La rutina de Pilar Rubio (48 años) para ser productiva: «Me suelo levantar a las 6:30 o 7, preparo a los niños para el cole y después tengo unas horas para organizarme»

Pilar Rubio ha convertido el deporte en una parte inseparable de su estilo de vida. La presentadora lleva años compartiendo en sus redes sociales sus entrenamientos y defendiendo la importancia de mantenerse activa, aunque siempre insiste en que su objetivo no es únicamente el aspecto físico.

A sus 48 años y después de haber sido madre de cuatro hijos, Pilar Rubio asegura que el ejercicio forma parte de su día a día porque le ayuda a sentirse mejor tanto física como mentalmente.

Deporte moderado y constancia

La mujer de Sergio Ramos ha explicado que, pese a la imagen de atleta que proyecta, no dedica tantas horas al entrenamiento como muchas personas podrían pensar. De hecho, asegura que su planificación semanal es mucho más sencilla de lo que parece y que la clave está en la organización.

«No entreno muchísimo, entreno una cosa normal que son cuatro horas a la semana. A mí no me parece mucho», ha comentado al respecto, dejando claro que la regularidad pesa más que la cantidad de tiempo invertida.

Uno de los aspectos que más llama la atención es la disciplina con la que organiza sus jornadas. Pilar Rubio suele comenzar el día muy temprano, aprovechando las primeras horas de la mañana para atender a su familia antes de centrarse en sus obligaciones profesionales y personales.

«Me suelo levantar a las 6:30 o 7, preparo a los niños para ir al cole, y después de dejarles ya tengo unas horas para organizarme el día y poder entrenar, poder formarme, estudiar e ir a trabajar», ha explicado.

Ejercicios de fuerza

Pilar Rubio considera que el entrenamiento no es un lujo reservado para quienes disponen de mucho tiempo libre. De esta forma, intenta reservar un espacio para el deporte incluso durante las semanas más complicadas.

Su modalidad favorita es, sin duda, el entrenamiento de fuerza, una disciplina que lleva años defendiendo públicamente. Frente a la idea de centrar toda la actividad física en el cardio, Pilar apuesta por ejercicios que permitan fortalecer el cuerpo de manera global.

En sus sesiones suele combinar pesas, máquinas, ejercicios funcionales, trabajo de core y movimientos de alta intensidad, diseñados para mejorar la fuerza, la movilidad y la resistencia.

Pilar Rubio hace yoga

La presentadora ha explicado en varias ocasiones que esta forma de entrenar responde a una necesidad relacionada con la salud. «Hago yoga, pero evidentemente la base del entrenamiento que hago es de fuerza, porque lo tengo que hacer. Ya no es a nivel estético, hay que hacer ejercicio, porque es bueno. No hay que pasarse, pero hay que llegar a un equilibrio», comenta con naturalidad.

Su planteamiento coincide además con las recomendaciones de numerosos especialistas, ya que el entrenamiento de fuerza cuenta cada vez con mayor respaldo científico por su capacidad para preservar la masa muscular, fortalecer los huesos, mejorar el metabolismo y favorecer un envejecimiento más saludable.

Más allá de sus beneficios físicos, Pilar Rubio asegura que el ejercicio tiene un impacto directo en cómo se siente cada día. Para ella, mantenerse activa es una necesidad, hasta el punto de notar rápidamente las consecuencias cuando no puede entrenar.

Siempre pendiente de su familia

Aunque procura entrenar entre cuatro y cinco días por semana, también reconoce que no siempre resulta posible. En esos momentos adapta su rutina y busca alternativas que le permitan seguir moviéndose sin descuidar el tiempo con su familia.

Una de esas fórmulas consiste en practicar yoga junto a sus hijos antes de terminar el día. Según ha contado, convierten la sesión en un juego que les divierte mucho a todos.

«Todos los días no puedo entrenar, pero cuatro o cinco a la semana sí, y lo que hago por las noches es hacer yoga con los niños. Ellos se lo pasan súper bien porque ponemos unos vídeos de clases de 20 minutos y digo: ahora vamos a hacer el perro boca abajo, ahora vamos a hacer la vaca, ahora vamos a hacer el gato. Para ellos es un juego y yo estoy entrenando a la vez», relataba.

Una alimentación saludable

Junto al ejercicio, la alimentación ocupa un lugar fundamental en su forma de entender el bienestar. Pilar Rubio apuesta por una dieta basada en alimentos frescos y poco procesados, una elección que considera imprescindible para complementar el entrenamiento.

«En casa lo que se come es producto fresco, carne, pescado, verduras y fruta», ha explicado sobre los hábitos alimentarios que sigue junto a su familia.

También ha compartido cuál es uno de los desayunos que más repite por sus propiedades saciantes y por cómo le ayuda a comenzar el día con energía. Su elección consiste en una tostada de pan integral de masa madre con aceite de oliva, champiñones con pimienta y dos huevos revueltos.

«No me inflama y alimenta mis músculos», asegura sobre una combinación que reúne hidratos de carbono de calidad, proteínas y grasas saludables. Es decir, su objetivo no es comer para tener un cuerpo perfecto. Le interesa mucho más sentirse bien, ligera y con energía para cumplir con todas sus obligaciones.