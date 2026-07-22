Muere Paco Ron, referente de la cocina asturiana e íntimo amigo de Pepe Rodríguez: «Hasta la eternidad»

El mundo de la gastronomía se ha vestido de luto tras conocerse la muerte de Paco Ron, un reconocido chef que consiguió consolidarse como todo un referente en la cocina asturiana. Tenía 68 años y, por el momento, no han trascendido las causas de su fallecimiento. No obstante, y como no podía ser de otra manera, sus amigos, sus compañeros de profesión y figuras destacadas del sector han llenado las redes sociales de emotivos mensajes de despedida, entre los que ha destacado el de Pepe Rodríguez.

El jurado de MasterChef era íntimo amigo del fallecido y, haciendo uso de su perfil oficial de Instagram, ha querido escribir una dedicatoria que ha dejado más que claro el duro varapalo que ha supuesto para él esta inesperada pérdida. «Querido Paco Ron. Todavía recuerdo ese primer día que apareciste por El Bohío. Pensé, ¿quién es este personaje tan curioso? Pues desde entonces, hemos pasado momentos de todo tipo», comenzaba a escribir.

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«Esa montaña rusa que es tener un negocio de hostelería, pero siempre con mucho cariño, respeto y admiración. Abriré una botella de vino en tu honor con algún cero a la derecha (como tú bien decías) para brindar por nuestra amistad. Hasta la eternidad, amigo», concluía. Unas palabras que han dejado en evidencia el vínculo tan estrecho que unía a estas dos figuras del ámbito culinario.

Enseguida, el post se ha inundado de mensajes de condolencias, tanto de rostros conocidos como de seguidores anónimos. «Qué pena más grande», «Un abrazo fuerte a todos», «Una gran pérdida para la cocina. Mi más sentido pésame», «Gran persona y mejor profesional», «Te mando mucho ánimo y mucha fuerza», escribían algunos de ellos.

¿Quién era Paco Ron?

Paco Ron nació en Madrid en 1958. Se crió en una familia que no tenía ningún tipo de vinculación a la hostelería, pero su pasión por dicho ámbito empezó desde bien pequeño. Su primer trabajo fue en Pinocho, la pizzería de Emilio Cilleros, su entrenador de rugby. Después pasó como pinche por el Dómine Cabra y, más adelante, también formó parte de la plantilla del restaurante armenio Ararad.

Desde entonces, su carrera ha sido imparable y en 1996, dio el paso más importante de su vida: abrir su primer restaurante en Viavélez, el pueblo costero de Asturias donde nació su padre. Fue precisamente allí donde se especializó en la gastronomía local, consiguiendo sacar el mejor partido al producto de la zona. De hecho, consiguió obtener una estrella Michelin. Años más tarde abrió la Taberna Viavélez en Madrid, donde trasladó su filosofía culinaria a la capital.