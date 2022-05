Juan Antonio Delgado es, desde este miércoles, nuevo líder de Podemos en Andalucía tras celebrar el partido las primarias. El ex guardia civil y ahora diputado en el Congreso por Cádiz tiene varias perlas en sus redes sociales. Desde comentarios gordófobos o frases subidas de tono para atacar hasta enfrentamientos directos con futbolistas, como el que tuvo con Roberto Soldado, ahora en el Levante.

Soldado siempre ha dejado claras sus opiniones políticas, algo que ha crispado a la izquierda precisamente porque el futbolista internacional no piensa como ellos. De hecho, el nuevo líder de Podemos Andalucía le espetó a Soldado en redes sociales: «Estoy hasta la polla de que niñatos ganen millones por darle patadas a un balón mientras mucha gente pasa hambre».

Sexo y gordofobia

Son varios los mensajes vertidos en redes sociales en los que critica a la gente por «follar poco». «¡Hay gente en Twitter que insulta mucho, yo creo que es porque folla poco! ¡Casi seguro!», señaló en una ocasión. A otro usuario también le dijo: «¡Hay gente que folla poco!».

Además, también hay unos cuantos tuits que se podrían tildar de gordófobos. «¡Puto gordo! ¿Dónde coño te has ido? A mí no me vuelvas a dirigir la palabra», señalaba en uno de estos comentarios.

En otro decía: «Tened cuidado que Falete está a punto de tirare a la piscina, este nos salpica a todos. Buenas noches».

Todo esto, además, con faltas de ortografía e importantes erratas que son poco dignas de quien buscar presidir la Junta de Andalucía.

Tribunales

La Sala Segunda del Tribunal Supremo abría a finales de marzo una causa especial contra el diputado de Podemos en el Congreso Juan Antonio Delgado Ramos, ex miembro de la Guardia Civil. En 2020 la Asociación Profesional de la Guardia Civil presentó una querella contra él después de que el diputado morado les acusara de ser «de extrema derecha». Entendían los guardias civiles de esta organización que se les estaba imputando un delito contra la neutralidad política exigida a las asociaciones profesionales del cuerpo. Ahora el Supremo pide que se pongan en marcha los trámites para conocer si, efectivamente, está aforado por su condición de parlamentario. Además, se da traslado al Ministerio Fiscal para que se pronuncie al respecto. Los pasos previos a una posible imputación.

Otro diputado más de Podemos que puede acabar frente al Tribunal Supremo. En 2020, durante una entrevista con Juan Carlos Monedero, Delgado Ramos aseguró que APROGC «es más de derecha, un poquito más de extrema derecha» que el resto de las asociaciones profesionales presentes en el Consejo de la Guardia Civil.