El nuevo rostro del PSOE Andaluz, Juan Espadas, no convence a la Junta de Andalucía, que no se fía del «nuevo socialismo» ni de los cambios que, presumiblemente, traería de la mano. El nuevo candidato del PSOE-A al Gobierno autonómico es más de lo mismo: «Sólo han cambiado la gorra».

Así lo ha denunciado este jueves el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, quien ha advertido que el PSOE-A «ya ha enseñado la patita» al «boicotear» de nuevo la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, conocida como Lista.

En comisión parlamentaria, Bendodo ha afirmado que «el nuevo socialismo que intentan vender es un rollo total, venden que son nuevos y llevan aquí toda la vida», recalcando que Espadas lleva en el Ejecutivo autonómico desde 1990 y como consejero en los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

«Aquí no van a engañar a nadie con el paripé de la mano tendida», ha advertido a los socialistas el consejero, para quien el hecho de que el PSOE-A no haya estado de acuerdo con que el nuevo debate de totalidad de la Lista se celebre en el próximo Pleno del Parlamento evidencia que la nueva actitud de ese partido «es una pose» porque «han tenido una gran oportunidad de demostrar que algo cambiado y no lo han hecho».

«Ya nos ha dado la primera en la frente engañándonos» al rechazar una norma que es fundamental para el crecimiento y desarrollo de Andalucía, por lo que actúan «de la misma manera que lo hacía el PSOE-A de Susana Díaz», según ha dicho el consejero.

«Lo de la renovación lo van a tener que explicar un poquito mejor», ha apostillado el consejero, quien ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz dialoga con todos, como prueba que en los tres presupuestos autonómicos que ha sacado adelante se han incluido enmiendas de todos los grupos parlamentarios.

«Dependen del dedo divino de Sánchez»

Bendodo se ha pronunciado así durante su comparecencia en comisión parlamentaria sobre una petición del PSOE-A en relación con los «planes del Gobierno para afrontar su acción política desde el diálogo con la oposición», formulada por el diputado Mario Jiménez.

Si bien ha insistido en que el nuevo y el antiguo socialismo «son exactamente lo mismo», Bendodo ha apuntado que mientras el antiguo PSOE-A respiraba por sí mismo y tenía criterio propio, el actual «depende del dedo divino de Pedro Sánchez». «El nuevo socialismo no es nuevo, es lo mismo con la gorra cambiada, y nos preocupa que copia lo peor de Sánchez, que un día promete una cosa y al siguiente hace la contraria», ha zanjado.

A pesar de todo, Bendodo ha celebrado que, dos años y medio después, «los socialistas han aceptado por fin que están en la oposición», de modo que «han dado un gran paso, porque reconocer el problema significa dar los primeros pasos para solucionarlo».

El PSOE defiende su capacidad de diálogo

Por su parte, el diputado del PSOE-A Mario Jiménez ha manifestado que llama la atención que el consejero de la Presidencia inste al PSOE-A a «comparecer» en la comisión, lo que da que pensar en un Gobierno que no tiene una «sola idea de la manera a la que enfrentarse a la política».

El socialista preguntado a Bendodo si el Ejecutivo tiene un plan para hacer frente a la recuperación de Andalucía tras la pandemia del coronavirus, planteándole además si de verdad el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que se presenta ante la sociedad andaluza como el «perfecto yerno», es una persona «moderada».

Asimismo, ha indicado que el nuevo liderazgo del PSOE-A quiere trasladar con mucha claridad que «somos capaces de dialogar», pero vamos a ser también «duros ante los desmanes del Gobierno» autonómico, al que ha reprochado que esté instalado en la política de la «confrontación», ha concluido.