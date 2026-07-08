El musical Mamma Mia! llega a Sevilla: «Es fiesta, amor y emoción»

Tras conquistar Madrid durante tres temporadas y recorrer buena parte de España con una exitosa gira, el musical Mamma Mia! regresa a Sevilla con la intención de volver a llenar el teatro de música, emoción y mucho baile. Gina Gonfaus, encargada de dar vida a Sophie, uno de los personajes más queridos de la historia, asegura que el espectáculo llega a la capital andaluza con la ilusión de reencontrarse con un público que ya les conquistó en su anterior visita.

La actriz recuerda que Sevilla fue una de las ciudades que mejor recibió al elenco durante la gira y reconoce que volver supone afrontar «el último empujón» de un recorrido de más de un año por los escenarios españoles. «Es un teatro muy grande, pero también un lugar donde sentimos muchísimo cariño y una energía muy especial», explica.

¿Qué tiene el musical de Mamma Mia!?

Para quienes todavía no han visto el musical, Gina promete una experiencia que va mucho más allá de las conocidas canciones de ABBA. Define la producción como una auténtica «explosión de energía» capaz de hacer reír, emocionar y desconectar al espectador durante más de dos horas. «Es una historia que conecta con cualquier persona porque habla del amor en todas sus dimensiones y está acompañada por canciones que forman parte de la vida de varias generaciones», afirma.

La actriz destaca que esta producción supone una renovación completa respecto a anteriores versiones representadas en España. La nueva escenografía, el vestuario y las coreografías «permiten al público sentirse desde el primer momento en la isla griega donde transcurre la historia». Además, uno de los grandes atractivos llega al final del espectáculo, cuando el teatro se transforma en una auténtica fiesta y los espectadores se levantan de sus butacas para cantar y bailar junto al elenco.

Sophie, el personaje de Gina

Sobre Sophie, el personaje al que interpreta cada noche, Gina considera que conecta especialmente con el público «porque es el vehículo a través del cual los espectadores descubren la historia». La joven emprende la búsqueda de su identidad invitando a sus tres posibles padres a su boda, guiada por la impulsividad, el amor y la necesidad de encontrar respuestas. «Es un personaje muy emocional, muy instintivo y creo que eso hace que mucha gente se vea reflejada en ella», señala.

La música de ABBA juega, según la actriz, un papel fundamental en ese vínculo con el público. «Son canciones que siguen sonando cincuenta años después y que conocen desde niños pequeños hasta personas mayores; tienen algo mágico que hace que todas las generaciones las canten y las disfruten», asegura.

Aunque el musical está lleno de momentos festivos, Gina destaca que también reserva escenas de gran carga emocional. Señala especialmente la secuencia entre Donna y Sophie antes de la boda, acompañada por Slipping Through My Fingers, y la interpretación de The Winner Takes It All como dos de los instantes que más sorprenden a los espectadores. Después llega el desenlace, donde toda esa emoción da paso a una celebración colectiva que termina convirtiendo el patio de butacas en una pista de baile.

Tras varios años interpretando a Sophie, la actriz reconoce que el personaje también ha evolucionado con ella. Explica que comenzó esta aventura siendo muy joven y que el musical le ha permitido «crecer tanto profesional como personalmente». Además, asegura que la convivencia durante la gira ha convertido al reparto en una auténtica familia, algo que, según afirma, también acaba reflejándose sobre el escenario.

De cara a su regreso a Sevilla, no oculta que el elenco espera encontrarse «con un público especialmente entregado». Considera que los espectadores sevillanos participan con entusiasmo desde el primer momento y transmiten una energía que facilita todavía más el trabajo de todo el elenco.

Del 9 al 12 de julio en el Teatro de la Maestranza

Si tuviera que resumir en pocas palabras qué representa Mamma Mia!, la actriz lo tiene claro: «Fiesta, amor y emoción». Tres conceptos que, a su juicio, explican el éxito de un musical que continúa llenando teatros y conquistando a espectadores de todas las edades.

El musical Mamma Mia! podrá verse en el Teatro de la Maestranza desde el 9 al 12 de julio. El estreno será este jueves, 9 de julio, a las 20:30 y, posteriormente, viernes y sábado habrá dos sesiones: a las 17:00 y a las 21:00. Para finalizar, el domingo habrá también doble sesión: a las 12:30 y a las 17:00.