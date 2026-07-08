Un inmigrante siembra el pánico en Palos de la Frontera: destroza con un bate el mobiliario de un hotel y varios coches

Un inmigrante ha provocado importantes daños materiales en el interior del Hotel Puerto de Palos en Palos de la Frontera (Huelva), después de acceder al establecimiento portando un bate con el que destrozó parte del mobiliario y diversos enseres. Según se aprecia en un vídeo grabado por testigos, el individuo también causó daños en varios vehículos estacionados en el exterior.

Los hechos ocurrieron en el Hotel Puerto de Palos, ubicado en el Polígono Industrial de San Jorge de la localidad onubense de Palos de la Frontera, ante la presencia de trabajadores y clientes que quisieron dejar constancia con un vídeo de todo lo ocurrido. Las imágenes muestran cómo el individuo golpea de manera reiterada el mobiliario del restaurante del hotel. Entre los desperfectos ocasionados se encuentran sillas, mesas, cámaras frigoríficas, maquinaria del establecimiento y varias máquinas recreativas ubicadas en el local.

Durante el episodio, el inmigrante recorrió distintas zonas del restaurante mientras continuaba golpeando todo aquello que encontraba a su paso, generando momentos de gran nerviosismo entre las personas allí presentes. Tal y como se puede observar en el vídeo, el individuo profirió amenazas que obligaron a quienes se encontraban en el establecimiento a mantenerse alejados mientras se desarrollaban los hechos.

Tras causar numerosos destrozos en el interior del hotel, el hombre abandonó el edificio y continuó su actuación en el exterior. Allí, según muestran las imágenes, golpeó con el bate al menos dos vehículos estacionados en las inmediaciones, provocándoles importantes daños materiales.

Por el momento no han trascendido las circunstancias que motivaron este episodio ni si el autor fue detenido tras los hechos acaecidos. Tampoco se ha informado oficialmente de la existencia de personas heridas, aunque el suceso provocó una situación alarmante entre quienes se encontraban en el establecimiento. No obstante, el individuo arrojó en varias ocasiones las sillas del establecimiento contra los allí presentes.

El vídeo ha sido publicado por Manuel Gavira, portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, quien ha expuesto el «horror» que hay en las calles de Andalucía y lo ha catalogado como «indescriptible». «Deportación, remigración y prioridad nacional», concluía Gavira en sus redes sociales como conclusión a lo ocurrido en Palos de la Frontera.