VOTA I ¿Cuál de estos ‘looks’ tiene la fórmula de estilo más elegante del verano?

Las altas temperaturas invitan a simplificar el armario sin renunciar al estilo. Este verano triunfan los tejidos ligeros y transpirables, como el lino y el algodón, en colores claros que reflejan el calor y aportan un aire fresco y sofisticado. Los tonos mantequilla, blanco, arena y azul cielo, junto con los estampados de inspiración mediterránea, conviven con siluetas relajadas que priorizan la comodidad. La clave está en apostar por prendas versátiles que puedan combinarse fácilmente entre sí para crear looks elegantes con el mínimo esfuerzo.

Las fórmulas de estilo más efectivas son también las más sencillas: un vestido camisero con sandalias planas y un bolso de rafia; un conjunto de lino de dos piezas con alpargatas; una falda midi satinada combinada con una camiseta básica; o unos pantalones amplios blancos junto a un top sin mangas y unas bailarinas. Completa cualquier conjunto con unas gafas de sol, joyas discretas y un capazo para conseguir un look fresco, cómodo y perfecto para sobrevivir al calor con elegancia. ¿Cuál de estas fórmulas de estilo llevarías de la mañana a la noche? ¡Elige tu favorita!