En libertad el hombre de origen magrebí que intentó atropellar a dos guardias civiles en Mijas (Málaga)

El Juzgado de Instrucción número 3 de Fuengirola (Málaga) ha acordado la puesta en libertad provisional del hombre detenido el pasado miércoles por atropellar a dos agentes de la Guardia Civil en Mijas (Málaga). El individuo, de nacionalidad francesa y origen magrebí, continúa investigado por la presunta comisión de varios delitos.

De 40 años y con numerosos antecedentes penales en su haber, el hombre estaba siendo buscado por la Guardia Civil por violencia de género, ya que su mujer había presentado una denuncia contra él por amenazas, según han informado fuentes judiciales a Efe.

Tras pasar por el Juzgado de Guardia, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Fuengirola que, tras tomarle declaración, ha acordado su puesta en libertad provisional. No obstante, el Juzgado de Violencia mantiene abierta una investigación por un presunto delito de amenazas en el ámbito de la violencia de género, aunque no se han acordado medidas cautelares de protección porque no fueron solicitadas.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 9 de abril, cuando la Guardia Civil fue requerida en Mijas por una mujer que informaba de un incidente con su marido. A la llegada de los efectivos al lugar, el hombre huyó en un vehículo y embistió a una de las patrullas, resultando heridos leves dos agentes.

Tras la colisión, la Guardia Civil arrestó al hombre por la supuesta comisión de los delitos de violencia de género, atentado a agentes de la autoridad, daños y robo.

Vox pide su «billete de vuelta»

Tras conocerse la puesta en libertad provisional del presunto autor de los hechos, el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Mijas (Málaga), Juan Carlos Cuevas (Vox), ha exigido el «billete de vuelta» para todos aquellos inmigrantes que cometan delitos graves en nuestro país.

«Los que vienen a España a delinquir, a poner en riesgo la seguridad de nuestros vecinos o a atacar a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deben ser expulsados de inmediato. Sin matices. Eso es el billete de vuelta y eso es lo que exigimos desde Vox», ha señalado Cuevas.

«Una vez más, quienes nos protegen son los que terminan pagando las consecuencias de la falta de medios y de una legislación blanda que permite que criminales extranjeros operen con impunidad en nuestro país», ha lamentado el edil de Vox.

Por ello, Cuevas ha reclamado tres medidas urgentes: enviar de vuelta a su país a criminales y delincuentes que alteren la paz social, endurecer las penas a quienes atacan a miembros de las FCSE y reforzar los medios humanos y materiales de la Guardia Civil en Mijas, que «pese a ser uno de los municipios más extensos de la provincia cuenta con menos recursos para la Guardia Civil que localidades vecinas como Fuengirola, con menos población, índices de delincuencia parecidos y una superficie 15 veces menor».