Peláez, candidata de Vox Sevilla: «Somos políticos muy pegados a la calle, al contrario que el PSOE»

Cristina Peláez, candidata de Vox para liderar el Ayuntamiento de Sevilla, ha lamentado en una entrevista concedida a OKDIARIO Andalucía la situación en la que se encuentra una capital hispalense sumida «en las más absoluta inoperancia» tras las legislaturas de los socialistas Juan Espadas y Antonio Muñoz, actual alcalde de Sevilla.

«Sevilla se ha sumido en las más absoluta inoperancia. Pero no sólo estos tres últimos años de Espadas, o el último año de Muñoz, es que los cuatro primeros años de Espadas ya no hizo nada. Claro, ya son ocho… Sevilla no puede permanecer más tiempo en este estado de parálisis absoluta de todas las medidas que tienen que descongestionar Sevilla», ha alertado Peláez, que considera que «Sevilla, como todos los sevillanos ven, está sucia y tiene unos índices de inseguridad que cada vez suben más». «Sevilla no está cuidada», lamenta la líder de Vox Sevilla, que advierte de que hasta «las aceras ponen en peligro a las personas que caminan», porque la ciudad «es insegura también en mobiliario urbano».

La idiosincrasia sevillana

Sevilla no es una ciudad al uso. La sociedad sevillana no es comparable a otras regiones. En la capital hispalense uno se puede topar con socialistas que llevan una pulsera de España, van a los toros, a misa los domingos, y visten camisa y peinan gomina. Una realidad que, bajo el punto de vista de Peláez, «es una forma de ver la sociedad desde fuera».

«Sevilla es una sociedad conservadora, y yo creo que precisamente son los partidos de izquierdas los que han acomodado su mensaje a esta sociedad conservadora de tal manera que, bajo mi punto de vista, terminan engañando. Terminan haciendo cosas que el sevillano ni se entera, y eso es lo que denunciamos en el Ayuntamiento», continúa Cristina Peláez.

«Nosotros estamos insertos en la sociedad y lo único que queremos es que nuestro mensaje se escuche en todos los rincones de los barrios de Sevilla y que todos los sevillanos conozcan nuestra propuestas, que son de sentido común. Y, sobre todo, cuando estamos hablando del tema local, hay que hacer políticas muy pegadas a la calle, que es precisamente lo contrario a lo que está haciendo este gobierno socialista que va de conservador, y no es más que pura fachada. Después, cuando descubres lo que hay detrás, es cuando te das cuenta de que engañan a los sevillanos», concluye.