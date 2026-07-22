Precio de la gasolina hoy 22 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Dónde repostar en las principales ciudades andaluzas hoy miércoles
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Nos acercamos al final del mes y además estamos a mediados de semana, de modo que puede que tengas pensado comenzar a preparar el coche para cuando te vayas de vacaciones. Puede también, que uses el coche para ir a trabajar de modo que si deseas saber dónde repostar toma nota porque este es el precio de la gasolina para hoy miércoles 22 de julio y dónde están las gasolineras más baratas en las principales ciudades andaluzas como Sevilla, Málaga o Cádiz.
Precio de la gasolina hoy 22 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla, estas son las gasolineras más barata para repostar hoy miércoles:
Gasolina 95
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n (C.C. Eroski). Precio: 1.389 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.399 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.399 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.407 €/l.
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.407 €/l.
- Ronda Norte. Sevilla. Autovía SE-30, Nudo Calonge. Precio: 1.429 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.429 €/l.
- Petroprix. San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1.429 €/l.
- Petroprix. Sevilla. Avenida Montesierra, 7. Precio: 1.437 €/l.
- APJ. Sevilla. Calle Cojinete, s/n. Precio: 1.437 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n (C.C. Eroski). Precio: 1.499 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera A-376, km 2 (C.C. Almazara Plaza). Precio: 1.499 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,9. Precio: 1.539 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.627 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.634 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.634 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.645 €/l.
- Los Ventolines (Agla). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.649 €/l.
- Sumalca – Astigi. Écija. Autovía A-4, km 450. Precio: 1.659 €/l.
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.659 €/l.
Diésel
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.439 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n (C.C. Eroski). Precio: 1.449 €/l.
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.467 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.469 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.469 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Travesía Su Eminencia, 2. Precio: 1.479 €/l.
- Cepsa. Puebla de los Infantes. Carretera de Constantina, km 27,7. Precio: 1.484 €/l.
- Petroprix. La Puebla del Río. Avenida Isla Mayor, 18. Precio: 1.489 €/l.
- Ronda Norte. Sevilla. Autovía SE-30, Nudo Calonge. Precio: 1.489 €/l.
- Ballenoil. Coria del Río. Avenida Palomares, 104. Precio: 1.489 €/l.
Precio de la gasolina hoy 22 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz, estas son las gasolineras más barata para repostar hoy miércoles:
Gasolina 95
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.409 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.409 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.409 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, 1 (P.I. Río San Pedro). Precio: 1.409 €/l.
- Hemegas. Villamartín. Avenida Arcos, 55. Precio: 1.429 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.429 €/l.
- E.S. Ntra. Sra. del Rosario. Bornos. Polígono Cantarranas, 1. Precio: 1.449 €/l.
- Plenergy. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1.449 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.459 €/l.
- Galp. Puerto Real. Avenida del Perú, 0 (Río San Pedro). Precio: 1.459 €/l.
Gasolina 98
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.569 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.599 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.599 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2 (Mesón Pancho). Precio: 1.649 €/l.
- Gacosur Jerez. Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1.689 €/l.
- Tarifa Oil. Tarifa. Calle Algeciras, 58. Precio: 1.709 €/l.
- Eni. Algeciras. Polígono El Rosario, Parcela IV, s/n. Precio: 1.719 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. Carretera A-480, km 25,8. Precio: 1.719 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: 1.719 €/l.
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.719 €/l.
Diésel
- Hemegas. Villamartín. Avenida Arcos, 55. Precio: 1.439 €/l.
- E.S. Ntra. Sra. del Rosario. Bornos. Polígono Cantarranas, 1. Precio: 1.459 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.459 €/l.
- Plenergy. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1.459 €/l.
- Ballenoil. Algeciras. Terrenos PP Menacha, 9. Precio: 1.487 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.489 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.489 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.489 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, 1 (P.I. Río San Pedro). Precio: 1.489 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.494 €/l.
Precio de la gasolina hoy 22 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga, las gasolineras más barata para repostar hoy miércoles 21 de julio son estas:
Gasolina 95
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1.428 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.445 €/l.
- Aceites Los Romanes. Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.474 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, 3 (Urbanización La Leala). Precio: 1.498 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.498 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.498 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.499 €/l.
- Área 117 Dir. Sevilla. Humilladero. Carretera A-92, km 135. Precio: 1.499 €/l.
- Área 117 Dir. Málaga. Humilladero. Carretera A-92, km 138,2. Precio: 1.499 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino El Higueral, 28. Precio: 1.499 €/l.
Gasolina 98
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.610 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.669 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.679 €/l.
- Lisbona Oil. Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1.699 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.699 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.699 €/l.
- Agla. Ardales. Polígono Industrial Ardales, Parcela 1. Precio: 1.719 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.729 €/l.
- Agla. Fuente de Piedra. Autovía A-92, km 132. Precio: 1.735 €/l.
- Agla. Yunquera. Carretera A-366, km 1. Precio: 1.747 €/l.
Diésel
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.495 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1.518 €/l.
- Ballenoil. Estepona. Calle Graham Bell, 13. Precio: 1.529 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, 3 (Urbanización La Leala). Precio: 1.538 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.538 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.538 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.539 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino El Higueral, 28. Precio: 1.539 €/l.
- Petroprix. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1.539 €/l.
- Vladoil Riogordo. Riogordo. Carretera A-356, km 18,7. Precio: 1.542 €/l.
Precio de la gasolina hoy 22 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba, las gasolineras más barata para repostar hoy miércoles 21 de julio son estas:
Gasolina 95
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140 (C.C. Eroski). Precio: 1.429 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.430 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.439 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.439 €/l.
- Hispania de Carburantes. Lucena. Avenida de la Infancia, s/n. Precio: 1.449 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.459 €/l.
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1.459 €/l.
- El Surtidor. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,1. Precio: 1.459 €/l.
- Ballenoil. Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores, 66 (Sector UI-3 Industrial). Precio: 1.459 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.469 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140 (C.C. Eroski). Precio: 1.499 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.539 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.559 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.589 €/l.
- Petromarkt. Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: 1.649 €/l.
- M3 Petróleos. Puente Genil. Calle La Palmera, 18. Precio: 1.669 €/l.
- GPB. Peñarroya-Pueblonuevo. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- Q8. El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1.699 €/l.
- Avia. Aguilar de la Frontera. Calle Ancha, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- El Carmen. Posadas. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.709 €/l.
Diésel
- Cooperativa. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1.465 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.478 €/l.
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1.479 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.489 €/l.
- Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1.493 €/l.
- Hispania de Carburantes. Lucena. Avenida de la Infancia, s/n. Precio: 1.499 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140 (C.C. Eroski). Precio: 1.509 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.509 €/l.
- El Surtidor. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,1. Precio: 1.509 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.519 €/l.
Precio de la gasolina hoy 22 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Y por último, en Granada, las gasolineras más barata para repostar hoy miércoles son estas:
Gasolina 95
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.319 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.319 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1.359 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.359 €/l.
- Plenergy. Motril. Rambla de las Brujas. Precio: 1.359 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.369 €/l.
- Alcampo. Granada. Carretera de Jaén, km 88 (C.C. Alcampo). Precio: 1.409 €/l.
- Petroprix. Guadix. Avenida Valle del Fardes, 6. Precio: 1.409 €/l.
- Petroprix. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1.409 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.419 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Granada. Carretera de Jaén, km 88 (C.C. Alcampo). Precio: 1.549 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.549 €/l.
- AM97 Plus. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.549 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.569 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.569 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.569 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.569 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.569 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.569 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, km 156. Precio: 1.609 €/l.
Diésel
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.389 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.389 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1.429 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.429 €/l.
- Plenergy. Motril. Rambla de las Brujas. Precio: 1.429 €/l.
- Petroprix. Guadix. Avenida Valle del Fardes, 6. Precio: 1.439 €/l.
- Fénix Oil. Guadix. Polígono La Marcoba M4 P2. Precio: 1.440 €/l.
- SAT La Caña. Puntalón. Carretera Vieja de Carchuna. Precio: 1.450 €/l.
- Andaluza de Transportes SCA. Albolote. Camino Albolote-Atarfe, Pago Tíñar (Parcela 16, Polígono 18). Precio: 1.450 €/l.
- El Grupo SCA. Castell de Ferro. Rambla Hileros, s/n. Precio: 1.457 €/l.
Ahora ya sabes dónde repostar pero si deseas hacer consulta en otro momento, o cualquier otro día, tienes el Geoportal en el que puedes entrar y ver resultados en forma de listado como los que ahora hemos visto, o en forma de mapa como este que vemos a modo de ejemplo, de Cádiz: