La portavoz del PSOE recurre al tópico de que lo andaluces son ‘vagos’ con motivo del 17-M: «Andalucía se levantará del sofá»

La secretaria general del grupo socialista en el Congreso, Montse Mínguez, publicó el pasado martes un tweet en la red social X con motivo del primer debate electoral de cara a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, dirigido a la ciudadanía andaluza y en el que se burla del tópico de que son ‘vagos’. En el mensaje, Mínguez intenta alentar a los votantes a cambiar lo que considera una probable victoria de Juanma Moreno con estas palabras: «Yo estoy convencida que Andalucía se levantará del sofá».

Esta frase responde a una seguidora que mostraba su descontento por ver cómo, según ella, la problemática de los retrasos en el cribado del cáncer de mama no tendría repercusión para el PP en las elecciones. La usuaria escribió que «es tan penoso que en Andalucía volverá a ganar el PP. Aún cometiendo una de las negligencias sanitarias más graves de la historia. Si la crisis de los cribados al PP no le pasa factura, ya no queda esperanza. Han creado la sociedad que querían”.

Yo estoy convencida que Andalucía se levantará del sofá 💪🌹 https://t.co/iT1dPevorz — Montse Mínguez (@montseminguez) May 5, 2026

Las reacciones no se han hecho esperar. Representantes de distintos partidos, especialmente desde la oposición, han criticado el mensaje calificándolo de «desafortunado» y «estereotipado», al considerar que proyecta una imagen injusta de Andalucía. También en redes sociales, numerosos usuarios han mostrado su malestar, señalando que el comentario refuerza prejuicios históricos sobre la región.

«Es la comunidad donde menos absentismo laboral existe. Llamarnos vagos la califica más a UD que a nosotros. Estamos hasta el nardo de la inquina que tenéis los políticos catalanes con los andaluces. Yo estoy convencido que es UD retrasada»; y «Los Andaluces madrugamos todos los días y trabajamos como campeones, para mantener el estatus social de sanguijuelas como usted. Antes de pedirle a un andaluz que se levante del sofá, ponte tu a trabajar», son algunos de los 250 comentarios que han aparecido como respuesta a su tweet.

Por su parte, el PP andaluz tampoco ha desaprovechado la oportunidad para pedir que rectifique. «Ya está bien de insultar a Andalucía. Esto es una falta de respeto al pueblo andaluz y una muestra de prepotencia de la portavoz del PSOE. Los andaluces y las andaluzas somos gente trabajadora y esforzada. Exigimos respeto y una rectificación».