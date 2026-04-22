La mujer venezolana investigada por matar a su hijo en Garrucha sale de prisión para parir a otro bebé

La madre de Lucca, el menor hallado sin vida en una playa de Garrucha, ha salido de prisión provisional por orden judicial ante la inminencia de su parto, aunque sigue investigada por el asesinato del niño, que habría sufrido violencia física. El juzgado ha sustituido la medida de privación de libertad por la libertad provisional con retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y obligación de comparecer ante el tribunal cuantas veces sea requerida.

La decisión afecta a Bárbara Ysmar B. O., que hasta ahora permanecía interna en el centro penitenciario almeriense dentro de la causa abierta por la muerte del pequeño. El cambio de su situación procesal se produce después de que el juzgado revisara las medidas cautelares a petición del Ministerio Fiscal, que puso sobre la mesa la proximidad del parto como una circunstancia nueva que obligaba a reexaminar la prisión preventiva.

Según la resolución judicial, siguen existiendo indicios racionales de la posible comisión de los hechos investigados, que se encuadran presuntamente en delitos de malos tratos habituales y asesinato. Esa fue la base que llevó en un primer momento a acordar la prisión provisional comunicada y sin fianza para la investigada.

Sin embargo, el juez recuerda en el auto que esa medida cautelar no puede mantenerse de forma automática, sino que debe revisarse a medida que avanza el procedimiento y cambian las circunstancias personales de la persona investigada. En este caso, el elemento determinante ha sido la comunicación remitida desde el centro penitenciario advirtiendo de la inminencia del parto.

A partir de ese informe, la Fiscalía solicitó el pasado 22 de abril la modificación de la medida cautelar. El Ministerio Público entendió que la nueva situación alteraba la valoración de los requisitos exigidos para mantener el ingreso en prisión, al considerar que existen alternativas suficientes para garantizar tanto la presencia de la investigada en el proceso como el normal desarrollo de la causa.

El juzgado ha asumido ese criterio y ha acordado su puesta en libertad provisional con varias condiciones. Bárbara Ysmar B. O. deberá comparecer ante el tribunal cuantas veces sea requerida, se le ha retirado el pasaporte y no podrá abandonar el territorio español mientras continúe la tramitación del procedimiento.