronda Norte . Sevilla. Autovía SE-30, Nudo Calonge. Precio: 1.429 €/l .

. Sevilla. Autovía SE-30, Nudo Calonge. Precio: . Nueva Calonge . Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.429 €/l .

. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: . Petroprix . San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1.429 €/l .

. San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: . Petroprix . Sevilla. Avenida Montesierra, 7. Precio: 1.437 €/l .

. Sevilla. Avenida Montesierra, 7. Precio: . APJ. Sevilla. Calle Cojinete, s/n. Precio: 1.437 €/l.

Gasolina 98

Family Energy . Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n (C.C. Eroski). Precio: 1.499 €/l .

. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n (C.C. Eroski). Precio: . Family Energy . Utrera. Carretera A-376, km 2 (C.C. Almazara Plaza). Precio: 1.499 €/l .

. Utrera. Carretera A-376, km 2 (C.C. Almazara Plaza). Precio: . Enerplus . Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,9. Precio: 1.539 €/l .

. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,9. Precio: . Alcampo . Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.627 €/l .

. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: . Galp . Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.634 €/l .

. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: . Galp . Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.634 €/l .

. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: . 7267 . Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.645 €/l .

. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: . Los Ventolines (Agla) . Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.649 €/l .

. Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: . Sumalca – Astigi . Écija. Autovía A-4, km 450. Precio: 1.659 €/l .

. Écija. Autovía A-4, km 450. Precio: . Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.659 €/l.

Diésel

Alcampo . Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.439 €/l .

. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: . Family Energy . Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n (C.C. Eroski). Precio: 1.449 €/l .

. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n (C.C. Eroski). Precio: . Petroprix . Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.467 €/l .

. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: . Ballenoil . Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.469 €/l .

. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: . Petroprix . Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.469 €/l .

. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: . Plenergy . Sevilla. Travesía Su Eminencia, 2. Precio: 1.479 €/l .

. Sevilla. Travesía Su Eminencia, 2. Precio: . Cepsa . Puebla de los Infantes. Carretera de Constantina, km 27,7. Precio: 1.484 €/l .

. Puebla de los Infantes. Carretera de Constantina, km 27,7. Precio: . Petroprix . La Puebla del Río. Avenida Isla Mayor, 18. Precio: 1.489 €/l .

. La Puebla del Río. Avenida Isla Mayor, 18. Precio: . Ronda Norte . Sevilla. Autovía SE-30, Nudo Calonge. Precio: 1.489 €/l .

. Sevilla. Autovía SE-30, Nudo Calonge. Precio: . Ballenoil. Coria del Río. Avenida Palomares, 104. Precio: 1.489 €/l.

Precio de la gasolina hoy 22 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz

En Cádiz, estas son las gasolineras más barata para repostar hoy miércoles:

Gasolina 95

Ballenoil . El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.409 €/l .

. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: . Petroprix . El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.409 €/l .

. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: . Petroprix . Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.409 €/l .

. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: . Ballenoil . Río San Pedro. Avenida del Perú, 1 (P.I. Río San Pedro). Precio: 1.409 €/l .

. Río San Pedro. Avenida del Perú, 1 (P.I. Río San Pedro). Precio: . Hemegas . Villamartín. Avenida Arcos, 55. Precio: 1.429 €/l .

. Villamartín. Avenida Arcos, 55. Precio: . GM Oil . El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.429 €/l .

. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: . E.S. Ntra. Sra. del Rosario . Bornos. Polígono Cantarranas, 1. Precio: 1.449 €/l .

. Bornos. Polígono Cantarranas, 1. Precio: . Plenergy . Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1.449 €/l .

. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: . Petroprix . Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.459 €/l .

. Campamento. Calle Real, 56. Precio: . Galp. Puerto Real. Avenida del Perú, 0 (Río San Pedro). Precio: 1.459 €/l.

Gasolina 98

ES Coloso . La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.569 €/l .

. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: . Tamoil . Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.599 €/l .

. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: . Alcampo . Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.599 €/l .

. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: . ASC Carburantes . Tarifa. Carretera N-340, km 94,2 (Mesón Pancho). Precio: 1.649 €/l .

. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2 (Mesón Pancho). Precio: . Gacosur Jerez . Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1.689 €/l .

. Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: . Tarifa Oil . Tarifa. Calle Algeciras, 58. Precio: 1.709 €/l .

. Tarifa. Calle Algeciras, 58. Precio: . Eni . Algeciras. Polígono El Rosario, Parcela IV, s/n. Precio: 1.719 €/l .

. Algeciras. Polígono El Rosario, Parcela IV, s/n. Precio: . Shell . Jerez de la Frontera. Carretera A-480, km 25,8. Precio: 1.719 €/l .

. Jerez de la Frontera. Carretera A-480, km 25,8. Precio: . Shell . El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: 1.719 €/l .

. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: . Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.719 €/l.

Diésel

Hemegas . Villamartín. Avenida Arcos, 55. Precio: 1.439 €/l .

. Villamartín. Avenida Arcos, 55. Precio: . E.S. Ntra. Sra. del Rosario . Bornos. Polígono Cantarranas, 1. Precio: 1.459 €/l .

. Bornos. Polígono Cantarranas, 1. Precio: . GM Oil . El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.459 €/l .

. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: . Plenergy . Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1.459 €/l .

. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: . Ballenoil . Algeciras. Terrenos PP Menacha, 9. Precio: 1.487 €/l .

. Algeciras. Terrenos PP Menacha, 9. Precio: . Ballenoil . El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.489 €/l .

. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: . Petroprix . El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.489 €/l .

. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: . Petroprix . Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.489 €/l .

. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: . Ballenoil . Río San Pedro. Avenida del Perú, 1 (P.I. Río San Pedro). Precio: 1.489 €/l .

. Río San Pedro. Avenida del Perú, 1 (P.I. Río San Pedro). Precio: . Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.494 €/l.

Precio de la gasolina hoy 22 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Málaga

En Málaga, las gasolineras más barata para repostar hoy miércoles 21 de julio son estas:

Gasolina 95

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen . Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1.428 €/l .

. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: . Olivarera Trabuco . Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.445 €/l .

. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: . Aceites Los Romanes . Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.474 €/l .

. Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: . Ballenoil . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, 3 (Urbanización La Leala). Precio: 1.498 €/l .

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, 3 (Urbanización La Leala). Precio: . Petroprix . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.498 €/l .

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: . Ballenoil . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.498 €/l .

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: . Eroski . Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.499 €/l .

. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: . Área 117 Dir. Sevilla . Humilladero. Carretera A-92, km 135. Precio: 1.499 €/l .

. Humilladero. Carretera A-92, km 135. Precio: . Área 117 Dir. Málaga . Humilladero. Carretera A-92, km 138,2. Precio: 1.499 €/l .

. Humilladero. Carretera A-92, km 138,2. Precio: . Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino El Higueral, 28. Precio: 1.499 €/l.

Gasolina 98

Ninguno . Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.610 €/l .

. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: . M3 Petróleos . Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.669 €/l .

. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: . La Trocha . Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.679 €/l .

. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: . Lisbona Oil . Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1.699 €/l .

. Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: . ES Coloso Churriana . Málaga. Carretera Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.699 €/l .

. Málaga. Carretera Coín-Málaga, km 89. Precio: . Coloso . Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.699 €/l .

. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: . Agla . Ardales. Polígono Industrial Ardales, Parcela 1. Precio: 1.719 €/l .

. Ardales. Polígono Industrial Ardales, Parcela 1. Precio: . Gueroil . Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.729 €/l .

. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: . Agla . Fuente de Piedra. Autovía A-92, km 132. Precio: 1.735 €/l .

. Fuente de Piedra. Autovía A-92, km 132. Precio: . Agla. Yunquera. Carretera A-366, km 1. Precio: 1.747 €/l.

Diésel

Olivarera Trabuco . Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.495 €/l .

. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: . S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen . Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1.518 €/l .

. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: . Ballenoil . Estepona. Calle Graham Bell, 13. Precio: 1.529 €/l .

. Estepona. Calle Graham Bell, 13. Precio: . Ballenoil . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, 3 (Urbanización La Leala). Precio: 1.538 €/l .

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, 3 (Urbanización La Leala). Precio: . Petroprix . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.538 €/l .

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: . Ballenoil . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.538 €/l .

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: . Eroski . Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.539 €/l .

. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: . Ballenoil . Vélez-Málaga. Camino El Higueral, 28. Precio: 1.539 €/l .

. Vélez-Málaga. Camino El Higueral, 28. Precio: . Petroprix . Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1.539 €/l .

. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: . Vladoil Riogordo. Riogordo. Carretera A-356, km 18,7. Precio: 1.542 €/l.

Precio de la gasolina hoy 22 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba

En Córdoba, las gasolineras más barata para repostar hoy miércoles 21 de julio son estas:

Gasolina 95

Family Energy . Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140 (C.C. Eroski). Precio: 1.429 €/l .

. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140 (C.C. Eroski). Precio: . Riosol . Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.430 €/l .

. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: . F. del Moral . Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.439 €/l .

. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: . Almazaras de la Subbética . Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.439 €/l .

. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: . Hispania de Carburantes . Lucena. Avenida de la Infancia, s/n. Precio: 1.449 €/l .

. Lucena. Avenida de la Infancia, s/n. Precio: . Mirasierra . Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.459 €/l .

. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: . Ballenoil . Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1.459 €/l .

. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: . El Surtidor . Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,1. Precio: 1.459 €/l .

. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,1. Precio: . Ballenoil . Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores, 66 (Sector UI-3 Industrial). Precio: 1.459 €/l .

. Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores, 66 (Sector UI-3 Industrial). Precio: . Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.469 €/l.

Gasolina 98

Family Energy . Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140 (C.C. Eroski). Precio: 1.499 €/l .

. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140 (C.C. Eroski). Precio: . Mirasierra . Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.539 €/l .

. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: . Enerplus . Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.559 €/l .

. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: . Fueling . Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.589 €/l .

. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: . Petromarkt . Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: 1.649 €/l .

. Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: . M3 Petróleos . Puente Genil. Calle La Palmera, 18. Precio: 1.669 €/l .

. Puente Genil. Calle La Palmera, 18. Precio: . GPB . Peñarroya-Pueblonuevo. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.689 €/l .

. Peñarroya-Pueblonuevo. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: . Q8 . El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1.699 €/l .

. El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: . Avia . Aguilar de la Frontera. Calle Ancha, s/n. Precio: 1.699 €/l .

. Aguilar de la Frontera. Calle Ancha, s/n. Precio: . El Carmen. Posadas. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.709 €/l.

Diésel

Cooperativa . Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1.465 €/l .

. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: . Almazaras de la Subbética . Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.478 €/l .

. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: . Ballenoil . Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1.479 €/l .

. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: . F. del Moral . Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.489 €/l .

. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: . Cepsa . La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1.493 €/l .

. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: . Hispania de Carburantes . Lucena. Avenida de la Infancia, s/n. Precio: 1.499 €/l .

. Lucena. Avenida de la Infancia, s/n. Precio: . Family Energy . Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140 (C.C. Eroski). Precio: 1.509 €/l .

. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140 (C.C. Eroski). Precio: . Mirasierra . Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.509 €/l .

. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: . El Surtidor . Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,1. Precio: 1.509 €/l .

. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,1. Precio: . GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.519 €/l.

Precio de la gasolina hoy 22 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Granada

Y por último, en Granada, las gasolineras más barata para repostar hoy miércoles son estas:

Gasolina 95

Petroprix . Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.319 €/l .

. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: . Petroprix . Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.319 €/l .

. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: . Plenergy . Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1.359 €/l .

. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: . Plenergy . Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.359 €/l .

. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: . Plenergy . Motril. Rambla de las Brujas. Precio: 1.359 €/l .

. Motril. Rambla de las Brujas. Precio: . Alcampo Motril . Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.369 €/l .

. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: . Alcampo . Granada. Carretera de Jaén, km 88 (C.C. Alcampo). Precio: 1.409 €/l .

. Granada. Carretera de Jaén, km 88 (C.C. Alcampo). Precio: . Petroprix . Guadix. Avenida Valle del Fardes, 6. Precio: 1.409 €/l .

. Guadix. Avenida Valle del Fardes, 6. Precio: . Petroprix . Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1.409 €/l .

. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: . E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.419 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Granada. Carretera de Jaén, km 88 (C.C. Alcampo). Precio: 1.549 €/l .

. Granada. Carretera de Jaén, km 88 (C.C. Alcampo). Precio: . Fueling . Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.549 €/l .

. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: . AM97 Plus . Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.549 €/l .

. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: . ASC Carburantes . Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.569 €/l .

. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: . ASC Carburantes . Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.569 €/l .

. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: . ASC Carburantes . Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.569 €/l .

. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: . Alcampo Motril . Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.569 €/l .

. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: . ASC Carburantes . Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.569 €/l .

. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: . ASC Carburantes . Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.569 €/l .

. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: . A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, km 156. Precio: 1.609 €/l.

Diésel

Petroprix . Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.389 €/l .

. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: . Petroprix . Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.389 €/l .

. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: . Plenergy . Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1.429 €/l .

. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: . Plenergy . Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.429 €/l .

. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: . Plenergy . Motril. Rambla de las Brujas. Precio: 1.429 €/l .

. Motril. Rambla de las Brujas. Precio: . Petroprix . Guadix. Avenida Valle del Fardes, 6. Precio: 1.439 €/l .

. Guadix. Avenida Valle del Fardes, 6. Precio: . Fénix Oil . Guadix. Polígono La Marcoba M4 P2. Precio: 1.440 €/l .

. Guadix. Polígono La Marcoba M4 P2. Precio: . SAT La Caña . Puntalón. Carretera Vieja de Carchuna. Precio: 1.450 €/l .

. Puntalón. Carretera Vieja de Carchuna. Precio: . Andaluza de Transportes SCA . Albolote. Camino Albolote-Atarfe, Pago Tíñar (Parcela 16, Polígono 18). Precio: 1.450 €/l .

. Albolote. Camino Albolote-Atarfe, Pago Tíñar (Parcela 16, Polígono 18). Precio: . El Grupo SCA. Castell de Ferro. Rambla Hileros, s/n. Precio: 1.457 €/l.

Ahora ya sabes dónde repostar pero si deseas hacer consulta en otro momento, o cualquier otro día, tienes el Geoportal en el que puedes entrar y ver resultados en forma de listado como los que ahora hemos visto, o en forma de mapa como este que vemos a modo de ejemplo, de Cádiz: