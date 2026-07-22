Vuelve la moda que marcó a toda una generación: los vestidos y blusas con bordado de punto de cruz son la tendencia más inesperada y elegante del verano

Los vestidos y blusas con bordado de punto de cruz son la tendencia más inesperada de este verano, con una serie de detalles que marcaron a toda una generación. Sin duda alguna, nos enfrentamos a una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En una moda que nos sumerge en las prendas con alma, de una forma inesperada. Es hora de saber qué es lo que puede pasar con este tipo de piezas que parecen sacadas del armario de la abuela.

En unos años en los que todo se hacía a mano, descubrir lo que puede pasar con unos elementos que quizás hasta la fecha nadie hubiera imaginado es esencial. Tenemos que empezar a visualizar ciertos detalles que pueden acabar siendo los que nos darán alguna que otra sorpresa inesperada. Estas prendas serán las que realmente pueden hacernos vivir un verano de esos que no se olvidan y nos proporcionan piezas que vamos a guardar durante años y años en nuestro poder. Esta moda que marcó a toda una generación vuelve a estar presente.

Toda une generación llevó esta moda que vuelve

La realidad es que estamos ante una serie de detalles que pueden convertirse en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a unos elementos que pueden hacernos pensar en el armario de la abuela. En especial, cuando descubrimos estas piezas que pueden marcar la diferencia.

Es hora de conocer lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que realmente tendremos que ver llegar unos cambios importantes. Estas prendas con alma que parecen hechas a mano y que vuelven a ser tendencia, sobre todo, ante unas marcas de bajo coste que recrean una forma de producir que parece artesanal.

Habrá prendas de este verano que podremos empezar a ver llegar a nuestro armario de una manera muy diferente. En especial si tenemos en cuenta que necesitamos piezas de esas que impresionarán y que pueden ser las que mejor se adaptarán a nuestro día a día.

Esta moda que no para de ser tendencia tiene ese aire retro que vemos en unas prendas de lo más especiales. Si estás vacaciones quieres ir a la última, el punto de cruz es una de las mejores opciones posibles.

La tendencia más elegante del verano es el punto de cruz

Esta técnica es más antigua de lo que quizás imaginaríamos, tal y como nos explican desde el blog de Unabuenapieza: «El bordado es casi tan antiguo como la humanidad misma. Desde siempre hemos tenido la necesidad de taparnos y decorar nuestras vestimentas, y el bordado ha sido fundamental para ello. Aunque el punto de cruz es mucho posterior, me parece súper interesante remarcar que los primeros vestigios de bordado datan del 30.000 aC. En 1964 en Rusia, se descubrieron los restos de un cazador de la época que vestía prendas decoradas con bordados y perlas de marfil. A lo largo de la historia, culturas de todas las épocas y lugares del mundo han tenido un espacio para el bordado, la costura y la decoración de la vestimenta. Desde las primeras civilizaciones de Oriente Medio hasta la India o el Este de Europa entre otros, podemos encontrar muestras de bordado de todos los estilos y colores».

La vuelta de este arte milenario la tenemos en el siglo XX: «Durante el turbulento período de las Grandes Guerras, las mujeres apoyan a sus países como mano de obra, por lo que el tiempo libre es un lujo que muy pocas personas se pueden permitir. Como consecuencia de esto y de la progresiva industrialización, el bordado a mano es una disciplina que cada vez se enseña menos en las escuelas. Durante este período podemos encontrar samplers bordados (principalmente con motivos patrióticos), aunque en general se prefiere el bordado free style. En cambio, en Gran Bretaña, el punto de cruz sobrevive gracias a los kits pre-estampados. El bordado a punto de cruz como hobby, tal como lo conocemos ahora, resurgirá en la década de los 60, cuando el tiempo libre vuelve a ser algo más habitual entre la población. Hoy en día, este tipo de bordado vive un nuevo periodo de esplendor, con más materiales que nunca a nuestra disposición y una innumerable cantidad de diseñadoras y diseñadores que crean patrones únicos y maravillosos».

Este vestido de menos de 50 euros de Zara es un sueño hecho realidad, fresco, bonito y con un detalle en el cuello que parece sacado del armario de la abuela. No puedes dejar escapar una pieza única que estará en tu armario años y años.

Menos de 30 euros vale esta camisa que es posiblemente una de las más bonitas que ha presentado Zara. Con unas flores que parecen bordadas a mano, es un buen básico que no debes dejar escapar.