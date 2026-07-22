Portadas de revistas: del triunfo de La Roja a la pasión de Aitana y Plex en Ibiza

Penúltimo miércoles de revistas del mes de julio y, como no podía ser de otra manera, La Roja se ha llevado el absoluto protagonismo tras ganar el Mundial 2026. ¡Hola! ha situado en portada a la princesa Leonor, la infanta Sofía y el Rey Felipe sujetando la copa del torneo mientras posaban visiblemente orgullosos de nuestro país. Pero no solo eso, y es que el medio mencionado también ha querido rememorar las mejores imágenes y anécdotas de la victoria. Entre ellas, las románticas fotografías de Lamine Yamal e Inés García, su actual pareja, y la larga lista de rostros conocidos que no dudaron en viajar hasta Nueva York para disfrutar en primera persona del partido disputado entre España y Argentina, el pasado 19 de julio.

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Siguiendo una línea parecida, Semana también ha querido publicar un número muy especial dedicado al triunfo de La Roja en el Mundial. De una manera similar a la revista del saludo, también han recopilado las mejores imágenes de la celebración. En primer lugar, aparece la Familia Real junto a todos los jugadores levantando el trofeo. Después, la publicación también ha querido hacer una especial mención a las novias, esposas y familias de los jugadores que no han dejado de apoyarlos durante todo el Mundial. Por último, y no menos importante, tampoco se han olvidado de la celebración de la selección en Madrid, donde se estima que fueron recibidos como héroes por 2 millones de personas.

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Por su parte, Lecturas ha analizado la nueva generación de jugadores que ha llevado a España a alzar por segunda vez una copa del Mundial, con Ferran, Lamine Yamal o Rodri a la cabeza, entre muchos otros. Es por ello por lo que han centrado su publicación en la emoción de la victoria, las anécdotas de la misma y la bienvenida a los héroes de la selección en Madrid. Además, la revista también ha hecho un hueco en su portada a la reunión familiar del clan Flores que se ha dado en Cádiz y a La Odisea, la película que acaba de llegar a los cines de nuestro país y que se ha convertido ya en todo un taquillazo.

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Por último, Diez Minutos ha sacado a la luz unas imágenes exclusivas de Aitana y Plex disfrutando de unos días de descanso en Ibiza. Tal y como destacan, la pareja ha sido fotografiada muy acaramelada, algo que ha dejado entrever que su relación continúa avanzando por el mejor de los caminos.

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Además, el medio también ha destacado las fotografías de la Familia Real junto a la selección, celebrando la llegada de la segunda estrella del Mundial a nuestro país.